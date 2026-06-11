Julian Barnes, premio Princesa de Asturias de las Letras 2026

El escritor británico Julian Barnes (Leicester, Reino Unido, 19 de enero de 1946) recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2026, un reconocimiento “a la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros”. En esta edición hubo 37 candidaturas de 24 nacionalidades. El jurado, compuesto por más de 10 integrantes, destacó en su fallo que Barnes “reelabora con mirada europeísta la historia de la literatura, el arte, la música e incluso la gastronomía, hasta alcanzar un estilo único, que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos especialmente brillantes, que ha marcado la literatura contemporánea”.

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Con una formación en lenguas modernas, Barnes fue lexicógrafo para el diccionario de Oxford, crítico literario y periodista cultural en medios escritos y columnista en The Observer y de The New Yorker.

En 1980 publicó su primer libro, Metroland, que obtuvo el Premio Somerset Maugham en 1981. En 1984 fue finalista del Premio Booker con la novela que lo hizo conocido fuera de fronteras, El loro de Flaubert, y lo fue de nuevo en 1998 con Inglaterra, Inglaterra y en 2005 con Arthur & George (2005). Todos los libros de Barnes fueron publicados en español por la editorial Anagrama.

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Los años 80 fueron fructíferos para la narrativa inglesa, y así lo reflejó la revista Granta en la lista que publicó en 1983 con los autores más destacados de esa generación. Allí figuraban, entre 20 nombres, los de Martin Amis, Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Salman Rushdie y Julian Barnes.

Fue en 2011 cuando finalmente ganó el Booker con El sentido de un final, a la que siguieron las novelas El ruido del tiempo (2016), La única historia (2019) y Elizabeth Finch (2023). Escribió además novelas policiales con el seudónimo de Dan Kavanagh, libros de relatos cortos, libros de ensayos como El perfeccionista en la cocina (2006) y de memorias como Nada que temer (2010), y la biografía de Samuel Jean de Pozzi, cirujano y famoso ginecólogo francés, El hombre de la bata roja (2021), que tiene mucho de su amor por la pintura.

Barnes participa además de organizaciones por los derechos humanos, como Freedom from Torture y Dignity in Dying.

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Su último libro tiene un título significativo, se llama Despedidas (2026) y en él anuncia su adiós a la escritura literaria. “Este será definitivamente mi último libro, mi despedida oficial, mi postrera conversación contigo. Terminar mi último libro en vida y después guardar silencio tiene al menos una consecuencia positiva: significa que no me interrumpirán. Es una forma de negarle potestad a la muerte. Aunque sea de un modo ínfimo, hay que reconocer”, escribió Barnes en sus páginas.

El carácter reflexivo sobre la vida y la creación atravesó varias de sus obras. “¿No será que la forma más segura de placer, nos dice implícitamente Flaubert, es el placer de la ilusión?”, se preguntaba en El loro de Flaubert. “¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Creo que, en definitiva, esa es la única cuestión”, es una de las preguntas en La única historia (2019).

Con 80 años y enfermo de un cáncer de sangre que padece desde 2020, Barnes deja un libro que va hacia el pasado, reflexiona sobre la felicidad, el amor, la amistad y la escritura. Aparecen también dos personajes que representan a dos amistades de su época de Oxford, una relación que se terminó con el tiempo, lo que lo lleva a otras reflexiones existenciales. Una hermosa despedida literaria coronada por el premio que ahora recibe.

La entrega del Premio Princesa de Asturias será en octubre, en una ceremonia presidida por los reyes de España y acompañada de la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Además de una escultura de Joan Miró, el premio consiste en 50.000 euros (unos 57.000 dólares).