‘Gurisas chicas’, un ‘coming of age’ rochense publicado por Criatura Editora

La autora comentó a Búsqueda que lo primero que apareció en este proyecto fue el personaje de Anita, la narradora, y que el trabajo de escritura consistió en poder darle herramientas para salir de las situaciones a las que se enfrentaba. “A mí me gustan los personajes que están medio perdidos y no saben qué hacer”, dijo, “pero también me gustan los personajes con coraje”. Esta idea se hace explícita en palabras de la narradora, que al recordar una anécdota ocurrida junto con su mejor amiga Cuca se dice a sí misma: “Una tiene que tener herramientas para defenderse en la vida”.