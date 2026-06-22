  • Cotizaciones
    lunes 22 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Trump felicita a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

    Gobiernos y dirigentes de derecha en América felicitaron al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella por su elección como nuevo presidente de Colombia, entre otros, Trump y Marco Rubio. Su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali al grito de “¡resistencia!”. El abogado prometió una “nueva historia para la nación”

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla (Colombia).

    El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla (Colombia).

    FOTO

    EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El jurista, de 47 años y sin experiencia en cargos públicos, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en varias décadas.

    “Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, dijo en la caribeña Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes luego de llegar en un vehículo similar a un papamóvil.

    Leé además

    El candidato a la Presidencia de Colombia del partido oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, habla en una rueda de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este lunes, en Bogotá (Colombia).
    Video
    Colombia

    Cepeda insiste en esperar al escrutinio y responde a De la Espriella: “Que no nos amenace, no nos asustan sus alaridos”
    El ultraderechista Abelardo de la Espriella ganador de la segunda vuelta presidencial de este domingo en Colombia pronuncia un discurso, luego de los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del izquierdista Iván Cepeda, en Barranquilla (Colombia).
    Video
    Elecciones presidenciales

    Tras ajustado balotaje en Colombia, De la Espriella gana en el preconteo y Cepeda anuncia impugnaciones

    Cepeda, por su lado, aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final, que tomará algunos días, y que impugnará 33.000 mesas electorales con lo que aspira revertir el resultado.

    De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, advirtió a “quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años” que “su tiempo se acabó”.

    Trump, Bukele, Milei, Noboa...

    El abogado, que gobernará hasta 2030 y que se hace llamar “El Tigre”, aseguró que el presidente de Estados Unidos le manifestó “su apoyo” en una llamada. Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, GRANDE!” con una fotografiá del mandatario electo. Países con gobiernos derechistas cercanos a Trump como Argentina, Chile y Ecuador también le enviaron felicitaciones.

    Embed

    El discurso de De la Espriella en favor de Washington, las fuerzas del orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios en la región como el del salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

    De la Espriella es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por representar como abogado a paramilitares y narcotraficantes.

    En entrevista con la AFP, el presidente electo dijo que buscará el respaldo de Estados Unidos e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína. Además, amasó votos como "enemigo acérrimo" de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

    Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

    El jurista se opone a la llamada “paz total”, una política cuyo arquitecto fue Cependa, con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado por medio del diálogo con bandas criminales del narco y con las guerrillas.

    El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto. Apodado como “El León” por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

    “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, expresó Milei, quien remarcó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!”

    Embed

    “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”

    El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

    “Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.

    Embed

    El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De la Espriella “por su gran triunfo electoral”, así como el panameño José Raúl Mulino, quien le deseó el “mayor de los éxitos”.

    Embed

    La Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, auguró buenas relaciones con Colombia.

    “Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, expresó la adversaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muy criticada por De la Espriella.

    En medio de un escrutinio que la podría declarar presidenta de Perú, la dirigente Keiko Fujimori festejó que “soplan nuevos vientos para América Latina”.

    De la Espriella afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

    Embed - Así fue la celebración de la campaña de Abelardo de la Espriella tras los resultados preliminares

    Protestas

    Su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas. Al grito de “¡resistencia!” y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

    Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

    Lo que empezó como una marcha pacífica contra el abogado millonario de 47 años, escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP.

    Quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, que apoya la elección del ultraderechista cuestionado por sus adversarios por representar legalmente a criminales como paramilitares narcotraficantes y prometer reprimir las protestas durante su mandato que irá hasta 2030.

    “No nos vamos a conformar con un gobierno que sea agresivo y quiera perseguirnos para destriparnos como él ya lo ha dicho”, dijo en la capital Isabella Giraldo, una emprendedora de 26 años.

    Las imágenes de manifestantes enfrentados con la policía recordaron al estallido social sin precedentes que protagonizaron principalmente los estudiantes en Colombia entre 2019 y 2021, contra el gobierno del derechista Iván Duque, antecesor de Petro.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Mundial 2026

    El gobierno pagó US$ 4,1 millones para transmitir el Mundial 2026 en Antel y Canal 5

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Mundial 2026

    Fútbol y política, un vínculo que ofrece visibilidad, notoriedad y, en caso de éxito, rédito electoral

    Por Leonel García
    Salud Pública

    Ministra de Salud dijo en el Senado que no hubo “ningún apartamiento de las normas” en rebaja a sanción a anestesista

    Por Leonel García
    Salud Pública

    La oposición le “retiró la confianza” a Lustemberg tras nueva comparecencia de la ministra al Senado

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Personal del Ejército Nacional alrededor de uno de los Mamba MK7, durante la entrega de los vehículos en el Servicio de Material y Armamento, en julio de 2024. 

    Vehículos del Ejército comenzarán a patrullar los barrios de Montevideo con más criminalidad

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Un agente policial de México vigila un ómnibus incendiado tras una ola de ataques atribuidos al crimen organizado durante un operativo del gobierno realizado en febrero en Jalisco.

    ¿Puede Uruguay convertirse en México? Para un jerarca militar, existen similitudes entre los ciclos criminales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caras pintadas y pabellón nacional en las tribunas del estadio.
    22 Fotos

    Mundial 2026: aunque el partido no colmó las expectativas, la hinchada celeste lo dio todo

    Por Redacción Galería
    El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión en Downing Street, Londres, Gran Bretaña, el 22 de junio de 2026.
    Video

    Starmer anuncia su dimisión como primer ministro británico; Burnham declara su candidatura para el cargo

    Por France 24