Cosquín Rock 2025: excelencia en la producción y una fiesta de diversidad musical que trasciende los géneros

Montevideo pudo apreciar en su conjunto a esta nueva generación de bandas argentinas que trascienden el rock y que van mucho más allá de la guitarra distorsionada como color tímbrico predominante. Grupos como Nafta, El Plan de la Mariposa, El Kuelgue, Indios y El Zar proclaman una bienvenida apertura a la diversidad musical, a la fusión de géneros y de texturas sonoras al servicio de la canción. Puede ser rock, por supuesto. Lo hacen, y muy bien. Pero también, como aquel movimiento seminal de la música latinoamericana protagonizado por Spinetta, Charly, Fito y el de los poperos ochentosos Virus y Los Abuelos de la Nada, esta camada que protagoniza la escena actual combina sin pudor rock, pop, folclore, jazz, soul, blues, disco, cumbia, tango y cuanto género popular se cruce en su camino. Esta edición de Cosquín Rock fue testigo también de la enorme calidad musical y performática de Miranda!, la gran banda pop argentina liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas que dio cátedra de despliegue escénico, teatralidad y luminosidad como virtudes que potencian una propuesta musical. Lo de Miranda! está a la altura de las grandes bandas pop de la historia, no solo en el plano rioplatense sino en la escena global.

Una similar ausencia de corsets estéticos caracteriza a la legión de cantautoras uruguayas que demostró su talento en los tres escenarios: Agus Giovio, Rodra, Flor Sakeo, Kira1312, Miel y Agus Mor. Ni que hablar de la argentina Barbi Recanati, auténtica portadora del fuego sagrado del rock argentino. Todas estuvieron a la altura de un concepto que está cada vez más afianzado: más allá de los estilos, el Norte es la búsqueda de la sensibilidad y la diversidad musical con el objetivo de enriquecer la expresividad y la propuesta escénica. Estas bienvenidas cualidades contrastan fuertemente con el encorsetamiento que parecen exhibir algunas de las bandas uruguayas más populares, las que acaparan las cabezas de cartel desde hace ya más de 20 años, que insisten con entregar prácticamente siempre el mismo show. Todos conocemos de memoria los repertorios y las propuestas, y no parece estar en el horizonte una intención de sorprender, de arriesgar, de proponer algo diferente en las sucesivas ediciones de estos festivales. Está bien, cada banda tiene su identidad, y les llevó mucho tiempo, trabajo y sacrificio forjarlas. Y está bien, los públicos se renuevan y siempre habrá quienes estén viendo por primera vez un show que hace cinco, diez o quince años que es el mismo. Pero también es cierto que pasan los años y los cuatro o cinco shows principales de los festivales uruguayos son siempre los mismos. El profesionalismo de la producción enriquece la escena, no hay dudas, pero esa monotonía estética la empobrece, o al menos impide su deseable evolución.

Una de las principales novedades estuvo, sin dudas, en el bienvenido retorno de Abuela Coca, la banda que en los tempranos 90 abrió la brecha de mestizaje y festividad por la que después pasaron a todo trapo, para comerse el mundo, La Vela Puerca, No Te Va Gustar, Once Tiros, Cuatro Pesos de Propina, y tantas otras. Gonzalo Brown y el Chole demostraron estar a pleno en su poder vocal y el guitarrista Roberto Palito Elissalde demostró una vez más ser uno de los más inspirados instrumentistas de la historia del rock en Uruguay. Mota (Pablo Silvera) dio un show enérgico y visceral, que recuperó para las masas el efectivo y muy inspirado repertorio de Once Tiros. Y Eté y Los Problems volvió a dejar claro que son una propuesta de avanzada y rompedora. Cuando se podría haber conformado con su alineación y su plan habitual, (Ernesto) Tabárez pateó el tablero de los prejuicios y decidió compartir escenario con Martín Quiroga, uno de los próceres de la plena y de la música tropical uruguaya de los tiempos recientes, para cantar Ismael, canción con destino de clásico, incluida en su reciente disco Plata. Como cuando Luana subió a cantar una canción de La Trampa en el Cosquín de 2023, Tabárez y Quiroga demostraron que las fronteras en la música, y en la cultura, se borran… con nueva música, ergo nueva cultura.