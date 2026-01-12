De Punta Colorada a José Ignacio, cinco escenarios de Maldonado animan la agenda musical del verano

El Hotel Enjoy Punta del Este, Pueblo Narakan, Pionero Santa Mónica, El Viejo Almacén y La Corniche proponen un variado menú musical con solistas y bandas de Uruguay y Argentina

La temporada musical en la costa de Maldonado ofrece diversidad y calidad, tanto en shows de gran porte como en los que tienen a la intimidad bolichera como principal atributo.

Enjoy Live. El Hotel Enjoy presenta en su sala Montecarlo varios conciertos de artistas populares argentinos, todos con entradas en suticket.com. El jueves 15 a las 20 actuará el dúo de música infantil Pequeño Pez, y luego estarán dos solistas de peso: Luciano Pereyra (sábado 17) y Soledad Pastorutti (jueves 22). También se presentarán tres bandas tributo: Los Salieris de Charly (viernes 16), The End: Lo Mejor de Pink Floyd (domingo 18) y Sobredosis de Soda (lunes 19). En febrero cantarán Ángela Torres (jueves 5), Benja Amadeo (viernes 6), Diego Torres (sábado 7) y Alejandro Lerner (domingo 15). El viernes 6 el escritor Hernán Casciari presentará Puro cuento, su espectáculo de relatos.

Los salieris de charly Los Salieris de Charly, el viernes16 en el Enjoy. Difusión Pueblo Narakan. En la zona de Punta del Este conocida como “el pueblo” (Juan Díaz de Solís 678) se instaló hace tres años el restaurante Pueblo Narakan, que propone una grilla de excepción en su escenario que combina melomanía con gastronomía costera. En lo que resta de enero actuarán allí Laura Canoura (viernes 16), Supervielle (viernes 23), los argentinos Raúl Lavié (lunes 19) y Nito Mestre (martes 27). El sábado 31 se presentará el grupo Rueda de Candombe. Entradas en redtickets.com.

Luciano Supervielle tocó en la presentación del celular Samsung Galaxy S24 Luciano Supervielle, el viernes 23 en Pueblo Narakán. El Viejo Almacén. Ocean Park, en el kilómetro 110 de la Interbalnearia, frente al Aeropuerto Laguna del Sauce, es uno de los sitios más serenos y apacibles de Maldonado. Allí, camuflado entre los pinos, funciona desde hace 17 años uno de los boliches con mejor curaduría de la costa, con un precioso escenario al aire libre que propone intimidad y cercanía entre artistas y público. Su agenda, dedicada enteramente a la música uruguaya, es tan variada como intensa. El miércoles 14 actuará el Quinteto Ibarburu. Luego, hasta fin de mes estarán, entre otros, Mandrake Wolf (viernes 16), MIB Trío (sábado 17), El Alemán (domingo 18), Rossana Taddei (viernes 23) y Fabián Marquisio (domingo 25). Entradas en redtickets.com.

Rossana Taddei. Foto: Mariana Moreira Rossana Taddei, el viernes 23 en El Viejo Almacén (Ocean Park). Mariana Moreira Pionero. Desde hace cuatro años el bar de rock por excelencia en la costa esteña es Pionero, situado en Santa Mónica (ruta 10, km 177,500), junto a José Ignacio. El sábado 17 tendrá lugar la Fiesta Viejo Jack, con la argentina Cata Spinetta. El viernes 23 actuará la banda de reggae Slow Burnin y el sábado 24 se producirá uno de los acontecimientos del verano, ya que subirá al escenario Astroláser, un verdadero supergrupo que fusionará dos bandas recientemente reunidas: Hermanos Láser y Astroboy. Entradas en redtickets.com.