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    Jorge Drexler presenta su último disco, ‘Taracá’, en el Antel Arena

    Leo Maslíah estará el sábado 6 en la Sala Rondeau, se estrena en la sala Hugo Balzo Primavera abierta, una propuesta escénica sobre el duelo con música en vivo, y el festival Fibra de danza contemporánea traerá invitados internacionales

    Jorge Drexler en el festival Canelones Suena Bien en Atlántida, 2024.

    Jorge Drexler en el festival Canelones Suena Bien en Atlántida, 2024.

    FOTO

    Santiago Mazzarovich/ adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En una extensa gira que abarca ciudades de España y de Latinoamérica, Jorge Drexler llega este fin de semana a Montevideo para presentar Taracá, su último disco, que fue publicado en marzo de 2026. Las funciones serán en el Antel Arena el sábado 6 (con entradas agotadas) y el domingo 7 a las 21 horas. Estará acompañado por siete músicos y se anuncia como una propuesta escénica renovadora que tiene el candombe uruguayo como hilo conductor. Como telonero estará Balta, multintrumentista, cantante y compositor de varios géneros, desde la bossa nova hasta el trap.

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    Leo Maslíah. El sábado 6 a las 20 horas en la Sala Rondeau (Rondeau 1904, esquina Lima), Leo Maslíah, junto con la cantante María Bentancur y el baterista Tato Bolognini, presenta el espectáculo Biromes y servilletas. Entradas en venta en RedTickets.

    Mediateca-Cdf
    Mediateca del Centro de Fotografía.

    Mediateca del Centro de Fotografía.

    Mediateca renovada del CdF. En el marco del Día Nacional del Libro, el Centro de Fotografía de Montevideo (CdF) amplió su Mediateca. Con más de 4.200 ejemplares, el público puede consultar gratuitamente su colección destinada a la fotografía. Ahora con nuevas donaciones de siete colecciones privadas y mayor espacio, las obras pueden verse en la sede del CdF (18 de Julio 885). El catálogo está disponible en la web de la institución.

    PRIMAVERA_ABIERTA

    Primavera abierta. En la sala Hugo Balzo del Auditorio Adela Reta se estrena Primavera abierta, una propuesta escénica escrita y protagonizada por Eliana Routin y con dirección de Paola Larrama sobre el duelo y la ausencia a partir de la pérdida de un embarazo. “No se trata de explicar, sino de comprender, en el sentido de llevar consigo. Dejarse instruir, hacer de una historia particular una matriz narrativa universal”, dice la directora. Con música en vivo de Papina de Palma, habrá cinco funciones: miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 a las 21 horas, y el domingo 14 a las 19 horas. Entradas en Tickantel.

    Afiche-Fibra

    Fibra, festival de danza. Del lunes 8 al sábado 20 se llevará a cabo la primera edición de Fibra, un festival de danza moderna-contemporánea que ofrecerá actividades con artistas nacionales e internacionales, estudiantes y aficionados a la danza y público en general. Habrá workshops, conversatorios y una residencia en el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE). Se tendrá la presencia de dos coreógrafos y bailarines de Estados Unidos: Blakeley White-McGuire, de la Martha Graham Dance Company, y Daniel Fetecua Soto, de José Limón Dance Foundation, con quienes se desarrollarán las actividades centrales del encuentro. Las actividades tendrán lugar en el INAE, en la sala Hugo Balzo, en Giro Estudio, en el Hotel Cervantes y en la Universidad Católica. Más información en la página web de Fibra, y por consultas: [email protected].

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