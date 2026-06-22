Trump felicita a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia

Detrás de una urna de cristal blindado, el mandatario electo de Colombia Abelardo de la Espriella dedicó su triunfo al asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay , crimen político cometido hace un año en Bogota y atribuido a las disidencias de las FARC.

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El jurista, de 47 años y sin experiencia en cargos públicos, venció por menos de un punto porcentual al senador oficialista Iván Cepeda, aliado del mandatario Gustavo Petro, cuando el país atraviesa la peor ola de violencia en varias décadas.

“Empieza una nueva era, un cambio de orden, la patria milagro”, dijo en la caribeña Barranquilla durante su primer discurso ante miles de simpatizantes luego de llegar en un vehículo similar a un papamóvil.

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Cepeda, por su lado, aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final, que tomará algunos días, y que impugnará 33.000 mesas electorales con lo que aspira revertir el resultado.

De la Espriella, de nacionalidad colombiana y estadounidense, advirtió a “quienes han sembrado violencia, terror, narcotráfico y corrupción durante todos estos años” que “su tiempo se acabó”.

Trump, Bukele, Milei, Noboa...

El abogado, que gobernará hasta 2030 y que se hace llamar “El Tigre”, aseguró que el presidente de Estados Unidos le manifestó “su apoyo” en una llamada. Más tarde, Trump publicó en la red Truth Social el mensaje “Ganó, GRANDE!” con una fotografiá del mandatario electo. Países con gobiernos derechistas cercanos a Trump como Argentina, Chile y Ecuador también le enviaron felicitaciones.

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El discurso de De la Espriella en favor de Washington, las fuerzas del orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios en la región como el del salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei.

De la Espriella es blanco de críticas por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por representar como abogado a paramilitares y narcotraficantes.

En entrevista con la AFP, el presidente electo dijo que buscará el respaldo de Estados Unidos e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína. Además, amasó votos como "enemigo acérrimo" de la izquierda ante los pocos avances de las negociaciones con las mafias y en un contexto de tensas relaciones con Washington.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

El jurista se opone a la llamada “paz total”, una política cuyo arquitecto fue Cependa, con la que Petro aspiraba enterrar décadas de conflicto armado por medio del diálogo con bandas criminales del narco y con las guerrillas.

El mandatario argentino Javier Milei fue el primero en felicitar “enormemente” al nuevo mandatario, que asumirá el poder el 7 de agosto. Apodado como “El León” por su alborotada melena y duro crítico de la izquierda, el gobernante argentino agregó en X que “la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable”.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, expresó Milei, quien remarcó: “EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!”

Embed EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!!



Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.



Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen… — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026

“Colombia eligió el orden sobre la impunidad”

El ecuatoriano Daniel Noboa dijo a su vez que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”, en referencia a sus críticas a Petro por su supuesta falta de mano dura contra el crimen.

“Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas”, añadió en X.

Embed Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a @ABDELAESPRIELLA por esta victoria.



Compartimos la convicción que nuestra región merece seguridad, progreso y gobiernos que enfrenten al crimen sin excusas. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 21, 2026

El presidente chileno José Antonio Kast también felicitó a De la Espriella “por su gran triunfo electoral”, así como el panameño José Raúl Mulino, quien le deseó el “mayor de los éxitos”.

Embed Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !! — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026

La Nobel de Paz y líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, auguró buenas relaciones con Colombia.

“Sabemos que tendremos un gran aliado en la transición democrática de Venezuela y que juntos, lograremos la prosperidad y seguridad de nuestra gente”, expresó la adversaria del gobierno interino de Delcy Rodríguez, muy criticada por De la Espriella.

En medio de un escrutinio que la podría declarar presidenta de Perú, la dirigente Keiko Fujimori festejó que “soplan nuevos vientos para América Latina”.

De la Espriella afirmó que también dialogó con el jefe de gabinete de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

Embed - Así fue la celebración de la campaña de Abelardo de la Espriella tras los resultados preliminares

Protestas

Su victoria fue recibida con protestas en ciudades como Bogotá y Cali donde manifestantes quemaron banderas de Estados Unidos e instalaron barricadas. Al grito de “¡resistencia!” y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella.

Votantes de la izquierda vencida en el balotaje por un estrecho margen llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

Lo que empezó como una marcha pacífica contra el abogado millonario de 47 años, escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP.

Quemaron llantas y banderas de Estados Unidos, que apoya la elección del ultraderechista cuestionado por sus adversarios por representar legalmente a criminales como paramilitares narcotraficantes y prometer reprimir las protestas durante su mandato que irá hasta 2030.

“No nos vamos a conformar con un gobierno que sea agresivo y quiera perseguirnos para destriparnos como él ya lo ha dicho”, dijo en la capital Isabella Giraldo, una emprendedora de 26 años.

Las imágenes de manifestantes enfrentados con la policía recordaron al estallido social sin precedentes que protagonizaron principalmente los estudiantes en Colombia entre 2019 y 2021, contra el gobierno del derechista Iván Duque, antecesor de Petro.

FUENTE:RFI