Marzo a todo teatro con Ellas en la Delmira en el Solís y con El Galpón Internacional
El ciclo femenino del Solís presenta a Mariana Percovich, Andrea Arobba, Marianella Morena, Noelia Campo y las argentinas Laura Azcurra y Julieta Daga; a la Campodónico llegan dos grandes éxitos del circuito porteño
Ellas en la Delmira, el tradicional ciclo teatral con énfasis femenino que produce en cada marzo el Teatro Solís, llega este año a su décima edición y desde este fin de semana presenta cuatro espectáculos en la sala Delmira Agustini, todos con entradas a $ 650 en Tickantel.
Del jueves 5 al sábado 7 estará Madres, de la coreógrafa y bailarina Andrea Arobba y la dramaturga y directora Mariana Percovich. Esta obra, que combina el teatro y la danza a partir de ideas y mitos sobre la maternidad, es interpretada por Arobba y dirigida por Percovich. Serán cuatro funciones: hoy jueves 5 y mañana viernes 6 a las 21 y el sábado 7 a las 19 y a las 21.
Del jueves 12 al domingo 15 estará Yo soy Fedra, unipersonal escrito y dirigido por Marianella Morena y actuado por Noelia Campo y Lautaro Moreno que narra la peripecia de Fedra, personaje de la mitología griega. Gira en torno a la belleza, el envejecimiento, la apariencia física y el vínculo del ser humano con su imagen corporal. Del jueves 12 al sábado 14 las funciones son a las 21 y el domingo 15 a las 19.30.
La Celestina, tragicomedia de Lita, versión argentina de La Celestina, clásico del Siglo de Oro de Fernando de Rojas, estará en escena desde el jueves 19 hasta el domingo 22. Se trata de una versión libre, en clave de tragicomedia y clown, de la obra considerada una bisagra entre el Medioevo y el Renacimiento en España. Las voces de los personajes originales “atraviesan a Lita, que está en permanente riesgo de muerte y con sus manos debe sostener una escenografía que se le ha caído encima. Todo pende de un hilo y ya no le quedan fuerzas. Aún así reirá, llorará y gozará hasta el final”. La creadora e intérprete de esta obra es Julieta Daga, dramaturga y actriz de la ciudad argentina Córdoba, especializada en los géneros clown, bufón y melodrama. La dirección es de David Piccotto.
La actriz argentina Laura Azcurra cierra el ciclo, del jueves 26 al domingo 29, con Frida, unipersonal del mexicano Humberto Robles, un verdadero clásico del siglo XXI, estrenado en 28 países y representado varias veces en Uruguay, sobre la vida y la obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo. Ambientada en el tradicional Día de Muertos, la obra presenta a Kahlo en su casa. Mientras cocina a la espera de sus invitados, cuenta sus aventuras y desventuras, sus pasiones y sus extremos padecimientos físicos y emocionales.
En marzo también vuelve una nueva edición de El Galpón Internacional, que en los hechos es un ciclo de teatro argentino de calidad que dicha institución viene desarrollando con éxito desde 2024 en su sala Campodónico (entradas en RedTickets de $ 800 a $ 1.600).
Comenzará el viernes 13 a las 21 con Feliz día, comedia de la compañía Sutottos, cuya trama amplifica y exagera con humor la exigencia permanente de disfrutar la vida y alcanzar la felicidad. Trata de dos hermanos mellizos que viven en la casa de su madre, con quien mantienen un vínculo exageradamente edípico, y se preparan para festejar su cumpleaños número 40. Sutottos es una reconocida compañía teatral bonaerense con más de 15 años de trayectoria y ocho espectáculos en su haber que han recorrido el mundo.
El sábado 21 y el domingo 22 volverá a El Galpón Suavecita, aclamado y multipremiado unipersonal estrenado en 2024 en el off porteño que en pocos meses pasó al gran circuito de Corrientes. Desde entonces alterna temporadas en grandes salas con giras por el interior argentino y Montevideo. Escrita y dirigida por Martín Bontempo y protagonizada por Camila Peralta, la obra combina drama social, realismo mágico, ciencia ficción, misterio y erotismo. Cuenta la historia de una enfermera que necesita dinero para costear el tratamiento de su hija enferma, que usa un curioso don sobrenatural, sin dominarlo del todo bien, para sanar pacientes terminales, ya desahuciados, a través de una terapia alternativa de índole sexual.