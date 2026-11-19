El 28 de noviembre se inaugurará la 40.ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que contará con Italia como país invitado de honor y se extenderá hasta el 6 de diciembre.
La propuesta del Instituto Nacional de Letras celebrará “la poesía como un rasgo identitario“ del país en el encuentro editorial más importante de la lengua española
El 28 de noviembre se inaugurará la 40.ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que contará con Italia como país invitado de honor y se extenderá hasta el 6 de diciembre.
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Ocho escritores uruguayos participarán de esta edición de la segunda feria literaria más grande del mundo, que es, además, el principal punto de encuentro de la industria del libro de habla hispana. Se trata de Fernanda Trías, Tamara Silva Bernaschina, Gonzalo Baz, Eugenia Ladra, Yanina Vidal, Regina Ramos, Rocío Medina y Lalo Barrubia. La delegación se presentó este miércoles 18 en la Embajada de México en Uruguay, en un marco de cooperación cultural entre ambos países.
La propuesta del Instituto Nacional de Letras (INLET) y del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) pone en el centro a la poesía uruguaya. El domingo 29, Regina Ramos y Rocío Medina participarán de la actividad “De la A a la Z: la poesía uruguaya”, en la que conversarán sobre cómo el género forma parte de la identidad cultural uruguaya. La actividad será moderada por Valeria Tanco, coordinadora del INLET.
A 90 años del fallecimiento de Alfredo Zitarrosa, en el estand uruguayo que gestionará la Cámara Uruguaya del Libro, estará disponible el primer libro de poemas escrito por el cantante y compositor. Se llama Sonríe muerte (Planeta, 2011) y permaneció inédito y guardado en un sobre hasta su publicación. En un país íntimamente ligado a la historia de exilio de Zitarrosa, la Dirección Nacional de Cultura propone abordar su obra desde la palabra escrita, “poniendo en valor una dimensión de su producción en la que su poética se expresa con fuerza y sensibilidad”.
Como parte de la celebración de su cuadragésimo aniversario, la FIL Guadalajara presenta “26 para el 26”, una selección de 26 novelistas jóvenes en la que incluyó a las uruguayas Eugenia Ladra y Tamara Silva Bernaschina. Entre la selección, que destaca autoras “cuyas escrituras representan una diversidad de geografías y temas, así como perspectivas frescas, audaces y plurales”, se encuentran autores de Latinoamérica y España.
Además, cinco participantes de la delegación uruguaya serán parte del programa Ecos de la FIL. Según la organización de la feria, esta iniciativa “busca acercar la literatura a los estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara”, a través de visitas de diferentes autores a las escuelas de la zona metropolitana de la ciudad y del interior del estado de Jalisco.
La segunda semana de la feria, la uruguaya Fernanda Trías, dos veces ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz (2021 y 2025), participará de una “lectura polifónica” junto con otras escritoras ganadoras del reconocimiento. La actividad contará con la presencia de Gioconda Belli de Nicaragua; Josefina Licitra, Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Piñeiro de Argentina; Ana García Bergua y Margo Glantz de México; María Ospina Pizano y Laura Restrepo de Colombia; Marina Perezagua de España y Nona Fernández de Chile.
Algunas de las conferencias y actividades que componen la programación contarán con una transmisión por streaming. El programa completo de la feria está disponible en su sitio web.