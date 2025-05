El filósofo Byung-Chul Han ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025

Limbo Park

Con el recital de Ratones Paranoicos, el sábado 3 comenzó a funcionar Limbo Park, la carpa cerrada que permite una temporada invernal de espectáculos en el Velódromo. El recinto mide Mañana viernes 9 a las 21 actuará allí la banda argentina Cruzando el Charco, en el marco de su gira internacional Esencia Tour. El viernes 16 a las 21 actuará el cantante pop argentino Luck Ra; el sábado 17 a las 21 llegará el histórico grupo de cumbia villera argentina Damas Gratis; el sábado 31 se presentará el también histórico conjunto uruguayo de música tropical: Karibe con K. En tanto, el sábado 7 de junio la banda Cuatro Pesos de Propina celebrará sus 25 años. Las entradas para todos los conciertos se venden en RedTickets de $ 900 a $ 2.320.

Cuatro Pesos de Propina.jpg

Angie Oña en el Escayola

El sábado 10 la actriz y dramaturga Angie Oña presentará su obra Onírika, en el Teatro Escayola de Tacuarembó. Dirigida por Freddy González, la obra cuenta la historia de la activista Emma Goldman, nacida en la Rusia zarista y precursora del anarquismo en Estados Unidos a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tickantel, $ 600.

Onirika - Angie Ona.jpg Angie Oña presenta 'Onírika' en Tacuarembó Difusión Onírika

Pretenders

El martes 13 la banda estadounidense The Pretenders se presentará por segunda vez en Montevideo. El grupo liderado por la cantante Chrissie Hynde, creador de éxitos como Brass in Pocket, Back on the Chain Gang y Don’t Get Me Wrong, actuará en el Antel Arena a las 21 horas. En Tickantel se venden las entradas, de $ 1.900 a $ 4.300.

Pretenders.webp The Pretenders en el Antel Arena Difusión Pretenders

Testamento tanguero

Así se llama el flamante disco que presentará el trío Hagopian - Irigoyen - Arenas, formado por el pianista Álvaro Hagopian, el cantante Gonzalo Irigoyen y el poeta y performer José Arenas. Será el jueves 15 a las 20 h en la Sala Zavala Muniz. El grupo formado en 2018 interpretará tangos clásicos y nuevos, versiones propias y poemas escritos por Arenas y otros autores. Entre los autores que integran el repertorio están Jorge Luis Borges, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, Aníbal Troilo y Cátulo Castillo. Tickantel, $ 500.