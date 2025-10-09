El trío Hagopián-Irigoyen-Arenas publicó 'Testamento tanguero', su álbum debut

El disco combina poemas recitados por José Arenas y canciones tangueras a cargo del cantante Gonzalo Irigoyen y el pianista Álvaro Hagopián

Después de varias temporadas de presentaciones en teatros y boliches de la ciudad, el trío Hagopián-Irigoyen-Arenas plasmó su original trabajo en un disco, su álbum debut, publicado por el sello Perro Andaluz.

Compuesto por el pianista Álvaro Hagopián, el cantante Gonzalo Irigoyen y el poeta y performer José Arenas, este trío combina canciones extraídas del repertorio tanguero rioplatense, ensanchado, por ejemplo, por una pieza de La Trampa, y poemas escritos y recitados por Arenas, poeta y narrador con un par de décadas de camino en las letras uruguayas.

El formato piano y voz es explotado al máximo por los dos experientes músicos, que logran una notable intensidad expresiva, sostenida en la gran voz de Irigoyen, llamado a ser un protagonista del tango local, y los inspirados y potentes arreglos de Hagopián.

El disco lleva el nombre del célebre tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, el segundo en la lista, detrás de El montón, de Castillo y Osvaldo Avena.

El repertorio contiene piezas contemporáneas como Porteñesa rea, de Daniel “Pipi” Piazzolla y Horacio Ferrer, y Dulces tormentos, una canción de la banda uruguaya de rock La Trampa, compuesta por Garo Arakelián sobre un poema de Alejandra Pizarnik e incluida en su primer disco, Toca y obliga.