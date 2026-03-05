Marzo a todo teatro con Ellas en la Delmira en el Solís y con El Galpón Internacional

El ciclo femenino del Solís presenta a Mariana Percovich, Andrea Arobba, Marianella Morena, Noelia Campo y las argentinas Laura Azcurra y Julieta Daga; a la Campodónico llegan dos grandes éxitos del circuito porteño

Ellas en la Delmira, el tradicional ciclo teatral con énfasis femenino que produce en cada marzo el Teatro Solís, llega este año a su décima edición y desde este fin de semana presenta cuatro espectáculos en la sala Delmira Agustini, todos con entradas a $ 650 en Tickantel.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Del jueves 5 al sábado 7 estará Madres, de la coreógrafa y bailarina Andrea Arobba y la dramaturga y directora Mariana Percovich. Esta obra, que combina el teatro y la danza a partir de ideas y mitos sobre la maternidad, es interpretada por Arobba y dirigida por Percovich. Serán cuatro funciones: hoy jueves 5 y mañana viernes 6 a las 21 y el sábado 7 a las 19 y a las 21.

Madres Ellas Delmira Madres, de Andrea Arobba y Mariana Percovich, en el Solís. Dufusión Teatro Solís Del jueves 12 al domingo 15 estará Yo soy Fedra, unipersonal escrito y dirigido por Marianella Morena y actuado por Noelia Campo y Lautaro Moreno que narra la peripecia de Fedra, personaje de la mitología griega. Gira en torno a la belleza, el envejecimiento, la apariencia física y el vínculo del ser humano con su imagen corporal. Del jueves 12 al sábado 14 las funciones son a las 21 y el domingo 15 a las 19.30.

Fedra Ellas Delmira Yo soy Fedra, de Marianella Morena y Noelia Campo, en la Delmira. Dufusión Teatro Solís La Celestina, tragicomedia de Lita, versión argentina de La Celestina, clásico del Siglo de Oro de Fernando de Rojas, estará en escena desde el jueves 19 hasta el domingo 22. Se trata de una versión libre, en clave de tragicomedia y clown, de la obra considerada una bisagra entre el Medioevo y el Renacimiento en España. Las voces de los personajes originales “atraviesan a Lita, que está en permanente riesgo de muerte y con sus manos debe sostener una escenografía que se le ha caído encima. Todo pende de un hilo y ya no le quedan fuerzas. Aún así reirá, llorará y gozará hasta el final”. La creadora e intérprete de esta obra es Julieta Daga, dramaturga y actriz de la ciudad argentina Córdoba, especializada en los géneros clown, bufón y melodrama. La dirección es de David Piccotto.

Frida Ellas Delmira 'Frida', con Laura Azcurra, en Ellas en la Delmira Dufusión Teatro Solís La actriz argentina Laura Azcurra cierra el ciclo, del jueves 26 al domingo 29, con Frida, unipersonal del mexicano Humberto Robles, un verdadero clásico del siglo XXI, estrenado en 28 países y representado varias veces en Uruguay, sobre la vida y la obra de la icónica artista mexicana Frida Kahlo. Ambientada en el tradicional Día de Muertos, la obra presenta a Kahlo en su casa. Mientras cocina a la espera de sus invitados, cuenta sus aventuras y desventuras, sus pasiones y sus extremos padecimientos físicos y emocionales.