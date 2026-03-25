  • Cotizaciones
    miércoles 25 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Venezuela mantiene más de 500 presos políticos pese al proceso de amnistía

    La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de “insuficiente y excluyente”. Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos

    Unos familiares de presos políticos esperan el 11 de enero de 2026 en el exterior de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, a unos 30 kilómetros al este de Caracas.

    Unos familiares de presos políticos esperan el 11 de enero de 2026 en el exterior de la cárcel El Rodeo I, en Guatire, a unos 30 kilómetros al este de Caracas.

    FOTO

    Pedro Mattey / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares.

    Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros).

    Leé además

    Samuel Moncada.
    Venezuela

    Delcy Rodríguez destituye al embajador ante la ONU nombrado por Maduro
    Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal para su comparecencia en Nueva York, Estados Unidos.
    Video
    Venezuela

    Maduro ante la Justicia de EE.UU.: ¿qué se espera de la audiencia del 26 de marzo en Nueva York?

    Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática.

    El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas.

    Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento.

    Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI.

    “Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado”, explica Romero.

    Embed - Venezuela libera “presos políticos”: ¿quiénes son?

    El gobierno venezolano no reconoce “presos políticos”

    Para el jurista, la ley es “excluyente” y el problema de fondo es que el gobierno “no reconoce la existencia de presos políticos”, lo cual representa, para él, un obstáculo mayor.

    “Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos”, apunta.

    Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales.

    “Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue”, afirma.

    Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un “espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el gobierno, lejos de una justicia y reparación reales”.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

    Sistema educativo

    Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

    Por Redacción Búsqueda
    Desigualdades de género

    Violencia política afectó a ocho de cada 10 mujeres en la última campaña; expertas advierten que partidos políticos no facilitan denuncias

    Por Lucía Cuberos
    Ministerio de Economía

    Empresariado siente alivio con anuncios de Oddone, pero pide cambios más profundos

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Ambiente.

    Solo tres de 4.600 denuncias ambientales derivaron en expedientes de sanción entre 2023 y 2025

    Por Lucía Cuberos
    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región
    Video

    Megaestafa desde el piso 29: el centro de llamadas que desde Colombia engaña a ciudadanos de Uruguay y la región

    Por  Guillermo Draper,  Federica Ham  y Hugo Cárdenas
    Módulo 2 de la cárcel de Santiago Vázquez (antiguo Comcar).

    Tribunales de Apelaciones mantienen criterios dispares de reducción de pena en condenas por acuerdos abreviados

    Por Macarena Saavedra
    Parque de los Derechos de los Niños (Franklin D. Roosevelt).

    Ocho planes por el día ideales para disfrutar en familia en Semana de Turismo

    // Leer el objeto desde localStorage