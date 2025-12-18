El contrato del Antel Arena con ITC activa un debate parlamentario sobre gestión y costos

El 23 de octubre, el Directorio de Antel aprobó el contrato que designa a ITC Sociedad Anónima, una empresa bajo su control, como la nueva encargada de la gestión del Antel Arena . Eso fue todo lo que se supo en ese momento. El acta de esa sesión, al igual que las de otras reuniones en las que se discutió la contratación, fue clasificada como reservada.

Búsqueda accedió a la resolución aprobada ese día, en la que el directorio justificó la decisión por la “necesidad de mantener la continuidad operativa de la gestión” del complejo. El texto confirma el traspaso de la administración del Antel Arena, que dejará de estar en manos de la empresa internacional ASM Global para quedar bajo la órbita de Antel, a través de ITC .

La resolución se adoptó luego de que ASM Global, casa matriz de AEG Facilities Uruguay S.A., notificara que su filial cesará la gestión del complejo al vencimiento del contrato vigente, el 31 de diciembre de 2025. AEG estaba al frente del Antel Arena desde su inauguración, en el marco de un acuerdo firmado en 2017 y prorrogado en 2023, que prevé además un período de transición de hasta 120 días.

Según el acta, Antel evaluó que el “actual modelo de negocio” del Antel Arena “sigue siendo conveniente para la gestión sucesora” y que la experiencia acumulada desde su apertura, el 12 de noviembre de 2018, permite asegurar la continuidad sin recurrir a un operador internacional. En ese marco, se solicitó una propuesta a ITC, que fue considerada adecuada tanto por sus antecedentes como por su cotización económica. El directorio destacó que la oferta implica una “reducción significativa del precio” en comparación con el servicio que actualmente presta AEG y que permite “conjugar las mejores prácticas de la industria con el valor institucional y la finalidad social” del complejo.

El contrato establece que ITC asumirá la gestión integral del estadio a partir del 1 de enero de 2026. El precio base acordado es de US$ 96.000 anuales más IVA, con un sistema de incentivos y penalizaciones que puede incrementar o reducir ese monto hasta en un 25%, según indicadores de desempeño definidos por Antel. El plazo inicial es de dos años, con renovaciones automáticas anuales hasta un máximo de tres, lo que habilita una relación contractual de hasta cinco años.

ITC será responsable de prácticamente todos los aspectos del funcionamiento del Antel Arena: desde la contratación y supervisión del personal, la seguridad, la limpieza y el mantenimiento edilicio hasta la gestión de alimentos y bebidas, la venta de entradas, el marketing, las relaciones públicas y la coordinación de cada evento. También deberá asumir como sucesora todos los contratos de servicios vigentes firmados por AEG.

Tanto la propuesta presentada por ITC como el texto del contrato fueron clasificados como información reservada por cinco años. Según la resolución, se trata de datos estratégicos cuya divulgación podría afectar la competitividad en un mercado en competencia.

El mismo 23 de octubre, Antel difundió un comunicado en el que aseguró que se mantendrán las capacidades profesionales del equipo que actualmente trabaja en el Antel Arena. De acuerdo con el ente, los trabajadores empleados por AEG, un total de 17, “serán contratados por ITC”, con el objetivo de “reducir el riesgo” de pérdida de conocimiento y experiencia. En ese mismo texto, Antel sostuvo que el nuevo esquema permitirá “un ahorro estimado de US$ 500.000 anuales”.

Tribunal de Cuentas Fachada del Tribunal de Cuentas.

Observado por el Tribunal de Cuentas

El 5 de noviembre el Tribunal de Cuentas observó la suscripción del contrato con ITC por una “vulneración del principio de especialidad”, al entender que la gestión del Antel Arena no se encuadra con claridad dentro de las competencias que rigen la actividad de los servicios descentralizados como la del ente. Pese a esa observación, Antel ratificó su posición y avanzó con el acuerdo.

En defensa del cambio de modelo, el presidente de Antel, Alejandro Paz, sostuvo que la permanencia de un operador internacional dejó de tener sentido. Según explicó en una entrevista reciente a En perspectiva, “hoy el 99,9% de los espectáculos que se producen en el Antel Arena son traídos por productores nacionales”, y describió a la empresa saliente como una intermediaria entre esos productores y el estadio. La expectativa, señaló, era que AEG insertara al estadio en el circuito regional de artistas de primer nivel, algo que con el paso del tiempo “nunca terminó de pasar”.

Con la experiencia ya adquirida por el equipo local y el vencimiento del contrato a fines de 2025, Antel entendió que no era necesario mantener ese rol. Paz subrayó, además, que el objetivo del proyecto nunca fue la rentabilidad económica: “Nunca fue la idea de Antel ganar plata con el Antel Arena. Es un activo de marketing, que genera trabajo y tiene una finalidad social”.

Esa visión es cuestionada por la oposición. La directora de Antel por el Partido Nacional, Laura Raffo, calificó como “temeraria” e “irresponsable” la decisión de encomendar la gestión del Antel Arena a una subsidiaria estatal en lugar de avanzar con una licitación internacional.

ASM Global fue adquirida recientemente por la empresa estadounidense Legends, que como parte de su nueva estrategia resolvió retirarse de América Latina para concentrar sus operaciones en otros continentes. Según pudo saber Búsqueda, existían varias empresas internacionales interesadas en asumir la administración del Antel Arena.

En paralelo, durante el período anterior se habían elaborado las bases para un llamado de ese tipo. El pliego de licitación estaba pronto desde octubre de 2024, en previsión del vencimiento del contrato con AEG a fines de 2025. Según pudo saber Búsqueda, la licitación no se lanzó entonces para que la definición quedara en manos de las nuevas autoridades tras el cambio de gobierno.

ITC-Antel Oficinas de ITC. ITC

ITC, empresa de Antel

ITC es una empresa 100% propiedad de Antel, especializada en consultoría estratégica, transformación digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y gestión de proyectos tecnológicos. Junto con HG y Accesa, integra el grupo de subsidiarias del ente. En su presupuesto 2026, la compañía se define como “líder en consultoría estratégica y gestión de proyectos tecnológicos” y “negocios digitales”, sin referencias a la operación de instalaciones ni a la administración de estadios para eventos deportivos, musicales y de entretenimiento.

La designación de ITC al frente del Antel Arena generó cuestionamientos en la oposición sobre la conducción de la empresa. El actual presidente del directorio de ITC es Marcelo Evia, funcionario de carrera del grupo Antel, que además preside HG y Accesa, las otras dos subsidiarias del ente. Evia cuenta con una extensa trayectoria dentro de la órbita estatal y de Antel. Entre 2012 y 2020 presidió el Directorio de HG S.A., fue consultor senior internacional de ITC y, entre 2020 y 2025, se desempeñó como asesor de la Secretaría General de la Intendencia de Montevideo, en comisión durante la gestión de Carolina Cosse.

Evia es pareja de Laura Saldanha, actual gerenta general de Antel, cargo que ocupa desde abril de 2025. Si bien ambos integran la estructura del organismo desde hace años y no existe una relación jerárquica directa entre ellos, el vínculo personal fue señalado por el diputado del Partido Nacional, Álvaro Dastugue, como un factor que plantea “suspicacias” sobre los mecanismos de control interno, dado que ITC pertenece a Antel y su gestión impacta directamente en los resultados del ente.

Alvaro-Dastugue Álvaro Dastugue.

Las críticas de Álvaro Dastugue

Más allá de ese señalamiento, la decisión de transferir la gestión del Antel Arena a ITC encendió alertas en la oposición por el cambio de modelo que implica. En ese marco, Dastugue invitó este miércoles 17 a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y a autoridades de Antel a concurrir a la Comisión de Industria para explicar el alcance del acuerdo y las razones del traspaso.

En diálogo con Búsqueda, el legislador nacionalista cuestionó la idoneidad de ITC para asumir la gestión del complejo multipropósito. Señaló que se trata de una empresa orientada a la consultoría tecnológica y sostuvo que no cuenta con experiencia, contactos ni antecedentes en la producción de espectáculos internacionales, un aspecto que consideró clave para la viabilidad económica del estadio.

Ese cuestionamiento se apoya, además, en los resultados financieros recientes del complejo. Según datos a los que accedió Búsqueda, en 2024 Antel registró por el Antel Arena un resultado negativo de US$ 3.725.527, mientras que para 2025 se proyecta una pérdida de US$ 4.674.948. Para Dastugue, esos números “debilitan la idea de que una subsidiaria sin antecedentes en la administración de grandes arenas pueda lograr un desempeño superior al de un operador internacional especializado”.

Diputados-Comision-Antel-ITC La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y el presidente de Antel, Alejandro Paz, en la Comisión de Industria. Diputados

Las autoridades de Antel explicaron en comisión del Parlamento que el cambio de modelo permitirá una mejor administración del complejo, en la medida que se conservará el equipo técnico que hoy opera el estadio bajo la conducción de AEG. Dastugue, sin embargo, sostuvo que el gobierno “se atribuye la capacidad de gestionar una arena de mejor forma que empresas altamente calificadas y con experiencia probada”, y cuestionó que no se haya avanzado con la licitación internacional que el gobierno anterior dejó pronta. A su juicio, la decisión de encomendar la gestión a ITC responde más a una “expresión de fe” que a un análisis técnico verificable.

El legislador también señaló que durante su comparecencia parlamentaria consultó a la ministra de Industria por el vínculo entre el presidente de ITC y la gerenta general de Antel, sin obtener respuesta. “Cuando no se responde, se deja la duda. Debieron haber presentado un escrito para explicar con claridad la situación”, afirmó.

En ese marco, Dastugue vinculó la nueva etapa del Antel Arena con su desempeño histórico. “La fiestita de Cosse nos sigue dando pérdidas”, sostuvo, en referencia al impulso político que tuvo el proyecto durante la gestión de la actual vicepresidenta de la República al frente de Antel, y advirtió que el cambio de gestión no solo no corrige ese problema, sino que podría profundizarlo.