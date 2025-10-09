En vinilo: 'Cabrera | Fattoruso', grabado en vivo en el Teatro Solís

El 13 y 14 de setiembre de 2024 Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso se presentaron a dúo en el Teatro Solís. Cabrera con su guitarra y su atril, Hugo en su clásico combo de piano y teclado, dispuestos en ángulo recto, y con su acordeón a un costado, junto a su banqueta.
El registro de esas dos fechas alimenta este disco, publicado por Montevideo Music Group y titulado, sin vueltas, Cabrera|Fattotuso, que sigue la larga tradición uruguaya de álbumes a dúo, que tiene ilustres antecedentes como Mateo y Cabrera, Rada y Mateo, Canoura y Fattoruso y Ubal y Moreira, entre tantos.
El repertorio condensa en partes iguales (seis temas cada uno) la obra de ambos cantautores, que hicieron un ejercicio de reconstrucción arreglístico de sus canciones, despojadas de sus arreglos originales para favorecer el ensamble tímbrico entre piano, teclados, guitarra y voces.
De Fattoruso están Palabras, Destinos cruzados,Letras doradas, Nueva, La presentida y Alas blancas. De Cabrera, Al mismo tiempo, El loco, La garra del corazón, Puerta de los dos, La casa de al lado y Un pueblo, el único estreno del disco.
La edición salió únicamente en vinilo y su llegada a plataformas está prevista para diciembre.