Homenaje a Alfredo Zitarrosa a 90 años de su nacimiento con 30 artistas en escena

Más de 30 artistas de variados géneros participarán el viernes 10 de abril a partir de las 19.30 horas del concierto homenaje a Alfredo Zitarrosa (10 de marzo de 1936-17 de enero de 1989), cuando se cumplen 90 años de su nacimiento. Los artistas interpretarán sus canciones en un escenario callejero frente a la Sala Zitarrosa (18 de Julio y Julio Herrera). El homenaje, con entrada gratuita, está organizado por el Instituto Nacional de Música del Ministerio de Educación y Cultura, la Fundación Zitarrosa y la Sala Zitarrosa.

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Estará la voz de Alfredo, además de fotografías y registros audiovisuales del Archivo Zitarrosa, que impulsa las actividades que se harán en este año celebrando su aniversario. El concierto será transmitido en vivo por TV Ciudad.

Sala-Camacua-Pablo-Vignali Pablo Vignali/adhocFOTOS

Sala Camacuá de festejo

Hace 10 años, la Sala Camacuá, ubicada en el edificio sede de AEBU, reabrió sus puertas para continuar con el propósito con el que nació: ser el espacio cultural del sindicato bancario abierto a la sociedad. Para festejar esta década, se presentó una programación especial para 2026 que incluye, además de espectáculos, momentos de reflexión sobre el papel que la sala cumplió en la historia.

En los años 70 y 80, en plena dictadura, recibió a un público ávido de cine y de cultura, que asistía a las funciones de Cinemateca Uruguaya y a espectáculos musicales. Esa función de resistencia la recordarán en una mesa Pedro Ciganda, Ricardo Piñeyrúa y Eduardo Larbanois. Entre otras actividades, habrá un ciclo dedicado a Osiris Rodríguez Castillo, un ciclo de cine, espectáculos y actividades para niños y para adultos mayores, propuestas teatrales, musicales, literarias y exposiciones de artes visuales. La programación completa aparecerá en la página web de la Sala Camacuá y en sus redes.

Festival-Jazz-de-la-Costa

Jazz en El Pinar

Del jueves 26 al domingo 29 a las 20 horas, se llevará a cabo la 12ª edición del Festival de Jazz de la Costa en La Soleada (El Pinar). El jueves 26 actuarán Francisco Fattoruso y Mateo Ottonello (Weather Report) y USH brindará un homenaje a Herbie Hancock; el viernes 27, Anita Balbis presenta Amy, el tributo, actuarán también Electric Miles (Juan Pablo Chapital, Marco Messina, Imanol Vázquez y Nacho Labrada) y Jazz sobre el Bidet con Charly García en clave de jazz; el sábado 28 estarán el Gospel Choir, Liber Galloso Grupo e Invaders Funk Jazz Quintet; el domingo 29, Nicolás Ibarburu & Quarktetris, La Sub 20 y el grupo Elizondo Ojeda Taveira Grieco. Entradas en RedTickets.