  • Cotizaciones
    sábado 07 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump aparece como presunto agresor sexual de una menor en nuevos documentos del caso Epstein

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves nuevos documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluidos informes del FBI previamente retenidos que contienen acusaciones no corroboradas de que Donald Trump agredió sexualmente a una menor hace décadas.

    “No importa cuántos países invadas, todavía serás un pedófilo”, dice el cartel que vincula a Trump con Epstein en las calles de Londres.

    “No importa cuántos países invadas, todavía serás un pedófilo”, dice el cartel que vincula a Trump con Epstein en las calles de Londres.

    FOTO

    TOLGA AKMEN/EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves 5 nuevos documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, incluidos informes del FBI previamente retenidos que contienen acusaciones no corroboradas de que Donald Trump agredió sexualmente a una menor hace décadas.

    Los últimos documentos publicados incluyen tres informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al futuro presidente estadounidense en la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años y, según su testimonio registrado en el informe 302 del FBI, la mujer alegó que Trump intentó obligarla a practicarle sexo oral durante un encuentro organizado por Epstein.

    Leé además

    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio de 2025 en Londres.
    Caso Epstein

    El gobierno de Estados Unidos omitió archivos del expediente Epstein que mencionan a Trump, según medios

    Por RFI
    El expresidente estadounidense Bill Clinton testifica ante un panel del Congreso sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein.
    Caso Epstein

    Bill Clinton afirma que Trump presumía de haber pasado “grandes momentos” con Jeffrey Epstein

    Por France 24
    Embed - EE. UU.: Departamento de Justicia publica archivos del caso Epstein que involucran a Trump

    La mujer afirmó que le dio un mordisco a Trump durante el incidente y que este la golpeó antes de ordenar que la sacaran de la habitación. Los documentos no indican si los investigadores consideraron creíble su relato y Trump ha negado haber cometido irregularidad alguna.

    El material publicado el jueves incluye resúmenes de cuatro entrevistas realizadas por el FBI a la mujer entre julio y octubre de 2019, tras la detención de Epstein. La denunciante alegó que Epstein había abusado sexualmente de ella en múltiples ocasiones y había organizado encuentros con otros hombres. Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que estos últimos documentos no se publicaron a principios de este año porque se habían clasificado como duplicados por error.

    Encubrimiento de la Casa Blanca

    En una entrevista posterior, los agentes del FBI le pidieron más detalles sobre su presunta interacción con Trump, pero la mujer se negó a ampliar su testimonio y dejó de colaborar con la investigación.

    El Departamento de Justicia ha advertido que los expedientes del caso Epstein contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” presentadas por miembros del público, especialmente tras el arresto del financista.

    “Se trata de acusaciones totalmente infundadas, sin ninguna prueba creíble que las respalde, hechas por una mujer lamentablemente perturbada con un amplio historial delictivo”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

    Embed - Caso Epstein: investigación señala que archivos con denuncias contra Trump no se han publicado

    Leavitt añadió que el Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden conocía estas denuncias desde hacía cuatro años y no actuó porque “sabía que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo”.

    Esta semana, un comité del Congreso votó citar a la fiscal general, Pam Bondi, para que testifique sobre la gestión de los expedientes del caso, en una inusual muestra de frustración bipartidista que contó también con el apoyo de varios republicanos.

    Robert Garcia, el principal demócrata del panel, señaló que el Departamento de Justicia anunció la última publicación de documentos un día después de la votación para citar a Bondi. “Esto ocurrió después de que retiraran 50.000 archivos sin explicación”, escribió en la red social X. “Vamos a poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca”.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Atención a pacientes

    Decreto del Ministerio de Salud Pública actualiza y reduce los plazos de espera para consultas y estudios

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Comité de la ONU manifestó preocupación por insuficiencia del salario mínimo y sugiere hacer inspecciones

    Por Redacción Búsqueda
    Investigación

    China invierte US$ 7 millones en Laboratorio Conjunto de Bio-Nano-Farma con Uruguay y diseñan primera patente

    Por Nicolás Delgado
    Desarrollo

    PNUD aprobó plan quinquenal de apoyo a Uruguay; hubo “avances” pero persisten “profundas desigualdades”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage