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    Venezuela: La cifra de víctimas por el doble terremoto supera los 6.000 muertos

    El nuevo balance oficial por el doble sismo del 24 de junio es de 6.125 fallecidos, anunciaron las autoridades venezolanas. Aún quedan cerca de 1.400 desaparecidos. La presidenta encargada dijo el lunes que una ley recién aprobada permitirá relaciones de "ganar-ganar" entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar

    Una persona se lamenta frente a un edificio destruido por los terremotos del 24 junio, este lunes en Caraballeda (Venezuela).

    Una persona se lamenta frente a un edificio destruido por los terremotos del 24 junio, este lunes en Caraballeda (Venezuela).

    FOTO

    EFE/ Miguel Gutiérrez
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La cifra de muertos que ha dejado el doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 6.125, según el balance oficial divulgado el lunes por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.

    Decenas de familiares siguen en la búsqueda de desaparecidos en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más golpeado por los terremotos de 7,2 y 7,5 que provocaron el colapso de al menos 190 edificios, según cifras oficiales.

    El balance anterior divulgado el 24 de julio fue de 5.546 muertos.

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    Según declaraciones a medios locales del gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, quedan cerca de 1.400 desaparecidos.

    Además de las edificaciones que colapsaron por completo, otras 6.433 fueron catalogadas por las autoridades como de "alto riesgo" para ser habitadas y 9.866 fueron ubicadas como “viviendas restringidas”. Por ello, muchas de las familias que las ocupaban son atendidas en refugios temporales o se fueron a vivir con familiares o amigos.

    La semana pasada, el gobierno comenzó un proceso de demoliciones controladas en estructuras a punto de derrumbarse luego de los sismos.

    Casi 24.000 damnificados viven ahora en campamentos en Caracas y en el golpeado estado costero de La Guaira.

    “Ganar-ganar”

    Con el objeto de agilizar la renta de departamentos para enfrentar la demanda de vivienda de las personas que perdieron su hogar, el Parlamento de Venezuela aprobó el viernes una ley de arrendamiento que busca aumentar la oferta de inmuebles.

    La presidenta encargada Delcy Rodríguez dijo más temprano este lunes que la recién aprobada ley permitirá relaciones de “ganar-ganar” entre los propietarios de los inmuebles y quienes deseen alquilar.

    Ello, tras décadas de incertidumbre entre propietarios por invasiones de inmuebles en medio de la falta de seguridad jurídica para recuperarlos.

    La norma pone fin a una ley restrictiva que en dos décadas de chavismo desincentivó el alquiler.

    “Estamos estimando alrededor de 400.000 viviendas que puedan ser beneficiadas por esta ley”, dijo Rodríguez que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos.

    Rodríguez anunció también que su gobierno prevé entregar unas 4.000 viviendas al término del año y que ofrecerá financiamiento para la adquisición de inmuebles para los afectados por los terremotos más devastadores en la historia reciente del país.

    FUENTE:RFI

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