    jueves 29 de enero de 2026

    ‘El lugar donde nacen las olas’ en la Zavala Muniz y Ruperto Rocanrol en la Zitarrosa

    Desde el jueves 29 al domingo 1 se presenta en la sala Zavala Muniz la obra teatral El lugar donde nacen las olas, escrita por Federico Puig y dirigida por Sebastián Calderón

    El lugar donde nacen las olas, del jueves 29 al domingo 1 en la Zavala Muniz.

    FOTO

    Difusión

    El día que cumple 15 años, Gabriela recibe una carta con un pedido muy especial: arrojar las cenizas de su madre —a quien nunca conoció— en “el lugar donde nacen las olas”. Desafiando las advertencias de su abuela y con el apoyo de su vecino Leo, la joven se embarca en “una travesía extraordinaria que la llevará a escapar de la sospechosa tranquilidad de Villa Serrana para crecer en la aventura más compleja de su vida: conocer a Ruth, su propia madre”. Escrita por Federico Puig y dirigida por Sebastián Calderón, El lugar donde nacen las olas obtuvo el primer premio en la categoría Dramaturgia en el Concurso Juan Carlos Onetti 2022, organizado por la Intendencia de Montevideo.

    En el marco del ciclo Verano en la Zavala, la obra tendrá cuatro funciones en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís, del jueves 29 al sábado 31 a las 21h y el domingo 1 a las 19.30. Entradas en Tickantel a $ 650. El elenco está integrado por María Cristina Cabrera, Valentino Calcagno, Mariana Escobar, Paola Larrama, María Eugenia Puyol, Pablo Robles y Federico Torrado.

    Pablo Canessa, Damián González Bertolino y Catalina Iraola en la nueva sede de la biblioteca Kennedy Cultura Feliz.
    Cultura e identidad

    “¡A leer, pibes!”: la biblioteca Kennedy Cultura Feliz se abre camino en el circuito cultural de Maldonado

    Por Federica Ham
    Luis do Santos (derecha) junto a su amigo el Gato, en el río Uruguay  
    Fenómeno literario

    Viaje al mundo de Luis Do Santos, el escritor artiguense que captó la esencia de la frontera

    Por Sebastián Panzl

    Verano en la Zavala continuará en febrero con Un hombre torcido, escrita y dirigida por Agösto Latino (del jueves 5 al domingo 8); Filtro, coproducción de Uruguay y España escrita y dirigida por la vasca María Goiricelaya e interpretada por un elenco uruguayo (del jueves 12 al domingo 15); Viento blanco, unipersonal del argentino Santiago Loza, del jueves 19 al domingo 22), y Verano, con texto y dirección de Cecilia Caballero Bianchi (del jueves 26 al 1 de marzo).

    Ruperto Rocanrol

    Ruperto Rocanrol

    En el marco del ciclo infantil Jarana, el viernes 13 de febrero a las 19 Ruperto Rocanrol, la banda de rock para niños liderada por Roy Berocay, presenta en la Sala Zitarrosa el show ¡Mucho rock!, que reúne una selección de los temas más roqueros de la banda, entre ellas El vampiro Vladimiro, Como un zombie, Piojos espaciales y Julito. Entradas en Tickantel a $ 600.

