Un escocés en el Antel Arena

“El cronograma viene dentro de lo planificado”, dijo Emicuri. Con la obra civil muy avanzada, se están colocando los vidrios de la fachada y en julio comienza la colocación de las butacas, instalaciones eléctricas y demás equipamiento. Si bien aún no hay fecha de corte de cinta, Antel confía en terminar la obra edilicia en el último trimestre para inaugurarla antes de fin de año. Habrá una inauguración institucional y luego una “temporada inaugural” que mostrará el potencial del AA en espectáculos, deportes, ferias y congresos.

Recientemente AEG concretó su desembarco en Argentina, en la arena que el diario La Nación construye en Buenos Aires, lo que le permitirá armar un circuito latinoamericano unido a las 120 arenas que AEG administra en todo el mundo. “Antel no está atada a AEG, no hay exclusividad”, dice Emicuri. “Cualquier productor con propuestas para el AA será bien recibido”. Sobre las potestades de AEG, el jerarca aclaró que ambas empresas trabajan en conjunto: “No es que uno manda más que el otro. Las operaciones en el arena y los contactos con el exterior los lideran ellos, son los que conocen el negocio. Pero hay un ida y vuelta permanente con Shane y su equipo”. AEG contratará unas 25 o 30 personas. Carolina Brause, gestora cultural con experiencia en el Conrad y la productora AM (Atín Martínez), ya trabaja como booking director a cargo de las contrataciones.

Emicuri aseguró que la idea es que el AA no solo sea autosustentable, sino que otorgue rentabilidad a Antel mediante los ingresos directos y el marketing. “Las empresas podrán tener presencia de marca en el AA”.

NBA y Fiba.

El vínculo entre AEG y la NBA es directo: el fundador y propietario de AEG, Philip Anschutz —empresario de 78 años que ocupa el número 34 en la lista de multimillonarios de Forbes—, posee parte del equipo de básquetbol Los Ángeles Lakers, varios equipos de fútbol y estadios como el Stapless Center de Los Ángeles y el O2 Arena de Londres. Por ello, es muy probable que el AA acceda a contenidos de la liga americana. “Con la NBA estamos muy juntos. Sus actividades en el exterior son en agosto y setiembre, y programan uno o dos años antes. Ya tienen la agenda cerrada hasta 2020”, informó Emicuri. Pero no descarta un partido oficial en el AA a mediano plazo. “Nosotros seguimos soñando (ríe). Capaz que el año que viene hacemos algo lindo con ellos”.

El AA, con capacidad para 10.000 espectadores, albergará las finales de la liga uruguaya y los partidos de la selección de básquetbol. Emicuri mencionó que se ha contactado a todas las federaciones de deportes para detectar posibles eventos aptos para el estadio. El CEO de Antel lamentó que Argentina se haya bajado del Mundial de básquetbol de 2027, del cual el AA era sede segura. “Era una ilusión tener un Mundial”. De todos modos, el AA fue aprobado como estadio FIBA, por lo que podrá recibir torneos continentales. En espectáculos, el panorama es enorme: “Que venga el Cirque du Soleil es posible. El AA está diseñado para ese tipo de cosas. Cada conexión de una viga puede cargar dos toneladas de peso, y en el medio soporta 40 toneladas. Y el sonido y las luces están resueltas, lo que ahorra sensiblemente los costos de producción”.

Vida Cultural

2018-06-28T00:00:00

2018-06-28T00:00:00