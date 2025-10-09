Lo nuevo en discos: Pedro Luis, Geese, Mariana Lucía, Graffolitas y La Santa Rita

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Con un pie en la música brasileña y otro en la uruguaya, Mariana Lucía ha ido y venido entre Brasil y Uruguay durante toda su vida. Hija de padres uruguayos exiliados en Brasil, nació en Río de Janeiro en 1978 y a los 11 años volvió a vivir a Uruguay. La música brasileña está en su ADN, desde su timbre vocal, que condensa el misterio y la belleza melancólica de Gal Costa, Elis Regina y Marisa Monte, hasta su lírica, mayormente en portugués. La MPB (música popular brasileña) también se traduce en los géneros que transita, con una fuerte influencia del rock brasileño, de la música nordestina, de la fusión de Tribalistas y de las tendencias urbanas como el funk brasileño, que es muy distinto al de Stevie Wonder. El disco fue grabado con Nicolás Constantín (batería) y Lucas Vidal (teclados, programaciones, guitarra, voces y producción).

Cinco años después de Las luces de la carretera, su disco debut, Seba Codoni publica un álbum marcado por la mirada de cantautor, un crisol en el que confluyen blues, folk, indie, rock y elementos ciudadanos como el tango y ciertos rasgos de la murga canción, como el ritmo icónico de la marcha camión. Codoni es además bajista de Garo Arakelian, su mentor musical, y guitarrista de Walter Bordoni. En plan intimista, en Aguinaldo afloran las inquietudes de un treintañero que comienza a preguntarse por la memoria, por el paso del tiempo y por su identidad. En Piso canta con Pedro Dalton y en Testigo, con Elena Ciavaglia, quien también lo acompaña en una notable versión de Décimas de la paloma, de Eduardo Darnauchans. La presentación será el sábado 11 en el Centro Cultural Terminal Goes.

Título: Distancia (Recuerdos Humanos) | Autor: Santiago Marrero y Lorenzo Cavalli

Santiago Marrero fue uno de los fundadores de Santé Les Amis, banda de gran influencia en la escena electropop local. Actualmente es uno de los principales productores de la música uruguaya de vanguardia, compone bandas sonoras de danza y de cine y recorre el mundo como tecladista de El Cuarteto de Nos. Lorenzo Cavalli es un pianista clásico y de jazz uruguayo con una intensa carrera en Sudamérica y Europa, hoy radicado en Dinamarca, donde se hace camino como sesionista de jazz. Los dos se unieron en el estudio para experimentar con sintetizadores analógicos, música neoclásica, sonoridades ambient y electrónica, con una concepción jazzera, abierta a la improvisación. El resultado es un viaje que va y viene entre la introspección melancólica y la euforia expansiva que mueve los cuerpos en la pista.

Título: La Santa Rita (ind.) | Autor: La Santa Rita

Este grupo que cultiva las diversas raíces del folclore latinoamericano es una de las revelaciones recientes de la música uruguaya. De hecho, su primer álbum de estudio les valió la nominación al Graffiti al Mejor artista nuevo. En estas ocho canciones, dos propias y seis versiones, brillan la voz de Tatiana Cabrera y la guitarra y el canto de Lucián Echeverría. Entre las versiones, sorprende Puerta de los dos, de Fernando Cabrera, llevada al terreno del huayno (género andino). El resultado, una delicia. Otras grandes versiones: la chacarera Conmigo, de Hugo Fattoruso, el bolero Silencio, de Rafael Hernández, Candombe azul, de Lubola Banda, y una exquisita lectura guitarrera de Garzas viajeras, de Aníbal Sampayo. La original Ducon es un bonito bolero que cuenta un romance que sucede en el boliche montevideano.

Título: Getting Killed (Partisan Records) | Autor: Geese

La banda neoyorquina, que arrancó como un proyecto de compañeros del liceo, se perfila como una de las promesas más sólidas para oxigenar el rock estadounidense. Y vaya si lo necesita. Con Cameron Winter al mando, un cantautor de 23 años y ya una rareza en un panorama en busca de nuevos ídolos, el álbum es un torrente de ideas donde lo caótico y lo calculado conviven sin chocar. No suena a Radiohead ni a Swans. Suena a Geese, pero transformado, más roto y a la vez más entero, con una base rítmica, fragmentada y con una ansiedad que termina siendo por momentos adictiva. La voz de Winter, una mezcla de quejido y tensión, con algún que otro eco de Lou Reed desperdigado por ahí, encaja perfecta con letras que bucean en el absurdo de estos tiempos. No hay concesiones: Geese juega a arriesgarse y la apuesta sale redonda.

Título: E se tudo terminasse em amor? (Biscoito Fino) | Autor: Pedro Luis

El cantautor y escritor brasileño Pedro Luis (Río de Janeiro, 1960), figura de culto de la MPB y protagonista de la cultura carioca desde hace más de 40 años, presentará este fin de semana este disco en Montevideo. Es uno de los fundadores del emblemático auditorio Circo Voador y de Monobloco, fenómeno masivo asociado al carnaval de Río. En estas 10 canciones fusiona samba, funk y rock con un swing poderoso, y le canta a los afectos, al poder de la amistad y del amor de pareja. Pedro Luis cantará sus canciones este viernes 10 en la Sociedad Urbana Villa Dolores y el sábado 11 dará un recital de canciones y poemas basado en su último libro, Amor, palabra que se canta. Será en la librería Escaramuza junto con los cantautores solistas Diego Presa y Lucía Romero y el comunicador Diego Barnabé.

Título: Epístolas para un destinatario ausente (LBR) | Autor: Graffolitas

Fueron el emblema local de los Pilsen Rock y protagonistas del auge rockero de la década de los 2000. Después de 10 años en pausa, la banda duraznense Graffolitas, que debe su nombre al gusano que daña los duraznos, se reunió en el escenario, en 2023, para celebrar sus 30 años, y en el estudio, para grabar su quinto disco. En lo musical transitan su trillo que combina influencias anglo y del punk-rock español. La lírica está basada en una serie de cartas fechadas a inicios del siglo XIX y encontradas en 1893 en un cofre oculto bajo el púlpito de la capilla de Farruco. La correspondencia versa sobre las tribus indígenas que habitaban la zona y sobre temas universales como el amor, la libertad, las cosas lindas de la vida, la naturaleza, la locura y la muerte. Lo presentan el sábado 25 en Sala del Museo.

Título: Surin (LBR) | Autor: Juan Ibarra y Ramiro Zayas

El pianista argentino Ramiro Zayas y el baterista uruguayo Juan Ibarra se conocieron en Buenos Aires en 2010, cuando estaban empezando sus carreras. Este disco es fruto de su reencuentro, 14 años después, en la ciudad suiza de Basilea, donde coincidieron en un campus. Se trató de una verdadera confluencia sudamericana-europea, ya que en estas sesiones en los estudios del Jazz Campus Academy participaron también tres sesionistas de calidad: el saxofonista inglés Josh Schofield, el contrabajista brasileño Thiago Duarte y el trompetista argentino Sebastián Greschuk. Con esta orquestación completamente despojada de electricidad, el quinteto se lanzó de cabeza hacia estas seis composiciones originales de Ibarra y Zayas en las que se mezclan ritmos folclóricos uruguayos y argentinos atravesados por el jazz contemporáneo.