La propuesta del Instituto Nacional de Letras celebrará “la poesía como un rasgo identitario“ del país en el encuentro editorial más importante de la lengua española

El 28 de noviembre se inaugurará la 40.ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que contará con Italia como país invitado de honor y se extenderá hasta el 6 de diciembre.

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Ocho escritores uruguayos participarán de esta edición de la segunda feria literaria más grande del mundo, que es, además, el principal punto de encuentro de la industria del libro de habla hispana. Se trata de Fernanda Trías, Tamara Silva Bernaschina, Gonzalo Baz, Eugenia Ladra, Yanina Vidal, Regina Ramos, Rocío Medina y Lalo Barrubia. La delegación se presentó este miércoles 18 en la Embajada de México en Uruguay, en un marco de cooperación cultural entre ambos países.

La propuesta del Instituto Nacional de Letras (INLET) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pone en el centro a la poesía uruguaya. El domingo 29, Regina Ramos y Rocío Medina participarán de la actividad “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, en la que conversarán sobre cómo el género forma parte de la identidad cultural uruguaya. La actividad será moderada por Valeria Tanco, coordinadora del INLET.

A 90 años del fallecimiento de Alfredo Zitarrosa, en el estand uruguayo que gestionará la Cámara Uruguaya del Libro, estará disponible el primer libro de poemas escrito por el cantante y compositor. Se llama Sonríe muerte (Planeta, 2011) y permaneció inédito y guardado en un sobre hasta su publicación. En un país íntimamente ligado a la historia de exilio de Zitarrosa, la Dirección Nacional de Cultura propone abordar su obra desde la palabra escrita, “poniendo en valor una dimensión de su producción en la que su poética se expresa con fuerza y sensibilidad”.

Actividades destacadas Como parte de la celebración de su cuadragésimo aniversario, la FIL Guadalajara presenta “26 para el 26”, una selección de 26 novelistas jóvenes en la que incluyó a las uruguayas Eugenia Ladra y Tamara Silva Bernaschina. Entre la selección, que destaca autoras “cuyas escrituras representan una diversidad de geografías y temas, así como perspectivas frescas, audaces y plurales”, se encuentran autores de Latinoamérica y España.