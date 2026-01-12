De Punta Colorada a José Ignacio, cinco escenarios de Maldonado animan la agenda musical del verano

La temporada musical en la costa de Maldonado ofrece diversidad y calidad, tanto en shows de gran porte como en los que tienen a la intimidad bolichera como principal atributo.
El Hotel Enjoy Punta del Este, Pueblo Narakan, Pionero Santa Mónica, El Viejo Almacén y La Corniche proponen un variado menú musical con solistas y bandas de Uruguay y Argentina
La temporada musical en la costa de Maldonado ofrece diversidad y calidad, tanto en shows de gran porte como en los que tienen a la intimidad bolichera como principal atributo.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Enjoy Live. El Hotel Enjoy presenta en su sala Montecarlo varios conciertos de artistas populares argentinos, todos con entradas en suticket.com. El jueves 15 a las 20 actuará el dúo de música infantil Pequeño Pez, y luego estarán dos solistas de peso: Luciano Pereyra (sábado 17) y Soledad Pastorutti (jueves 22). También se presentarán tres bandas tributo: Los Salieris de Charly (viernes 16), The End: Lo Mejor de Pink Floyd (domingo 18) y Sobredosis de Soda (lunes 19). En febrero cantarán Ángela Torres (jueves 5), Benja Amadeo (viernes 6), Diego Torres (sábado 7) y Alejandro Lerner (domingo 15). El viernes 6 el escritor Hernán Casciari presentará Puro cuento, su espectáculo de relatos.
Pueblo Narakan. En la zona de Punta del Este conocida como “el pueblo” (Juan Díaz de Solís 678) se instaló hace tres años el restaurante Pueblo Narakan, que propone una grilla de excepción en su escenario que combina melomanía con gastronomía costera. En lo que resta de enero actuarán allí Laura Canoura (viernes 16), Supervielle (viernes 23), los argentinos Raúl Lavié (lunes 19) y Nito Mestre (martes 27). El sábado 31 se presentará el grupo Rueda de Candombe. Entradas en redtickets.com.
El Viejo Almacén. Ocean Park, en el kilómetro 110 de la Interbalnearia, frente al Aeropuerto Laguna del Sauce, es uno de los sitios más serenos y apacibles de Maldonado. Allí, camuflado entre los pinos, funciona desde hace 17 años uno de los boliches con mejor curaduría de la costa, con un precioso escenario al aire libre que propone intimidad y cercanía entre artistas y público. Su agenda, dedicada enteramente a la música uruguaya, es tan variada como intensa. El miércoles 14 actuará el Quinteto Ibarburu. Luego, hasta fin de mes estarán, entre otros, Mandrake Wolf (viernes 16), MIB Trío (sábado 17), El Alemán (domingo 18), Rossana Taddei (viernes 23) y Fabián Marquisio (domingo 25). Entradas en redtickets.com.
Pionero. Desde hace cuatro años el bar de rock por excelencia en la costa esteña es Pionero, situado en Santa Mónica (ruta 10, km 177,500), junto a José Ignacio. El sábado 17 tendrá lugar la Fiesta Viejo Jack, con la argentina Cata Spinetta. El viernes 23 actuará la banda de reggae Slow Burnin y el sábado 24 se producirá uno de los acontecimientos del verano, ya que subirá al escenario Astroláser, un verdadero supergrupo que fusionará dos bandas recientemente reunidas: Hermanos Láser y Astroboy. Entradas en redtickets.com.
La Corniche. Otro escenario destacado del verano está en Punta Colorada, a pocos metros del roquedal que le da nombre a ese hermoso balneario. Situado en el local del Club Social Punta Colorada, La Corniche reúne un auditorio con excelente equipamiento de luces y sonido y una sala de exposiciones que el sábado 24 inaugurará una muestra fotográfica, sobre los más de 60 años de historia de esa localidad, producida en colaboración con el Centro de Fotografía de Montevideo. En la sala, actuarán la banda Otros Indios, de fusión instrumental de tango y jazz (sábado 17), el saxofonista de jazz Gonzalo Levin con su cuarteto (miércoles 21), Franny Glass (sábado 24), el dúo de la cantante Carmen Pi y el guitarrista Gonzalo Franco (miércoles 28) y el Trío Ibarburu (sábado 31). Reservas: 095071992, 4432.0651 o Instagram (@lacornicherestaurante).