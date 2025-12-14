Trump afirma que ataques por tierra contra narcotraficantes “van a empezar a suceder”

Donald Trump volvió a advertir que Estados Unidos (EE.UU.)pasará a una nueva fase de operaciones militares con ataques terrestres, tras meses de acciones en el Caribe y el Pacífico oriental que calificó como un “éxito”.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente defendió las embestidas realizadas desde setiembre, con las que, según dijo, EE. UU. ha matado al menos a 87 personas. Trump afirmó que esas operaciones redujeron en un 96 % el ingreso de drogas por vía marítima y sostuvo que, por ese motivo, es momento de avanzar con acciones en tierra. “Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil. Eso va a empezar a suceder”, señaló.

Las declaraciones se produjeron el viernes 12 de diciembre, pocos días después de que, en una entrevista con Politico, el mandatario se negara a confirmar o descartar un despliegue de tropas en Venezuela , aunque aseguró que los días del presidente Nicolás Maduro “están contados”. En esta ocasión, Trump aclaró que los ataques no estarían dirigidos exclusivamente contra Venezuela, sino contra narcotraficantes en general. “No tiene por qué ser necesariamente en Venezuela; el objetivo son las personas que traen drogas a nuestro país”, afirmó.

Aunque Trump ha mostrado en reiteradas ocasiones un estilo impredecible, sus palabras aumentaron la preocupación en la región, luego de que esta semana también sugiriera la posibilidad de extender las acciones militares a Colombia y México. El presidente justificó la estrategia como parte de una lucha contra el narcotráfico , en el marco de un despliegue naval inédito en décadas en aguas de la región.

En paralelo, Trump volvió a acusar a Maduro de ser un “narcoterrorista”, al vincularlo con el llamado Cartel de los Soles, designado por Washington como “organización terrorista” el pasado 23 de noviembre. Desde Caracas, el gobierno venezolano sostiene que el verdadero objetivo de Estados Unidos es un “cambio de régimen”.

Maduro: “Sus amenazas no funcionan con nosotros”

El presidente venezolano aseguró que su país no cederá ante la presión de EE.UU., luego de que Trump anunciara el inicio de ataques terrestres contra el narcotráfico en la región.

Durante un acto transmitido por la televisión estatal, Maduro afirmó que las amenazas, presiones y chantajes de Washington “no funcionan ni funcionarán” en Venezuela y subrayó que no se trata de una sola figura, sino de “un país entero” con una base social e histórica sólida.

Sus declaraciones coincidieron con el anuncio realizado el viernes por Trump en la Casa Blanca sobre una nueva fase de operaciones militares contra el narcotráfico. La escalada retórica se produce días después de que EE.UU. incautara el petrolero Skipper frente a las costas venezolanas, la primera captura de crudo venezolano desde la imposición de sanciones en 2019.

En paralelo, Washington ha incrementado su presencia militar en el Caribe, en un contexto en el que Trump ha reiterado la posibilidad de una intervención en Venezuela, acusaciones que el gobierno de Maduro rechaza. En lo que va del año, Estados Unidos ha realizado más de 20 ataques militares en el Caribe y el Pacífico contra presuntos buques vinculados al narcotráfico, con casi 90 muertos.

Colombia no descarta dar asilo a Maduro si deja el poder

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a plantear la necesidad de una transición democrática en Venezuela, en un contexto de creciente tensión. En ese marco, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, afirmó que su país podría otorgar asilo a Maduro si alcanzara un acuerdo con Washington.

En una entrevista con Caracol Radio, la diplomática sostuvo que Colombia no se opondría a brindarle protección en caso de que una eventual salida política implicara que el mandatario venezolano resida en otro país. Agregó que Maduro podría optar por un destino “más distante y más tranquilo” si dejara Caracas.

Villavicencio insistió en que un gobierno de transición sería una salida a la crisis y contribuiría a la seguridad regional, aunque subrayó que se trata de una decisión que debe surgir de una negociación entre EE.UU. y el gobierno venezolano. En noviembre, la canciller había señalado a Bloomberg que Maduro estaba dispuesto a aceptar una transición a cambio de garantías judiciales, declaraciones que luego dijo fueron malinterpretadas.

Colombia no reconoció las elecciones de 2024 en las que Maduro fue reelegido por tercera vez, aunque mantiene relaciones diplomáticas con Venezuela. Al mismo tiempo, Bogotá ha reiterado su rechazo a un despliegue militar estadounidense en el Caribe y ha llamado al diálogo regional como vía para resolver la crisis.

Padrino califica de “acto cobarde” incautación de petrolero

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, calificó como un “acto de piratería” la incautación de un petrolero venezolano por parte de EE.UU. en el Caribe, ocurrida el miércoles 10 de diciembre, mientras las fuerzas armadas de Caracas realizaban maniobras militares.

Durante un acto del Comando de Defensa Aeroespacial, el funcionario describió la confiscación como “un robo grosero y flagrante” y un uso de la fuerza para apropiarse de bienes que, afirmó, no pertenecen a Washington. La denuncia se produjo dos días después de que EE.UU. incautara un buque con crudo venezolano frente a sus costas, la primera confiscación de este tipo desde la imposición de sanciones en 2019.

En paralelo, el viernes soldados venezolanos participaron en los ejercicios de defensa aérea Cacique Guaicaipuro 2025, que incluyeron unidades de la Armada y aeronaves de la Aviación Militar Bolivariana.

Con Reuters, AFP y medios locales

FUENTE:FRANCE24