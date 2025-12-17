Las radios públicas atraviesan problemas presupuestales y reconvierten su programación

Siete trabajadores están negociando un nuevo contrato laboral por fideicomiso, que se asegura por los próximos seis meses; la más afectada es radio Cultura, que transmitirá más música uruguaya y dejará de emitir programas periodístico-culturales

Las últimas semanas han sido de negociaciones para la dirección de las radios públicas para mantener la programación y las fuentes laborales. Con un presupuesto que no era el esperado, hay siete periodistas que vieron sus cargos comprometidos en las radios Cultura y Uruguay, que son las que tienen programas en vivo. La más afectada es Cultura, que mantendrá algunos programas de contenido musical y emitirá sobre todo música uruguaya; el resto de su programación se incluirá en radio Uruguay con cambios en cantidad horaria y formatos.

“Radio Uruguay seguirá siendo la emisora informativa, con una programación lo más en vivo posible de lunes a viernes, pero no podemos sostener radio Cultura como hasta ahora. Sobre todo por la cantidad de programas que teníamos. Le queremos dar un perfil más musical con énfasis en la música uruguaya. Lo que sucede es que tenemos para Cultura un transmisor de onda media, la clásica CX38, que está en estado de superviviencia y no tiene una llegada importante. Estamos trabajando para tener una FM y vincularla a la música nacional. Cultura mantendrá algunos programas de los que tiene ahora y otros pasarán a radio Uruguay. Será un cambio paulatino que se afianzará en 2026”, explicó Daniel Ayala, director de las radios que integran el Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).

El director explicó que el presupuesto asignado para el Secan tiene alguna mejora con respecto al de la anterior gestión. “Si tenemos en cuenta cómo estábamos hasta el año pasado, mejoramos un 10%, pero si tomamos en cuenta cómo eran las radios hasta 2019, estamos muy lejos de habernos recuperado, aunque sabemos que aquella estructura es hoy imposible de sostener. Las radios tienen un 19% del presupuesto del Secan, el resto se lo lleva la televisión. En lo personal, esperaba tener más, pero la radio tiene a favor que los costos que manejamos son bajos comparados con la televisión, y un crecimiento modesto implica un impacto más grande. Uno valora que la televisión haya crecido, pero siempre vamos a aspirar a más”.

Para Ayala, las radios heredaron una situación complicada que, para él, que está en las radios públicas desde hace 37 años, se acentuó en 2020 pero viene desde la creación del Secan en 2014. “Por lo menos como yo lo analizo, la radio quedó demasiado supeditada a la televisión y en 2020 la situación empeoró porque perdimos la mitad del presupuesto en contratos laborales (se cesaron 48 contratos), 21 o 22 trabajadores pasaron a Canal 5 o a digital del Secan. No se cubrieron vacantes y perdimos más de 70 personas. Nos quedamos sin equipos de prensa y con dos radios como Cultura y Uruguay cubiertas parcialmente por programas. Lo otro que no es menor fue la planificación de mudar las radios a la explanada del Canal 5 y la mudanza efectiva de radio Uruguay. En ese panorama la expectativa ahora era empezar el proceso de dignificar las radios públicas. Pero por la forma en que se fueron repartiendo los recursos, las radios continúan supeditadas a la televisión. Eso no se ha podido revertir”.

Este año, radio Uruguay regresó al edificio histórico de la peatonal Sarandí después de haber sido trasladada a uno de los estudios que, bajo la dirección de Gerardo Sotelo, se construyeron en contenedores en la azotea del edificio de Canal 5. Ayala señaló que ese fue uno de los logros de este año y también enumeró otros, como las mejoras en el edificio de Sarandí, la utilización del equipo móvil, que ha transmitido desde localidades pequeñas y capitales departamentales o el regreso a la transmisión de conciertos en vivo y eventos culturales en radio Clásica. “Uno de los puntos altos fue haber hecho un llamado a concurso porque nos habíamos quedado casi sin productores y no teníamos equipo de prensa. Habían desaparecido los informativos de la radio. Ingresaron cinco informativistas y nos posibilitó volver a tener el Informativo Uruguay con móviles y flashes informativos en la mañana y en la tarde y un informativo al mediodía. Eso para nosotros fue muy importante, como también tener corresponsales en varios departamentos, que no teníamos y elegimos por concurso. Pudimos sumar en estos meses algunas propuestas periodísticas, como Mirada país, con una atención permanente en el interior, donde está gran parte de nuestra audiencia. Radio Uruguay, con 19 repetidoras más el área metropolitana, es la emisora periodístico-informativa única de alcance nacional. Si hay un lugar donde se sigue escuchando radio de forma clásica es en el interior”.