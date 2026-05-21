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    El artista Pablo Uribe presentó una solicitud de auditoría para el tribunal que falló en el concurso de dirección del Museo Blanes

    En un escrito presentado el 8 de mayo, dirigido al intendente de Montevideo Mario Bergara y a la Unidad de Selección y Carrera Funcional, Uribe enumera las solicitudes que viene haciendo desde diciembre de 2025 y señala “un apartamiento de las bases del concurso, tanto en la valoración de méritos como en la acreditación de la experiencia exigida para el cargo”, entre otros puntos

    Museo Juan Manuel Blanes.&nbsp;

    Museo Juan Manuel Blanes. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Silvana Tanzi
    Por Silvana Tanzi

    En abril de 2025, la Intendencia de Montevideo (IM) convocó a concurso abierto de oposición y méritos para el cargo de dirección del Museo Juan Manuel Blanes, que depende de la División Artes y Ciencias. El tribunal estuvo integrado por Cristina Bausero (exdirectora del Museo Blanes) como presidenta, Andrés Azpiroz (director del Museo Histórico Nacional) y Andrés Duprat (director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina), como miembro externo.

    Los postulantes (hubo 13 habilitados) fueron evaluados por sus méritos y por las pruebas a las que debieron presentarse en distintas etapas: proyecto escrito y defensa, entrevista y evaluación psicolaboral. De acuerdo a las bases, todas las etapas del concurso son eliminatorias y los puntajes se publican en la página de la IM.

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    En febrero se supo que los finalistas del concurso fueron el arquitecto Jorge Sierra, quien obtuvo el mayor puntaje (78,5), y la arquitecta Juana Mariela Blanco (75,5). En tercer lugar quedó el artista visual Pablo Uribe con 74,5 puntos.

    El motivo del atraso es que Uribe ha presentado varios escritos y solicitudes ante la IM debido a sus dudas sobre cómo fue el proceso de evaluación del concurso. Búsqueda accedió al último escrito que presentó el viernes 8, en el que solicita al intendente Mario Bergara una auditoría sobre la actuación del tribunal. Su solicitud está respaldada por el abogado Fernando Bauzá.

    En ese escrito, Uribe enumera sus varias solicitudes, que comenzaron el 22 de diciembre (dentro de los plazos previstos en las bases) cuando pidió que el tribunal le hiciera una devolución de sus pruebas de defensa del proyecto y de la entrevista. Ante la falta de respuestas, el artista reiteró el pedido y, el 28 de enero, presentó una solicitud formal de vista de las actuaciones administrativas ante la Unidad de Selección y Carrera Funcional. El 3 de marzo presentó una solicitud de acceso a la información pública (Ley Nº 18.381) para acceder al expediente completo.

    Finalmente, y ante la falta de respuestas, el 7 de abril ingresó un escrito formal a la IM, en el que pidió la revisión integral del proceso de evaluación y nulidad de las actuaciones. Si bien no hubo resolución con respecto a este último pedido, en marzo Uribe pudo acceder a lo que considera una “información parcial” del expediente, porque no se incorporaron las carpetas de méritos de los postulantes “ni documentación relativa al proceso deliberativo y a la aplicación de los criterios de evaluación por parte del tribunal”.

    Consultado sobre por qué continuó con su pedido de revisión y auditoría del tribunal, Uribe explicó a Búsqueda que, además de la falta de actas y documentos para reconstruir el proceso deliberativo y la evaluación comparativa entre postulantes, encontró “un apartamiento de las bases del concurso, tanto en la valoración de méritos como en la acreditación de la experiencia exigida para el cargo. Me sorprendió que proyectos con niveles completamente distintos de desarrollo, planificación y profundidad recibieran exactamente los mismos puntajes”.

    Uno de los requisitos para postularse al concurso es tener “experiencia mínima continua de 3 (tres) años en administración y producción de exposiciones y/o gestión de actividades culturales que tengan relación con el cargo que se concursa”. Según argumenta Uribe en su escrito, ni Sierra ni Blanco cumplen con este requisito.

    “Lo que cuestiono es el carácter completamente discrecional de la evaluación y la falta absoluta de rigor comparativo en un concurso público de esta relevancia”, agregó el artista.

    El Museo Blanes, mientras tanto, se mantiene bajo la dirección interina de Germán Hasko. Al cierre de esta edición, el fallo del tribunal estaba a la espera de ser firmado por el intendente Bergara y la secretaria general, Viviana Repetto. Según fuentes de la IM la solicitud ingresada por Uribe el viernes 8 continuará el trámite para ser respondida dentro del plazo correspondiente.

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