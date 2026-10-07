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    Un Nobel de Física que permite explicar "todo tipo de procesos estelares de gran magnitud"

    El belga Francis Halzen fue galardonado este martes con el premio Nobel de Física. El comité, reunido en Estocolmo, explicó su atribución al científico por el descubrimiento de neutrinos de alta energía, unas partículas subatómicas procedentes de fuera de nuestra galaxia. "Viene a abrir una nueva ventana de observación que combina física de partículas y astrofísica de manera maravillosa", explica a RFI el astrónomo y astrofísico español Josep Maria Trigo

    Una fotografía de Francis Halzen aparece en una pantalla al ser anunciado como el ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una conferencia de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, Suecia, el 6 de octubre de 2026.

    Una fotografía de Francis Halzen aparece en una pantalla al ser anunciado como el ganador del Premio Nobel de Física 2026 durante una conferencia de prensa en la Real Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo, Suecia, el 6 de octubre de 2026.

    FOTO

    CHRISTINE OLSSON/AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Francis Halzen, de 82 años, fue recompensado este martes "por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico", informó el comité.

    "El premio de este año trata sobre mensajeros fantasmales procedentes del espacio", declaró Ellen Moons, secretaria general de la Real Academia Sueca de Ciencias, en una rueda de prensa.

    La "visión y el liderazgo científico" de Halzen han sido fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube, afirmó la Academia, que lo describió como "un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz".

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    Gracias a este observatorio, los investigadores pueden "captar neutrinos, partículas subatómicas raras, de procesos extremadamente ricos en energía en el universo lejano".

    "Un neutrino es una partícula subatómica que, con mucha dificultad, interacciona con la materia ordinaria. Al ser muy pequeñito y no tener carga, lo que ocurre es que estas partículas se hacen muy difíciles de detectar. Son partículas que surgen y se mueven por el universo, explica a RFI Josep Maria Trigo, astrónomo y astrofísico en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC (España) y miembro del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña.

    "Este Premio Nobel tiene que ver con un cubo de hielo gigante situado en el Polo Sur de nuestro planeta. El cubo de hielo permite la detección de neutrinos", señaló por su parte a los periodistas la profesora Eva Olsson, miembro del Comité Nobel de Física.

    "Es muy merecido"

    Para Trigo, la distinción del Nobel se justifica. "Desde luego, el premio Nobel para Francis Halzen es muy merecido. Fue un visionario en el aspecto de que se dio cuenta de que el hielo en particular -usó el hielo que hay subterráneo en el Polo Sur- es un medio muy transparente, estable y que no tiene apenas interferencias. Lo ideó por su cuenta para poder estudiar los neutrinos, lo que permitió es detectar estos neutrinos de alta energía", según Trigo.

    En cuanto a la aplicación de este descubrimiento, el astrónomo Josep Maria Trigo destaca: "Los neutrinos vienen a ser trazadores, nos ayudan a localizar y estudiar fuentes de alta energía en el universo, todo tipo de fenómenos. Podríamos decir que, en la jerga, del público, puede ser ciencia ficción: son colisiones entre estrellas, interacciones entre discos de material que caen en un agujero negro, fusión de agujeros negros, todo tipo de procesos estelares de gran magnitud".

    "Viene a abrir una nueva ventana de observación que combina física de partículas y astrofísica de manera maravillosa", añade.

    "Lo que más me alegra a mí, además de ganar el Premio Nobel, es que espero que esto sirva para reconocer a las personas realmente valientes que se unieron a mí al inicio de este proyecto", afirmó este martes Francis Halzen tras el anuncio del premio.

    FUENTE:RFI

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