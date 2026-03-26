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    El lado oscuro del ‘rockstar’: ‘Birdland’, en Estudio Verdi, con un notable Pato Pazos

    La obra del inglés Simon Stephens retrata el descenso a los infiernos del líder de una banda de rock; está dirigida por Anthony Fletcher, británico radicado en Uruguay

    Luis Pato Pazos en Birdland.

    Luis Pato Pazos en Birdland.

    FOTO

    Marina Sol Passaglia
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Paul, una estrella de rock al frente de una banda británica que está terminando una gira mundial, es el personaje protagónico de Birdland, obra del autor británico Simon Stephens que se estrenó en 2024 en Ensayo Abierto y ahora se repuso en el Estudio Verdi, una nueva sala alternativa que inauguró Sala Verdi en el sótano del edificio de la calle Soriano.

    La dirección y la traducción son del inglés (radicado en Montevideo) Anthony Fletcher y el diseño de arte (luces, vestuario y escenografía) son de Claudia Sánchez. El espacio bajo el escenario tiene capacidad para unos 30 espectadores y es ideal para puestas en escena íntimas como la de esta obra, cuyo rol protagónico está a cargo de Luis Pato Pazos.

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    Luis Pazos, Lua Bovino y Belén Inzaurralde en Birdland

    Luis Pazos, Lua Bovino y Belén Inzaurralde en Birdland

    Egocéntrico, megalómano, autodestructivo, agresivo al extremo y al borde del desquicio, el cantante y principal creador del grupo entra en conflicto directo con Johnny, el guitarrista y principal socio creativo del líder. La obra transcurre en cuatro grandes capitales europeas: Londres, París, Berlín y Moscú. Pero en los hechos el lugar siempre es el mismo: camarines y habitaciones de hotel.

    Pazos hace un tremendo despliegue de energía actoral en este personaje que vive bajo los efectos de sustancias varias. Mateo Altez, a cargo de Johnny, está a la altura, y encarna una energía y un talante completamente opuesto al del despreciable protagonista.

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    Mateo Altez en Birdland.

    Mateo Altez en Birdland.

    La crisis existencial y moral de Paul arrasa con la banda, y Stephens explora en la miseria humana para trazar un crudo y minucioso diario de la autodestrucción. Belén Inzaurralde, Lua Bovino y Damián Gini componen a una vasta cantidad de personajes laterales en la historia que tienen en común el tortuoso vínculo con Paul, ya sea afectivo, sexual o solo circunstancial. En los roles secundarios se destaca especialmente Inzaurralde.

    Birdland
    Luis Pazos en Birdland.

    Luis Pazos en Birdland.

    No hay espacio para la luz o la redención en Birdland, una obra que refleja como pocas veces el lado oscuro de la fama y el estrellato. Solo hay una butaca bien cerca de los actores para presenciar esta espiral de oscuridad y muerte. La muerte literal y la otra que es peor aún: la muerte en vida. Pero vale la pena ir a verla (los dos próximos martes a las 20, con entradas en Tickantel) porque sí hay un generoso espacio para el buen teatro.

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