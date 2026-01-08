Arte en el este

La muestra Lucio Fontana: Genio de dos mundos se exhibe en el MACA, donde también comienza el festival de cine ARCA con la película Leonora in the Morning Light, sobre la artista Leonora Carrington; en Xippas Punta del Este continúan exposiciones de Sebastián Gordin y Rita Fischer
El martes 6 se inauguró en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Manantiales, la exposición Lucio Fontana: Genio de dos mundos, la primera exposición dedicada al artista ítalo-argentino en Uruguay. Son 72 obras que reúnen cerámicas, esculturas, dibujos, telas y sus Concetti spaziali, piezas con tajos y perforaciones. La curaduría está a cargo de Luca Massimo Barbero, especialista en la obra de Fontana (1899, Rosario, Argentina-Comabbio-Italia, 1968). La exposición irá hasta el 31 de marzo con entrada libre. Está acompañada de un catálogo ilustrado coeditado por MACA y Allemandi Editore, realizado con el apoyo de la Fondazione Lucio Fontana.
El sábado 10, a las 19.30 horas, se inaugura en el Teatro MACA la quinta edición del ARCA International Festival of Films on Arts con un brindis. A las 20 horas se proyectará la película de apertura Leonora in the Morning Light (Thor Klein, Lena Vurma, 2025), sobre la pintora Leonora Carrington y su trayectoria desde el círculo surrealista de París en 1930, su romance con Max Ernst y su huida a México durante la guerra. La entrada es gratuita y se obtiene en la página del MACA.
Continúa hasta el 4 de febrero la muestra Notas al oído, del artista argentino Sebastián Gordin, la primera que presenta en Uruguay con tres esculturas y una serie de marqueterías planas que evocan discos en vinilo, creadas entre 2023 y 2025. Por su parte, hasta el 8 de febrero también continúa la muestra Intemperies, que reúne las obras más recientes de la artista uruguaya Rita Fischer realizadas en múltiples soportes. Ambas exposiciones están bajo la curaduría de Manuel Neves.