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    Trump asegura que la tregua con Irán sigue vigente pese al intercambio de disparos

    El presidente de Estados Unidos calificó de “nimiedad” el ataque iraní el jueves contra tres destructores norteamericanos en el estrecho de Ormuz, a los que Washington respondió con un ataque a “instalaciones militares”. La tregua “sí” sigue, agregó

    Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca.

    Donald Trump habla con los periodistas al salir de la Casa Blanca.

    FOTO

    EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Donald Trump afirmó el jueves que el alto el fuego con Irán sigue vigente a pesar del ataque iraní ese mismo día contra tres destructores estadounidenses en el estrecho de Ormuz, que calificó de “una nimiedad”.

    Al ser consultado si el cese el fuego seguía en pie a pesar de los ataques, Trump respondió: “Sí, lo está. Hoy se metieron con nosotros. Los fulminamos. Se metieron con nosotros. Yo a eso lo llamo una nimiedad”.

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    ¿Y por qué no?

    Poco antes, Washington dijo haber atacado “instalaciones militares iraníes” como represalia a la agresión contra sus buques en Ormuz, vía clave para el tránsito de hidrocarburos bloqueada por Teherán desde que estalló la guerra el 28 de febrero.

    Irán, por su parte, acusó a Estados Unidos de haber iniciado el intercambio de disparos y de incumplir el cese de hostilidades.

    Según Teherán, primero se produjeron dos ataques contra dos buques mercantes iraníes cerca del puerto de Chask, a la entrada del mar de Omán, y después otro ataque contra un buque frente al puerto emiratí de Al-Fujairah. Es allí donde los Guardianes de la Revolución afirman haber intervenido para atacar y causar graves daños, según la versión iraní, a tres buques de guerra estadounidenses que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz, informa nuestro corresponsal en Teherán, Siavosh Ghazi.

    Estos nuevos enfrentamientos debilitan aún más la tregua vigente desde el 8 de abril, es decir, desde hace casi un mes, en un momento en que la Casa Blanca sigue esperando una respuesta de la república islámica a su última propuesta para poner fin al conflicto de manera duradera.

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    Misiles iraníes hacia Emiratos Árabes Unidos

    El viernes por la mañana, la defensa aérea de Emiratos Árabes Unidos entró en acción ante drones y misiles lanzados desde Irán, denunció su Ministerio de Defensa.

    Teherán no ha reaccionado de inmediato a esta información. A principios de esta semana había desmentido "categóricamente" cualquier participación en los ataques de los últimos días denunciados por ese país del Golfo.

    El jueves en la noche, Trump instó a la república islámica a firmar un acuerdo “¡RÁPIDO!” en un mensaje publicado en su red Truth Social, so pena de ser golpeado “mucho más duro y con mucha más violencia en el futuro”.

    Embed - Carguero francés fue atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz • FRANCE 24 Español

    Teherán bloquea este paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, que ha causado miles de muertos, sobre todo en Irán y Líbano, y ha sacudido la economía mundial.

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país ha actuado como mediador, se había mostrado optimista antes de los enfrentamientos del jueves: “Creo firmemente que este alto el fuego se convertirá en un alto el fuego a largo plazo”.

    Ante la falta de avances en las negociaciones, los precios del petróleo bajaron moderadamente el jueves y subieron ligeramente el viernes por la mañana. El barril de Brent, la referencia mundial, se cotizaba por encima de los 101 dólares.

    FUENTE:RFI

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