    El Teatro Solís presentó su temporada 2026, en la que cumple 170 años

    El martes 10 se presentó la programación del histórico teatro montevideano y la de sus tres cuerpos estables: la Comedia Nacional, la Filarmónica y la Banda Sinfónica; Andrea Arobba será la artista residente

    La Banda Sinfónica de Montevideo estrenará Studio Ghibli Sinfónico.

    La Banda Sinfónica de Montevideo estrenará Studio Ghibli Sinfónico.

    FOTO

    Difusión Teatro Solís

    La puesta en escena de cuatro producciones líricas en el Teatro Solís a lo largo de 2026 es una de las principales novedades anunciadas por la institución, que el próximo 25 de agosto cumplirá 170 años de existencia.

    El martes 10, el Solís presentó su programación para esta temporada y la de sus tres elencos estables residentes: la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo. Martín Jorge, director del teatro desde 2025 y, además, director de la Banda Sinfónica (este año se elegirá un nuevo director por concurso), fue el principal presentador. Junto a él estuvieron en el escenario José Miguel Onaindia, director de la Comedia; Martín García, director de la Filarmónica; y Débora Quiring, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

    Cada año, la programación del Centro Cultural de Música es sustentada por sus socios a través del abono anual.
    El Centro Cultural de Música presenta lo más destacado de la escena clásica actual
    Daniele Finzi Pasca en ícaro 
    Video
    Teatro

    Vuelve al Solís un artesano de las emociones que pide ayuda a un espectador y lo invita a volar

    La temporada lírica incluirá cuatro títulos no estrenados en el Solís en el actual período posterior a la mayor refacción de su historia (1998-2004): en mayo (del 21 al 25) la Filarmónica presentará Fidelio, única ópera de Beethoven, con dirección de Martín García; en setiembre, la Filarmónica, esta vez dirigida por Martín Jorge, hará la ópera La casa de Bernarda Alba, del español Miquel Ortega, basada en la obra de García Lorca, que conformará un díptico con la Comedia Nacional, porque ese mismo mes será representada en formato teatral tradicional por el elenco oficial. En noviembre, se presentará la ópera de cámara Él, de las tinieblas a la luz, de la española Laura Vega, basada en la novela de Mercedes Pinto, también dirigida por Jorge. Y en diciembre la Banda Sinfónica y la Comedia Nacional volverán a hacer la tradicional zarzuela de fin de año, que esta vez será La africana, de Manuel Fernández Caballero.

    Miguel del Arco
    El español Miguel del Arco dirigirá Antígona, de la Comedia Nacional.

    El español Miguel del Arco dirigirá Antígona, de la Comedia Nacional.

    La Comedia Nacional anunció el estreno de El síndrome de Stendhal, escrita y dirigida por Sergio Blanco (del 20 de marzo al 19 de abril); Antígona, de Sófocles, dirigida por el español Miguel del Arco (del 29 de marzo al 26 de abril); La casa de Bernarda Alba, dirigida por la española Amelia Ochandiano (julio y agosto); Dar vuelta todo, adaptación de Juan Palmieri, de Taco Larreta, escrita y dirigida por Claudio Quijano (agosto y setiembre); y El teatro, del francés Pascal Rambert, escrita especialmente para el elenco por el dramaturgo francés (octubre y noviembre).

    La Filarmónica inaugurará su temporada el 15 de abril con la emblemática obra de Gustav Holst Los planetas, y con solistas de Chile y Polonia. La temporada continuará con conciertos dedicados a Tchaikovsky, Mozart, Schubert, Beethoven, Rossini, Haydn, Dvorak, Sibelius y Mahler. La orquesta también hará galas de música popular, dedicadas a Pugliese, Piazzolla y Edú Lombardo, además de una gala extraordinaria por los 170 años del Solís, con obras de Eduardo Fabini, Wynton Marsalis y Beethoven.

    En tanto, la Banda Sinfónica continuará con su extensa galería que combina música popular y erudita, cuyo próximo concierto, Studio Ghibli Sinfónico, el martes 17, estará dedicado a las bandas sonoras de la filmografía del japonés Hayao Miyazaki.

    Otra de las principales novedades es un nuevo ciclo musical llamado Grandes Intérpretes, que presentará cuatro conciertos internacionales de cámara de primer nivel, con renombrados músicos como el pianista español Javier Perianes, la violinista japonesa Akiko Suwanai, la pianista china Liya Wang y dos solistas de la Filarmónica de Berlín.

    También se anunció la programación del Centro Cultural de Música, el Núcleo Música Nueva, el Ciclo de Música Coral, el ciclo de Danza Contemporánea y la producción, en julio, del renombrado musical A Chorus Line, por la Banda Sinfónica.

    Finalmente, se anunció que la coreógrafa y bailarina Andrea Arobba será la artista residente del teatro durante toda la temporada. Como tal, creará, dirigirá e interpretará varios títulos de danza contemporánea.

