Lo nuevo en libros

Entre los casi 70 cuentos que abarcan estas 206 páginas, el tercero, que narra minuciosamente la peripecia de un peculiar debate electoral, es el que da nombre al libro. Es una colección diversa en sus temáticas, personajes y escenarios, pero compacta y coherente en su riqueza conceptual. El Maslíah escritor comparte con el Maslíah músico la nitidez del foco, la precisión del mensaje. Esta colección de cuentos es tan entretenida en su desarrollo como sorprendente en sus remates, con notables vueltas de tuerca siempre lúcidas e inesperadas. La galería de argumentos nos lleva al correo de lectores de un pasquín, a un compendio de argumentos compactados de óperas, a un cuento de hadas que incluye una pelea de cantina del lejano Oeste y a la inteligencia artificial. La virtuosa brevedad de los relatos asegura densidad narrativa, concisión y contundencia.

El-dialogo-imposible

Título: ¿El diálogo imposible? (Sudamericana) | Autor: Mauricio Bergstein

¿Es posible para palestinos e israelíes llegar a acuerdos en una mesa de negociación en lugar de apostar a una victoria en el campo de batalla? Después de los ataques terroristas del 7 de octubre de 2023 y de la respuesta de Israel con la destrucción de Gaza y de su pueblo, el panorama no parece demasiado prometedor, más bien al revés. En este libro, el académico y escritor Mauricio Bergstein intenta dar respuestas a través de una “breve historia del conflicto israelí-palestino”, como explica su título. El autor advierte que Hamás no se puede derrocar, ni militar ni espiritualmente, porque “no es solamente un ejército islamista, fanático y porfiado”, sino también “una mística”. El libro aborda “el problema Netanyahu”, aludiendo al primer ministro acusado de corrupción. “No nos gusta Netanyahu”, dice el autor, pero a su vez sostiene que el ataque de Hamás fue dirigido hacia Israel y es, por lo tanto, un asunto más complejo que sustituir a un gobernante.

Precio: $ 890

Cancion-llevame-lejos

Título: Canción llevame lejos (Vinilo) | Autor: Mauro Libertella

El ensayista y escritor argentino propone un viaje a través de la música en un libro estructurado como un antiguo casete, dividido en un lado A y un lado B. Entre el ensayo musical y la memoria, el análisis de artistas icónicos —desde los Beatles y los Rolling Stones hasta Charly García— sirve para narrar la propia transición del autor de la adolescencia a la adultez a finales de los noventa. La escritura, realizada casi íntegramente en bares con auriculares, adopta un tono de conversación apasionada, teñido de melancolía, calidez y lucidez. Con una edición precisa de 128 páginas, el libro no es un catálogo exhaustivo, sino una colección subjetiva, a veces embellecida por el recuerdo de las canciones que llevan lejos.

Precio: $ 550

NOVEDOSA-SOLEDAD-tapa_A-IMPRENTA-copia-2-copia

Título: Una novedosa soledad (Estuario) | Autora: Lucía Lorenzo

Son 35 relatos muy breves que en pocos trazos cuentan historias que ya comenzaron y cuyos finales son inciertos. La escritora —licenciada en Comunicación Audiovisual y colaboradora en la diaria y en sus suplementos culturales— elabora, con un estilo preciso y a la vez poético, “estampas” de situaciones que viven sus protagonistas, que siempre son mujeres. Hay una “ella” que amamanta mientras intenta leer La tragedia del rey Lear; otra “ella” escucha en un consultorio, con la mirada perdida, las preguntas que le hacen a gente mayor y sin memoria; hay una anciana en el cine que vive el tiempo de la película japonesa, mientras evita pensar en el después del cine. La vejez y la infancia, la soledad, la rutina, el vacío. “¿Pero qué había pasado con el tiempo? ¿De qué forma extraña se había balanceado, hacia acá y hacia allá? ¿Y cómo la había dejado allí, de golpe, quieta y sentada, mirando hacia otro lado?”.

Precio: $ 590

Solo-digo-mi-cancion

Título: Solo digo mi canción (edición de autor) | Autor: Pablo Oroño Berriolo

Yo no digo mi canción / sino a quien conmigo va. Con este verso, la respuesta de un marinero misterioso sobre los secretos o la sabiduría que comparte con quienes lo acompañan, finaliza el Romance del conde Arnaldos del siglo XV. Y ese verso inspiró el título de una obra del artista uruguayo Dumas Oroño (1921-2005), Yo no digo mi canción, que aparece en la portada de este libro escrito por Pablo, su hijo. Los relatos, las reflexiones y las semblanzas se distribuyen en tres partes: Singular, primera persona, sobre la niñez del autor y su mundo interior; Periscopio, sobre los otros que lo han rodeado —amigos, maestros, ídolos de juventud— y reflexiones de época; Espejos y máscaras, con relatos de ficción. Citas de Haruki Murakami, de Sándor Márai o de Jaime Roos sirven de acápites para esta canción íntima y compartida. Se adquiere a través de [email protected]

Precio: $ 550

Pablo-Thiago-Rocca

Título: Un millón de perros (Yaugurú) | Autor: Pablo Thiago Rocca / Collages de Pepe Viñoles

“No recuerda qué o quién lo llevó al agujero. Atrapado. Un perro sabe lo que otro perro aprendió hace diez mil años pero ignora lo que acaba de suceder hace apenas un momento. Así funciona su mente”, dice el primer fragmento de este libro que incluye narración, poesía y un collage de imágenes con retazos de boletos, afiches de circo, personajes de circo o personajes de aventuras a cargo de Pepe Viñoles. El perro del inicio trabaja en un circo y, en un momento, queda encerrado en un pozo. El perro reflexiona y el poeta y narrador Pablo Thiago Rocca, director del Museo Figari, también. Heráclito anda por estas páginas que completan la trilogía heraclitana que el autor comenzó con Nada y siguió con La bicicleta etrusca. “Según datos de la comisión de Zoonosis, en Uruguay viven aproximadamente un millón de perros, casi uno por hogar”, dice un titular de 2010 que inspiró el título de este libro.

Precio: $ 500