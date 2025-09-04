  • Cotizaciones
    'Desembarco' en el MuMi: fotografías familiares reveladas con agua de mar

    El sábado 6 se cierra la exposición con un conversatorio; el viernes 5 se estrena en Magnolio Sala el show de humor Hasta aquí hemos llegado y el martes 9 se presenta en Ducon la segunda edición del libro Las criaturas del pantano, acompañada de una nueva edición en casete del mítico compilado de 1994

    Desembarco, de Federico Ruiz

    'Desembarco', de Federico Ruiz

    FOTO

    Federico Ruiz
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Este fin de semana concluye la exposición Desembarco, del fotógrafo Federico Ruiz, en el Museo de las Migraciones (MuMi, Bartolomé Mitre y Piedras). En el marco de la inclusión de la muestra en la grilla de Bienalsur (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo del Hemisferio Sur), el sábado 6 a las 14 tendrá lugar un conversatorio en el que participarán Marcelo Huernos (director del Museo de la Inmigración de Buenos Aires), Luis Bergatta (director del Museo de las Migraciones de Montevideo) y Federico Ruiz.

    Federico Ruiz

    Leé además

    Eusebio Poncela en la película Martín (Hache), 1997. 
    Video
    Obituario

    Falleció Eusebio Poncela, recordado actor del cine español y argentino

    Por Fernando Santullo
    La Biblioteca Nacional recibe una partida anual de $ 10 millones para funcionamiento y reformas edilicias.
    Ley de Presupuesto

    Las asignaciones para cultura en el proyecto de ley de Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda

    A través de la materialización de negativos con asistencia de inteligencia artificial (IA) y de la experimentación con revelados sustentables con agua de mar, el fotógrafo reconstruye historias de vida pertenecientes a ancestros que tuvieron en común la complejidad de sus procesos migratorios y la dificultad económica de poder fotografiarse. La muestra incluye el proyecto personal del autor y el desarrollo de una propuesta colaborativa en la que 20 participantes de Uruguay, Colombia y Brasil reconstruyen historias familiares y revelan retratos posibles de sus ancestros.

    Luego de la charla se realizará la última sesión participativa de revelados en sala. La actividad es abierta y gratuita

    Criaturas del pantano

    El martes 9 a las 20 se presentará en el teatro Ducon (Durazno y Convención) la segunda edición del libro Las criaturas del pantano. El ruido y la furia de los 90, de Nelson Barceló, que narra la historia de la grabación del compilado Las criaturas del pantano, publicado en 1994, solo en casete, por el sello Perro Andaluz, que significó la primera grabación de una serie de bandas de rock que resultarían protagonistas de la escena local en las décadas siguientes. Allí se escuchó, por primera vez, a Buenos Muchachos, La Hermana Menor, Trotsky Vengarán, Chicos Eléctricos, Cadáveres Ilustres y Neanderthal.

    Criaturas

    La primera edición se publicó el año pasado y se agotó. Para conmemorarlo, con la segunda edición se volvió a editar un casete conmemoratorio que replica el original y se proyectarán varios registros digitalizados de viejas grabaciones en VHS del concierto de presentación del compilado, realizado en 1994. También tendrá lugar un conversatorio con Ángel Atienza, director de Perro Andaluz, y el periodista y divulgador Gerardo Michelín. Entradas en RedTickets a $ 300 (incluye una bebida).

    Tres guionistas en Magnolio

    El viernes 5 y el sábado 20 a las 21 se presentará en Magnolio Sala Hasta aquí hemos llegado. Espectáculo de despedida, show de humor a cargo de Fernando Schmidt, Gonzalo Eyherabide y Martín Mazzella. Ante el irremediable advenimiento de la IA en la creación artística, los tres experimentados guionistas con experiencia en teatro, cine, televisión, carnaval e historieta comparten con el público algunos textos que nunca vieron la luz.

    Hasta aqui hemos llegado

    La obra se compone de extractos de libretos rechazados o nunca presentados. También incluye dibujos hechos en el momento por Eyherabide. Así lo venden: “Un espectáculo donde el humor, la música y el dibujo no dicen presente pero están. Un show de despedida de dudosa fiabilidad, tanto así que pasaron los de Conexión Ganadera y les pareció una estafa demasiado grande”. Entradas en RedTickets a $ 760.

