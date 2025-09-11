La murga y la música sinfónica se abrazan en ‘Celebrar’, hasta el domingo en el Teatro Solís

Así como en los 90 Níquel hizo su recordado Sinfónico en el Teatro de Verano y Federico García Vigil reunía los públicos del tango y de la música clásica en las recordadas Galas de Tango que recorrieron los teatros, las plazas y los parques montevideanos, en los últimos tiempos la música uruguaya experimenta un resurgimiento de la alianza entre la música sinfónica y la música popular. La Banda Sinfónica de Montevideo lo ha hecho siempre: con Fernando Cabrera y con Leo Maslíah, entre tantos referentes de la canción uruguaya, y más recientemente con Agarrate Catalina. Los antecedentes frescos también son numerosos. Está la Selección Uruguaya de Sinfónicas, dirigida por Nacho Algorta, con sus recientes espectáculos con Julieta Venegas, Hereford y No Te Va Gustar. El año pasado lo hizo Supervielle, y ahora llegó el turno de Celebrar. La Murga en Filarmónica , la reunión de Edú Pitufo Lombardo con la Orquesta Filarmónica de Montevideo (OFM), dirigida por Martín García .

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Desde hoy jueves 11 al domingo 14 a las 20 la orquesta pública montevideana presentará en el Teatro Solís este concierto que fusiona esa potente usina de música popular que es la murga con el universo sonoro de la orquesta sinfónica. El espectáculo cuenta con la dirección conjunta de Lombardo y García, y con más de 50 artistas en escena, entre los instrumentistas de la OFM y los solistas invitados especialmente.

Con producción de Gerardo y Malena Reyes, Celebrar reúne a una selección de murguistas referentes del carnaval uruguayo con el marco instrumental de la orquesta. El repertorio, que no se ha revelado, recorre clásicos de murga, murga-canción y composiciones contemporáneas, con arreglos corales de Lombardo y orquestales de Pablo Rey, en ambos casos especialmente creados para este concierto, que es definido por sus responsables como un “homenaje filarmónico al carnaval”.

El concierto tiene un componente narrativo, ya que cuenta con la dramaturgia de Vanessa Cánepa, una joven autora teatral con varios títulos estrenados, como Dejar las armas y La resistencia de las luciérnagas. La historia que se narra a través de las canciones, la de un hijo que reconstruye la memoria de su madre, es narrada en escena por Imanol Sibes, joven murguista ganador este año del premio a la Figura máxima del carnaval. Los parlamentos seleccionados por la dramaturga provienen de una antología de espectáculos de más de 30 murgas de todos los tiempos. Cánepa hilvanó textos murgueros icónicos de más de 40 años, que seguramente serán reconocidos por los carnavaleros más asiduos a los tablados y al concurso oficial.

Pitufo-Lombardo-Martin-Garcia8 Martín García y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Lorena Larriestra

La puesta en escena es de Sebastián Bednarik, quien además de haber dirigido documentales como La Matinée, Cachila, Mundialito y Fattoruso, tiene en su haber la puesta en escena de varios espectáculos dirigidos por Lombardo en las murgas Contrafarsa y La Matinée. El diseño audiovisual del espectáculo está a cargo de Tavo Carrozzini y Víctor González.

“Crear arreglos para una murga y dirigir una murga no es tan diferente a arreglar y dirigir una orquesta”, dijo Lombardo a Búsqueda, días atrás. Y se explicó: “Por supuesto que hay grandes diferencias en la naturaleza del sonido, pero en esencia se trata de combinar sonidos de un modo armónico. De hecho, en murga, así como en la música popular, también se utiliza el término orquestación para aludir a los arreglos instrumentales y vocales”.

Pitufo-Lombardo Celebrar reúne a más de 50 artistas. Nicolás Vidal

El músico, que además de dirigir y arreglar murgas desde hace más de 35 años, tiene una carrera como cantautor solista próxima a las dos décadas, que integró en su juventud el legendario grupo Los que Iban Cantando y que cuenta con un extensa lista de colaboraciones con músicos, como Fernando Cabrera, Jorge Drexler y Mariana Ingold, entre tantos, entiende que la orquesta sinfónica y el coro murguero “conviven muy bien”. Así lo explica: “En cierto modo puedo concebir los arreglos corales como arreglos orquestales. Las tímbricas son diferentes y cada instrumento tiene su identidad sonora y sus registros, pero los principios armónicos que rigen son los mismos. El desafío estaba en cómo iba a dialogar la orquesta con la murga para que existiera un contrapunto entre los pasajes cantados por la murga y los pasajes instrumentales a cargo de la orquesta, como para que no se pisaran entre sí”.

Los dos arregladores, Lombardo y Rey, trabajaron en conjunto para evitar esa superposición y crear este abrazo musical. El tercero en entrar en este diálogo fue Martín García, encargado de la dirección escénica de la orquesta en paralelo con Lombardo, quien estará en escena dirigiendo a la murga. El montaje del espectáculo llevó más de dos meses de trabajo: “Para lograr este concierto tuvimos que ensayar en forma parcial entre todos los componentes. Murga con batería, murga con orquesta, murga y batería juntas con la orquesta, y luego todos con los encargados de contar la historia, la dimensión narrativa del espectáculo y su puesta en escena. Los pies de entrada y de salida del personaje que cuenta la historia, la forma en la que entran y salen permanentemente el narrador, la murga y la orquesta. Ha sido un proceso muy trabajoso pero muy lindo”.

Celebrar

Las entradas para las cuatro funciones de Celebrar se venden en Tickantel. Quedan solo en platea, a $ 2.800.