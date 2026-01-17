Kira Daglio Fine Big Band: una orquesta de jazz global y candombera recorre el Río de la Plata

Una big band de una decena de músicos dirigida por una estadounidense de padre uruguayo, actuará el martes 20 a las 21 en la Sociedad Urbana Villa Dolores. Se trata de la Kira Daglio Fine 10tet (también denominada KDF 10tet y KDF Big Band) una orquesta de jazz dirigida por la compositora, arregladora, bajista y saxofonista Kira Daglio, quien está radicada en Boston, desde donde produjo la gira del conjunto por varias localidades de Uruguay y Argentina.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El grupo inició su periplo el miércoles 14 en el festival Jazz a la calle de Mercedes , donde dio un concierto con su formación completa de 16 instrumentistas ante unas 1.500 personas. El concierto, disponible en el canal de YouTube del Encuentro Internacional de Músicos, terminó con buena parte de la audiencia congregada en la Manzana 20 bailando frente al escenario, y fue uno de los más ovacionados de la semana. Hoy sábado 17 la KDF continúa su gira en Buenos Aires, en el auditorio Hasta Trilce. El lunes 19, ya de vuelta en Montevideo, Daglio se presentará en formato de cuarteto en el bar Mingus (San Salvador y Jackson, reservas al 098.781952), el martes 20 dará su concierto en la sala de Villa Dolores (entradas en RedTickets), y luego llegará a Cabo Polonio (Mucho Bueno, jueves 22) y La Coronilla (Hotel Parque Oceánico, viernes 23).

Kira Luna Daglio Fine presentará sus composiciones y arreglos originales por primera vez en Uruguay con una banda internacional, cuyo núcleo central de la banda proviene de Boston, una de las capitales mundiales del jazz y la música instrumental, y está integrada por músicos de los Estados Unidos, Eslovaquia, Suecia, Argentina y Uruguay. La KDF grabó su primer disco en 2025 en Boston y lo publicará este año.

“La música siempre ha sido una parte importante de mi identidad”, dice Daglio en un video de la KDF publicado en YouTube en 2025 con el objetivo de recaudar fondos para emprender esta gira. “Nací en el mundo de la música internacional y crecí en una casa que celebraba una gran variedad de culturas, arte, danza y música de todo el mundo. Mi papá es de Uruguay y la mayoría de mi familia está allí. Así que en mi casa siempre estuve rodeada del ritmo del candombe”.

A sus raíces musicales familiares, Kira sumó su pasión por el jazz, surgida en su adolescencia y juventud: “En la escuela me enamoré del jazz, especialmente de la música de big band. Empecé a componer para orquesta de jazz mientras estudiaba en la universidad. Encontré mi voz compositiva durante mis estudios de maestría en el Conservatorio de New England. Allí formé la orquesta de jazz KDF Big Band, con la que tocamos música original con muchas influencias de Latinoamérica, de estilos como el candombe y la salsa, fusionados con jazz”.

La banda presenta una alineación centrada en los vientos, con una base de contrabajo, batería y guitarra. Además de piezas instrumentales, el repertorio suma clásicos de la música uruguaya como Candombe para Gardel, de Ruben Rada, y Biromes y servilletas, de Leo Maslíah, interpretadas por la cantante argentina Rosario Rivas.

KDF Big Band 2 La Kira Daglio Fine Big Band Difusión KDF 10tet

Los temas combinan melodías, armonías y rítmicas fuertemente influenciadas por el jazz y el swing, con grooves enérgicos inspirados en ritmos afro-latinos. Con raíces profundamente conectadas con el Uruguay, la música de Kira es una acentuada fusión entre el jazz de big band y el candombe, un sonido sumamente original y de gran poder emocional.

En el video promocional de la gira, Kira explica el desafió de hacer esa fusión entre músicas globales y el candombe y cuenta la génesis de esta gira: “No siempre fue fácil sentir que pertenecía plenamente a una cultura. Unir el candombe y el jazz en mis composiciones es como armonizar las dos caras de mi identidad. En enero pasado volví a Uruguay por primera vez en 10 años. Fue la primera vez como adulta y como música profesional. Volví a conectar con mi cultura y conocí a muchos músicos que interactuaban con el jazz de una forma que nunca había visto. Conocí la comunidad de músicos que fusiona el jazz con el candombe y otros géneros de una forma potente y hermosa. Creo que la mejor manera de aprender es a través de la inmersión, por eso este enero decidí viajar a Uruguay y Argentina con la KDF Big Band”.

KDF Big Band 3 El KDF 10tet, con Kira Daglio en el contrabajo KDF 10tet

La directora explicó por qué deseaba presentarse con su banda en Jazz a la Calle. “Me propuse compartir ese escenario con músicos locales y colaborar con los estudiantes y profesores de la universidad local (la UTEC, donde se imparte la Tecnicatura en Jazz y Músicas Creativas), y unir fuerzas para crear una big band intercultural”. Para hacer posible el viaje fue necesario costear los vuelos y viáticos de una decena de músicos desde Boston.

El KDF 10tet permitirá, según su creadora, “una oportunidad al público uruguayo de escuchar jazz original con raíces locales, interpretado por talentos internacionales. Para los músicos, supone la oportunidad de actuar como embajadores culturales y de explorar un diálogo musical intercultural único”. La artista se propuso “celebrar el patrimonio musical uruguayo y proyectarlo en un contexto global del jazz a través de voces emergentes de la nueva generación de músicos”.

Embed - KDF Big Band - Actually... Maybe

Daglio concluyó así su potente y emotivo mensaje: “La música tiene el poder de conectar a las personas más allá de las fronteras y las culturas, incluso en momentos en los que la financiación de las artes se está reduciendo. Al apoyar este proyecto no solo nos están ayudándo a realizar la gira: la cultura uruguaya no es muy conocida en Estados Unidos. Creo que es algo muy especial que merece ser reconocido y celebrado. Queremos hacer la mejor música que podemos hacer”.