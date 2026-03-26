‘Bukele, el rey desnudo’, libro del periodista salvadoreño Óscar Martínez

Cuando el periodista está de paso por la capital de España cada vez que puede bebe algo en el mismo bar de la plaza Tirso de Molina. En una de esas visitas escuchó a un parroquiano pedir mano firme y a un mesero poner como ejemplo “al Bukele ese, ese sí que tiene huevos”. Fastidiado decidió intervenir en la charla y preguntó: “¿De dónde es ese Bukele?”. La respuesta le llegó enseguida: “De por ahí, de Ecuador o algo así”.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La difusión del impactante libro del periodista salvadoreño Óscar Martínez Bukele, el rey desnudo (Nuevos Cuadernos Anagrama, 2026) coincide con la encuesta de Equipos Consultores de marzo que indica que el presidente del pequeño El Salvador es el mandatario extranjero más popular también en Uruguay.

El presidente Yamandú Orsi había contribuido a esa popularidad cuando, en el último encuentro de Desayunos Búsqueda de 2025, dijo que había que prestar atención al fenómeno de las políticas de seguridad pública del salvadoreño, aunque luego aclaró que no eran aplicables a nuestro país.

Esa mañana, Orsi comentó también que la mano derecha de Nayib Bukele, a quien no nombró, le había contado durante una cumbre en La Paz, Bolivia, que su principal referente era el fundador del movimiento tupamaro Raúl Bebe Sendic. Luego de esa declaración, el periodista Leonardo Haberkorn reveló en su blog El informante que un hijo del extupamaro Raúl Bidegain Greising era el discreto ministro de Bukele.

Al procesar los resultados de la encuesta, los analistas deben haber quedado sorprendidos: advierten que el presidente salvadoreño tiene “un atractivo muy fuerte entre los votantes de la coalición republicana, pero también juicios positivos para nada despreciables entre los votantes del Frente Amplio, lo que resulta llamativo”.

El sondeo muestra que Donald Trump y Nicolás Maduro no son queridos, mientras que Lula y Javier Milei lo son solo por algunos. Para que el fenómeno Bukele haya llegado a Uruguay, que se precia de su sistema de partidos y solidez democrática, no aparece aún una explicación muy clara, pero lo cierto es que —según dijo el director de Equipos, Ignacio Zuasnabar a El País— la seguridad pública ocupa desde hace 18 años el primer lugar en la lista de problemas.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante un acto político. Foto: AFP. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, durante un acto político. AFP

En Bukele, el rey desnudo, Martínez —jefe de redacción de Elfaro.net, desde mayo de 2025 exiliado igual que otros 46 de sus colegas— dice de primera y sin rodeos que Bukele es un dictador. Luego comienza a explicar, utilizando las técnicas del periodismo narrativo, algunas de las características del gobierno de Nayib Armando Bukele Ortez, el publicista de 44 años que ha basado su gran popularidad local y en el exterior en los buenos resultados en el combate a las maras.

Martínez reconoce que es “el hombre más poderoso y querido de El Salvador”, pero sostiene que ha basado su éxito en manipular a una opinión pública deseosa de creer luego de la decepción provocada por los anteriores gobiernos de derecha e izquierda, es decir, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que no tiene ni un solo representante en el actual Parlamento.

Para llegar a eso, además de que el Bukele que se ve “es el producto del Bukele publicista”, convenció a los salvadoreños de que “no sería como aquel presidente de derecha que desvió millones de dólares destinados a las víctimas de un terremoto” ni como otro de izquierda que dijo “que habría justicia social, mientras gastaba decenas de miles de dólares de dinero público en vestidos comprados en Miami para su esposa y su amante y en fiestas infantiles para su hijo”.

Martínez afirma que Bukele acabó con las pandillas después de pactar con ellas durante ocho años y de “beneficiarse de ello para llegar a su primer cargo de importancia nacional, la alcaldía de la capital en 2015”. Luego de entrevistar a dos exjefes pandilleros que contaron cómo pactaron con Bukele, el periodista fue requerido por la Justicia y decidió no regresar a su país porque considera que no existen garantías.

El autor sostiene que “ninguna dictadura se construye de un día para otro”, y pone el ejemplo de la vecina Nicaragua: “Daniel Ortega tardó casi 11 años en pulir la suya y para hacerlo asesinó a muchos de sus compatriotas cuando salieron a las calles a protestar en 2018”.

En el caso de Bukele, afirma que se convirtió en dictador luego de cinco años en el poder, cuando logró de magistrados dóciles una interpretación caprichosa de la Constitución que, en cuatro artículos, prohíbe de forma expresa la reelección del presidente.

Desde entonces, además de sacar a las maras de las calles, concentró el poder de forma extrema y persiguió a los fiscales que estaban investigando precisamente su pacto con las pandillas y el “saqueo millonario de las arcas públicas” durante la pandemia en beneficio propio, de sus hermanos y de algunos funcionarios.

El libro relata algunos casos que pintan al personaje en acción: una operación mediático-militar para lograr que el Parlamento le aprobara unos fondos especiales, el domingo 9 de febrero de 2020, cuando se presentó en la Asamblea Legislativa rodeado de un primer círculo de 15 escoltas del batallón presidencial, todos de blanco, soldados armados a guerra, decenas de periodistas, 5.000 personas y hasta un dron.

Un caso menos pintoresco es el de su exasesor de seguridad nacional, un viejo amigo del presidente que cayó en desgracia y que después de 183 días desaparecido, le entregaron el cuerpo a su familia.

Martínez pone ese ejemplo como una de las víctimas del “estado de excepción” impuesto por Bukele para terminar con las maras, aunque luego se demostrara que “miles de capturados no eran pandilleros ni tenían tatuajes ni siquiera tenían antecedentes penales” y que “los policías detenían a discreción e incluso armaban las fichas de acusación después de haber metido en la cárcel a los capturados”.

Después están los testimonios de los sobrevivientes que quedaron libres. “Estaban desnutridos, como las imágenes de los campos de concentración”, testimonió un joven ferretero de 28 años que logró salir. “Yo veía cómo lamían el suelo por el hambre”, dijo un maestro que estuvo en cuatro de esos centros en los que era habitual ver “cadáveres de hombres que murieron por palizas propinadas por los custodios”.

Martínez, que ha recibido el Premio Maria Moors Cabot en 2016 y el Premio Internacional a la Libertad de Prensa, termina su libro con citas del propio Bukele, algunas de las cuales dice que este intentó borrar de las redes.