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    ‘Celebrar’, un musical murguero y sinfónico de la Filarmónica y Pitufo Lombardo, en el Solís

    Juana y los Heladeros del Tango presentan No me da la menta en la Zitarrosa, y se celebra un concierto homenaje al poeta Humberto Megget por el centenario de su nacimiento

    Martín García y Pitufo Lombardo en Celebrar.

    Martín García y Pitufo Lombardo en Celebrar.

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    Difusión
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Tras una primera temporada de cuatro funciones en 2025, el viernes 12 y sábado 13 a las 20 h la Orquesta Filarmónica de Montevideo y Edú Pitufo Lombardo vuelven a presentar en el Teatro Solís Celebrar, la murga en filarmónica, espectáculo musical que reúne 50 artistas en escena. Celebrar fusiona la estética coral de la murga uruguaya con la música sinfónica. Con dirección de Lombardo y Martín García (director de la Filarmónica), la obra recorre clásicos del carnaval, de la murga-canción y composiciones contemporáneas, con arreglos orquestales y corales creados especialmente para la ocasión por ambos músicos. El elenco cuenta con la destacada participación de Imanol Sibes, intérprete galardonado como figura máxima del Carnaval en 2025 y 2026. Entradas en Tickantel de $ 1.900 a $ 2.500.

    Celebrar

    Juana en la Zitarrosa. Hoy jueves 11 a las 20.30 el grupo tanguero Juana y los Heladeros del Tango presentará en la Sala Zitarrosa, con entrada libre, su segundo trabajo discográfico, titulado No me da la menta. El disco recorre composiciones propias y algunas versiones (Cambalache es una de ellas), con una mezcla de renovación y tradición tanguera, con el histrionismo que imprime la interpretación de la cantante Virginia Núñez, una artista que encarna un risueño personaje en cada canción. La frescura y contemporaneidad de las letras, en temas como Chamarrilonga del safe sex y La hoguera, son otra característica del grupo, cuya integración se completa con Julia Nudelman (flauta), Ramiro Hernández (bandoneón), Andrés Antúnez (piano) y Daniela Figueroa (contrabajo).

    Juana_Helaeros
    Juana y los Heladeros del Tango.

    Juana y los Heladeros del Tango.

    Megget. El viernes 12 a las 18 en la Fundación Mario Benedetti (Joaquín de Salterain 1293) se realizará un homenaje al poeta sanducero Humberto Megget —integrante de la llamada Generación del 45— con motivo de los 100 años de su nacimiento, que se cumplieron el 1 de mayo. Primero tendrá lugar un conversatorio sobre el legado literario y poético del autor de Nuevo sol partido, a cargo del escritor Gustavo Espinosa y el profesor e investigador literario Pablo Rocca. Luego se celebrará un recital con sus poemas musicalizados por Numa Moraes, Washington Carrasco y Cristina Fernández, Maine Hermo, Leonardo Figuera y varios integrantes del Taller de Canciones Washington Benavides, de la Universidad de la República. La entrada será libre.

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