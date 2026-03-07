Trump aparece como presunto agresor sexual de una menor en nuevos documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el jueves 5 nuevos documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein , incluidos informes del FBI previamente retenidos que contienen acusaciones no corroboradas de que Donald Trump agredió sexualmente a una menor hace décadas.

Los últimos documentos publicados incluyen tres informes de interrogatorios del FBI de 2019 con una mujer que afirmó que Epstein le presentó al futuro presidente estadounidense en la década de 1980, cuando ella tenía entre 13 y 15 años y, según su testimonio registrado en el informe 302 del FBI, la mujer alegó que Trump intentó obligarla a practicarle sexo oral durante un encuentro organizado por Epstein.

La mujer afirmó que le dio un mordisco a Trump durante el incidente y que este la golpeó antes de ordenar que la sacaran de la habitación. Los documentos no indican si los investigadores consideraron creíble su relato y Trump ha negado haber cometido irregularidad alguna.

El material publicado el jueves incluye resúmenes de cuatro entrevistas realizadas por el FBI a la mujer entre julio y octubre de 2019, tras la detención de Epstein. La denunciante alegó que Epstein había abusado sexualmente de ella en múltiples ocasiones y había organizado encuentros con otros hombres. Funcionarios del Departamento de Justicia señalaron que estos últimos documentos no se publicaron a principios de este año porque se habían clasificado como duplicados por error.

En una entrevista posterior, los agentes del FBI le pidieron más detalles sobre su presunta interacción con Trump, pero la mujer se negó a ampliar su testimonio y dejó de colaborar con la investigación.

El Departamento de Justicia ha advertido que los expedientes del caso Epstein contienen “afirmaciones falsas y sensacionalistas” presentadas por miembros del público, especialmente tras el arresto del financista.

“Se trata de acusaciones totalmente infundadas, sin ninguna prueba creíble que las respalde, hechas por una mujer lamentablemente perturbada con un amplio historial delictivo”, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Leavitt añadió que el Departamento de Justicia durante el gobierno de Joe Biden conocía estas denuncias desde hacía cuatro años y no actuó porque “sabía que el presidente Trump no había hecho absolutamente nada malo”.

Esta semana, un comité del Congreso votó citar a la fiscal general, Pam Bondi, para que testifique sobre la gestión de los expedientes del caso, en una inusual muestra de frustración bipartidista que contó también con el apoyo de varios republicanos.

Robert Garcia, el principal demócrata del panel, señaló que el Departamento de Justicia anunció la última publicación de documentos un día después de la votación para citar a Bondi. “Esto ocurrió después de que retiraran 50.000 archivos sin explicación”, escribió en la red social X. “Vamos a poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca”.

Con AFP

FUENTE:RFI