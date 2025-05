Cosquín Rock 2025: las bandas históricas, el regreso de Abuela Coca, Dillom y el nuevo rock argentino

En los años 80 fueron los Montevideo Rock. En la década de los 90, Rock de Acá y La Fiesta de la X, que continuó hasta entrados los años 2000, cuando los Pilsen Rock pisaron fuerte y llevaron a cientos de miles de todo el país a peregrinar hacia el parque de la Hispanidad. En la década pasada volvieron los Montevideo Rock, pero no se consolidaron. Y hoy el festival que marca el pulso es el Cosquín Rock , que en 2018 llegó para quedarse y el próximo fin de semana reunirá a unas 40.000 personas en la Rural del Prado .

La quinta edición uruguaya de este festival argentino, creado por el cordobés José Palazzo en Córdoba hace más de 20 años en paralelo al histórico festival de folclore que tiene lugar cada enero en esa pequeña localidad de las sierras cordobesas, será mañana viernes 23 desde las 17 horas y el sábado 24 desde las 16 y tiene más del 90% de sus localidades vendidas (unas 20.000 por día, aunque la producción no ha informado el número exacto). En redtickets.uy se venden abonos para los dos días a $ 5.320 y entradas para el viernes (generales a $ 3.070 y VIP a $ 4.620), con un descuento de 15% con tarjetas del BROU). El sábado está agotado. La grilla horaria de los tres escenarios está disponible en los gráficos divulgados por la producción.

La nota publicada en esta edición de Galería explica en forma detallada el impacto cultural y económico que la llegada de este festival coproducido por la empresa uruguaya Piano Piano y la argentina En Vivo ha tenido en la plaza musical uruguaya. Por mencionar solo los titulares, el presupuesto de esta edición es de aproximadamente US$ 1 millón y reúne el trabajo de unas 1.000 personas, entre los artistas y el personal técnico y de los múltiples servicios que involucra la producción (gastronomía, atención al público, seguridad, salud, merchandising y entretenimiento).

A continuación, va una guía de algunas de las bandas y de los solistas de Uruguay y Argentina que desfilarán por los tres escenarios montados en el predio. Dos de ellos, los principales, dedicados a los artistas más populares, estarán en el ruedo principal, uno junto al otro, lo que permite una dinámica non stop: apenas termina un show comienza otro en el escenario contiguo y se eliminan así las tediosas pausas que estiran los festivales hasta la madrugada. El tercer escenario, más pequeño, reunirá a los emergentes o a los aún no tan conocidos.

Festival de dos orillas

De los 36 nombres que componen la grilla, hay 21 uruguayos y 15 argentinos, mientras que 24 son bandas y 12 son solistas. Años atrás la tónica de los festivales masivos era la abrumadora mayoría masculina en el escenario. Años de lucha de los colectivos musicales femeninos parecen haber dado sus frutos, al menos en el equilibrio de género en el plano solista, pues siete de la docena de artistas que presentan sus proyectos en solitario son mujeres. Claro está, no se puede ignorar que la integración de las bandas de rock (no solo en el Río de la Plata) siempre ha sido y sigue siendo mayoritariamente masculina: en las 24 bandas la presencia femenina es marginal, pues no llega a la decena de músicas.