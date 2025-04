‘Adolescencia’, una miniserie de Netflix que despertó interés en varios sectores sociales

No es una historia sobre un caso concreto, pero los creadores se basaron en noticias sobre jóvenes implicados en delitos con armas blancas. Sobre todo en el que hubo ataques de varones hacia niñas. “¿Qué está pasando en la sociedad donde un chico apuñala a una chica hasta la muerte? ¿Cuál es el incidente que lo incita? Y luego volvió a suceder y volvió a suceder y volvió a suceder. En realidad, solo quería arrojar luz sobre el asunto y preguntarme: ‘¿Por qué está pasando esto hoy? ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a esto?’”, se preguntó Graham en una entrevista al recordar la motivación para hacer la serie.

Entonces hay que ir hacia la trama. Jamie tiene 13 años, es menudo, tiene cachetes rosados y un aspecto aniñado que se corresponde con su dormitorio en tonos de azul, empapelado con motivos espaciales. El dormitorio se conoce desde el primer momento porque allí irrumpe la policía temprano en la mañana con armas largas, gritos de cuerpo a tierra y una orden de arresto. Buscan a Jamie, que en su cama y en pijama tiene cara de terror, sus padres y su hermana también, todo es violento y desconcertante. ¿Cómo la policía puede tirar abajo una puerta y llevarse así a un niño?

Adolescencia.jpg La policía en el liceo Netflix

Durante todo el primer capítulo esa es la pregunta que se hace el espectador, que está todo el tiempo junto a Jamie, en el patrullero, en la seccional policial, en el interrogatorio. Quien mira la serie cree en su llanto, en su insistencia con el “no hice nada malo”, espera que alguien descubra a otro culpable, que todo haya sido un equívoco. Y esa sensación permanece hasta poco antes de terminar el primer episodio. Es que la impactante actuación de Owen Cooper, que tiene 16 años y es la primera vez que actúa, es más que convincente. Interpreta a un Jamie lleno de matices, inteligente, débil y al mismo tiempo manipulador. Y junto con él está su padre, Eddie (Graham, otro actor que deja todo en esta historia).

Otro logro de la serie son las ausencias, y la más notoria es la de la familia de Katie, la joven asesinada. Una ausencia pesada, que se hace sentir. Incluso poco se sabe de Katie, hay referencias a alguna foto, otra que se muestra rápidamente, un video que se ve a lo lejos. Se sabe que ella fue víctima y también victimaria. Pero esos datos solo traen más preguntas.

¿Por qué?

En el primer capítulo queda claro que Jamie es culpable. Entonces en los otros tres episodios tratarán de responder por qué lo hizo. Una tarea difícil porque tanto los padres de Jamie como los policías que investigan se introducen en un submundo adolescente que desconocen y no comprenden. Y los adultos que miren esta serie también se enfrentarán con una terminología extraña, que se maneja en internet y en algunas redes sociales, cargada de simbología sobre misoginia y de bullying, que comienza en el liceo y continúa en las pantallas.

Jamie era un niño acosado y despreciado por Katie, la joven que asesinó, y buscó en grupos virtuales reforzar su masculinidad, como si a los 13 años fuera necesario hacerlo. Así fue creciendo en él una furia silenciosa que culminó en siete puñaladas sobre Katie. El silencio lo mantuvo en su hogar, a puertas cerradas en su habitación, una puerta que nadie golpeaba. Sus padres no saben qué hicieron mal. El problema es lo que no hicieron o lo que no supieron hacer.

Briony-Ariston-Owen-Cooper.jpg La psicóloga (Briony Ariston) y Jamie Netflix

El liceo es otra institución que les falló a Jamie y a Katie. El segundo capítulo transcurre en sus corredores y en sus clases, donde los profesores están o desbordados o en la absoluta indiferencia, sin ninguna autoridad. Algunos están preocupados por lo que sucedió, pero solo una amiga de Katie muestra su rabia y su pesar. “¿Cómo llegamos a esto?”, se había preguntado Graham antes de hacer esta serie, y esa pregunta cobra dimensión física en este episodio.

El encuentro de Jamie con su psicóloga, en un centro de salud mental para menores de edad, es otro de los grandes hallazgos de la serie. Allí Cooper despliega todos los cambios emotivos, desde la inocencia infantil hasta la ferocidad de un adolescente tomado por la furia. Es un verdadero duelo con la psicóloga Briony (Erin Doherty , otra actuación excepcional).

Stephen-Graham.jpg Stephen Graham Netflix

Y el último capítulo es demoledor porque la cámara se mete en el hogar de Jamie, donde padre y madre (Christine Tremarco) con su hija mayor tratan de seguir con su vida. Una tarea difícil, porque ellos también son víctimas. Entonces la cámara vuelve al cuarto de Jamie y el espectador se sienta junto a esa pareja que se sigue preguntando si pudieron hacer algo mejor.

El gobierno británico decidió que Adolescencia se vea gratuitamente en los centros educativos. No es una mala idea, pero tal vez se le está pidiendo demasiado a una serie si no se acompaña de otras respuestas del mundo adulto. Porque se puede aprender qué es un incel, pero rápidamente habrá otro término que lo sustituya en las pantallas y en el liceo de la esquina.