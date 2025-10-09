  • Cotizaciones
    El trío Hagopián-Irigoyen-Arenas publicó 'Testamento tanguero', su álbum debut

    El disco combina poemas recitados por José Arenas y canciones tangueras a cargo del cantante Gonzalo Irigoyen y el pianista Álvaro Hagopián

    Hagopian iRIGOYEN aRENAS
    Búsqueda | Javier Alfonso
    Por Javier Alfonso

    Después de varias temporadas de presentaciones en teatros y boliches de la ciudad, el trío Hagopián-Irigoyen-Arenas plasmó su original trabajo en un disco, su álbum debut, publicado por el sello Perro Andaluz.

    Compuesto por el pianista Álvaro Hagopián, el cantante Gonzalo Irigoyen y el poeta y performer José Arenas, este trío combina canciones extraídas del repertorio tanguero rioplatense, ensanchado, por ejemplo, por una pieza de La Trampa, y poemas escritos y recitados por Arenas, poeta y narrador con un par de décadas de camino en las letras uruguayas.

    El formato piano y voz es explotado al máximo por los dos experientes músicos, que logran una notable intensidad expresiva, sostenida en la gran voz de Irigoyen, llamado a ser un protagonista del tango local, y los inspirados y potentes arreglos de Hagopián.

    El disco lleva el nombre del célebre tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, el segundo en la lista, detrás de El montón, de Castillo y Osvaldo Avena.

    El repertorio contiene piezas contemporáneas como Porteñesa rea, de Daniel “Pipi” Piazzolla y Horacio Ferrer, y Dulces tormentos, una canción de la banda uruguaya de rock La Trampa, compuesta por Garo Arakelián sobre un poema de Alejandra Pizarnik e incluida en su primer disco, Toca y obliga.

    Astor Piazzolla está presente en La bicicleta blanca, pieza tanguera en la línea de Balada para un loco, con letra de Horacio Ferrer, recitada con garra y corazón por Arenas. Él y Hagopián firman una canción original, Vals del 95, que evoca un amor de juventud en una esquina montevideana.

    Entre canción y canción, el poeta alterna textos propios con poemas de Borges (El puñal), Horacio Ferrer (Credo de amor en tango) y Alejandro Dolina (Que nadie se entere).

    Borges también aparece en el tremendo texto de Milonga de Albornoz: “Un acero entró en el pecho / Ni se le movió la cara / Alejo Albornoz murió / Como si no le importara”.

