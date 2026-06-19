Murió Agustina Chiarino, cineasta que dejó profunda huella en el audiovisual nacional y latinoamericano

La cineasta uruguaya Agustina Chiarino murió el jueves 18 de junio a sus 48 años. Nacida en Montevideo en 1977, formada en ciencias políticas y comunicación, construyó a lo largo de dos décadas una trayectoria que la convirtió en una figura respetada del audiovisual uruguayo y en una referencia del cine latinoamericano contemporáneo. Fue miembro fundadora de la Academia de Cine del Uruguay y también integrante de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, encargada de organizar los Premios Oscar.
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Como joven profesional participó en proyectos editoriales y audiovisuales en México para luego volver a Uruguay en un momento bisagra con el del despegue internacional del cine nacional en la década de 2000, cuando se incorporó a Control Z Films y produjo Gigante (2009) del argentino Adrián Biniez, que ganó el Oso de Plata y el premio a la Mejor ópera prima en la Berlinale. En esa misma productora produjo Hiroshima (2009) y 3 (2012), de Pablo Stoll, yTanta agua (2013), de Ana Guevara y Leticia Jorge.
En 2011 cofundó Mutante Cine, desde la que produjo El 5 de Talleres (2014), de Biniez, y Agarrame fuerte (2024), de Ana Guevara y Letifica Jorge, entre otras. También coprodujo varias de las películas que definieron una corriente celebrada del cine latinoamericano, entre ellas Las herederas (2018), del paraguayo Marcelo Martinessi, y Monos (2019), del colombiano Alejandro Landes.
En 2022 fundó la productora Bocacha Films junto a Hernán Olivera. Mamá está acá, documental Adriana Loeff y Claudia Abend y una de sus últimas producciones, está actualmente en cartel hasta el 21 de junio en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño.
Más allá de las películas, Chiarino tuvo un papel central en los espacios donde se definieron las políticas y los rumbos del sector audiovisual. Fue responsable de desarrollar proyectos y coproducciones en Canal 10 y también fue docente en la Universidad Católica, así como tutora en programas internacionales como Biennale College, BrLab y Puentes.
La rigurosidad de su mirada, su compromiso con el trabajo colectivo y la formación de nuevas generaciones de productores y cineastas fueron rasgos que aparecen repetidos en los mensajes de instituciones y productoras de toda la región tras conocerse la noticia.
En un comunicado, Cinemateca despidió a Chiarino "con mucha tristeza por lo temprano de su partida y con un reconocimiento enorme a su vida y su trabajo", y destacó que "la inteligencia, convicción y energía que puso al servicio de cada película que produjo las convirtió en una realidad brillante".