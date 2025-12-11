Estados Unidos incauta un petrolero cerca de Venezuela y Caracas denuncia “piratería”

El presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos (EE.UU.) incautó un petrolero “muy grande” frente a las costas de Venezuela , en un nuevo episodio de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La operación, dijo el mandatario, forma parte del esfuerzo de su administración por aumentar la presión sobre Maduro, acusado en EE.UU. de narcoterrorismo.

Agro Opypa proyecta que PBI del agro tiende a “empate” o “leve” aumento, con “fuerte tracción” de la carne

Washington ha realizado en los últimos meses varios ataques navales en el Caribe y en el Pacífico oriental contra embarcaciones que, según la Casa Blanca, transportaban drogas.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado”, declaró Trump en la Casa Blanca, sin ofrecer más detalles y adelantando que hablará del tema más adelante.

En Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció la acción como un “robo flagrante” y un acto de “piratería internacional”, según un comunicado oficial.

La incautación fue ejecutada por la Guardia Costera de EE.UU. con apoyo de la Marina, bajo autoridad de las fuerzas del orden estadounidenses, según informó un funcionario que habló bajo condición de anonimato.

Embed Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

Horas después, Maduro exigió el fin del “intervencionismo ilegal y brutal” de EE.UU. en Venezuela y en América Latina. El reclamo ocurrió el mismo día en que su principal rival recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. Venezuela, que posee las mayores reservas petroleras del mundo y produce alrededor de un millón de barriles diarios, vende gran parte de su crudo con fuertes descuentos a refinerías chinas debido a las sanciones de Washington.

Estas operaciones suelen recurrir a redes opacas de intermediarios y a “buques cisterna fantasma” que apagan sus sistemas de rastreo y realizan transferencias de crudo en alta mar antes de llegar al destino final.

Un día antes de la incautación, el ejército estadounidense había sobrevolado el Golfo de Venezuela con dos aviones de combate, en lo que pareció ser el vuelo más cercano al espacio aéreo venezolano desde el inicio de la campaña de presión. La administración Trump ha desplegado en la región su mayor presencia militar en décadas y ha lanzado múltiples ataques contra presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental. El presidente ha dicho que habrá “ataques terrestres” en breve, aunque sin ofrecer precisiones.

En negociaciones previas, Washington concedió a Maduro la autorización para que Chevron reanudara la extracción y exportación de petróleo venezolano, un alivio financiero clave para el gobierno.

Con AP

FUENTE:FRANCE24