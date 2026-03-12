El Teatro Solís presentó su temporada 2026, en la que cumple 170 años

El martes 10 se presentó la programación del histórico teatro montevideano y la de sus tres cuerpos estables: la Comedia Nacional, la Filarmónica y la Banda Sinfónica; Andrea Arobba será la artista residente

La puesta en escena de cuatro producciones líricas en el Teatro Solís a lo largo de 2026 es una de las principales novedades anunciadas por la institución, que el próximo 25 de agosto cumplirá 170 años de existencia.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El martes 10, el Solís presentó su programación para esta temporada y la de sus tres elencos estables residentes: la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica de Montevideo y la Banda Sinfónica de Montevideo. Martín Jorge, director del teatro desde 2025 y, además, director de la Banda Sinfónica (este año se elegirá un nuevo director por concurso), fue el principal presentador. Junto a él estuvieron en el escenario José Miguel Onaindia, director de la Comedia; Martín García, director de la Filarmónica; y Débora Quiring, directora del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo.

La temporada lírica incluirá cuatro títulos no estrenados en el Solís en el actual período posterior a la mayor refacción de su historia (1998-2004): en mayo (del 21 al 25) la Filarmónica presentará Fidelio, única ópera de Beethoven, con dirección de Martín García; en setiembre, la Filarmónica, esta vez dirigida por Martín Jorge, hará la ópera La casa de Bernarda Alba, del español Miquel Ortega, basada en la obra de García Lorca, que conformará un díptico con la Comedia Nacional, porque ese mismo mes será representada en formato teatral tradicional por el elenco oficial. En noviembre, se presentará la ópera de cámara Él, de las tinieblas a la luz, de la española Laura Vega, basada en la novela de Mercedes Pinto, también dirigida por Jorge. Y en diciembre la Banda Sinfónica y la Comedia Nacional volverán a hacer la tradicional zarzuela de fin de año, que esta vez será La africana, de Manuel Fernández Caballero.

Miguel del Arco El español Miguel del Arco dirigirá Antígona, de la Comedia Nacional. Paloma Juanes La Comedia Nacional anunció el estreno de El síndrome de Stendhal, escrita y dirigida por Sergio Blanco (del 20 de marzo al 19 de abril); Antígona, de Sófocles, dirigida por el español Miguel del Arco (del 29 de marzo al 26 de abril); La casa de Bernarda Alba, dirigida por la española Amelia Ochandiano (julio y agosto); Dar vuelta todo, adaptación de Juan Palmieri, de Taco Larreta, escrita y dirigida por Claudio Quijano (agosto y setiembre); y El teatro, del francés Pascal Rambert, escrita especialmente para el elenco por el dramaturgo francés (octubre y noviembre).

La Filarmónica inaugurará su temporada el 15 de abril con la emblemática obra de Gustav Holst Los planetas, y con solistas de Chile y Polonia. La temporada continuará con conciertos dedicados a Tchaikovsky, Mozart, Schubert, Beethoven, Rossini, Haydn, Dvorak, Sibelius y Mahler. La orquesta también hará galas de música popular, dedicadas a Pugliese, Piazzolla y Edú Lombardo, además de una gala extraordinaria por los 170 años del Solís, con obras de Eduardo Fabini, Wynton Marsalis y Beethoven.