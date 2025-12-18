  • Cotizaciones
    jueves 18 de diciembre de 2025

    Se entregaron los Premios a las Letras del MEC y los Libros de Oro de la Cámara del Libro

    Lalo Barrubia, Tamara Silva, Roberto Appratto, Jorge Bertullo, Eugenia Ladra y Armando Sartorotti fueron los principales ganadores en narrativa; Diego Fisher y Pablo Cohen ganaron el premio a los más vendidos de la Cámara del Libro

    sobre-esta-tierra-sobre-esta-tierra.jpg

    El martes 16 el Instituto Nacional de Letras, dependiente de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), dio a conocer los ganadores de los Premios a las Letras 2025.

    En la categoría Narrativa édita la ganadora fue Sobre esta tierra, novela de la escritora uruguaya (radicada en Suecia) Lalo Barrubia, obra que este año había ganado el Bartolomé Hidalgo. Temporada de ballenas, de Tamara Silva Bernaschina, ganó el segundo premio y Apuntes, del recientemente fallecido Roberto Appratto, el tercero.

    Leé además

    Directora del MNAV, Roxana Fabius, junto a la obra de Águeda Dicancro. 
    Entrevista

    Roxana Fabius, directora del MNAV, pone énfasis en la formación de públicos y de educadores de museos

    Por Silvana Tanzi
    Rob Reiner durante la filmación de su película LBJ.
    Video
    Obituario

    Rob Reiner: el corazón de un cine popular al que siempre se vuelve

    Por Pablo Staricco

    Las menciones fueron para Carnada, de Eugenia Ladra, Farmakeia, de Helena Corbellini, y La altura del derrumbe, de Margarita Heinzen.

    Armando Sartorotti, fotógrafo con más de 45 años de trayectoria, ganó el premio a la Ópera prima por su novela El viaje, antes ganadora del premio Narradores de la Banda Oriental.

    El viaje Armando Sartorotti

    En la categoría Narrativa inédita, el primer premio fue para Ángeles en la tormenta, de Jorge Bertullo, el segundo para El mágico Rossi, de Gonzalo Palermo, y el tercero para Baile de Carnaval, de Carlos Rehermann.

    Las menciones fueron para Anacahuita, de Valeria Rodríguez, La fragilidad de la luz en los frutos extraños, de Mateo Danza, y Las desventajas de ser el séptimo hijo varón, de Martín Girona.

    En Poesía los ganadores fueron Alejandrina y lunfa, de Juan de Marsilio (édita), Hojo, de Francisco Tomsich (inédita), y Herrumbrada, de Rocío Medina (ópera prima).

    carnada

    En Dramaturgia fueron reconocidos Barrabás, historia de un perro, de Stefanie Neukirch (édita), Escarsluta, de Carolina Genoni (inédita) y Adentro del auto blanco (ópera prima).

    En Ensayos literarios, el premio único en la categoría édita fue para el olimareño Gustavo Espinosa por Todos detrás de Momo/Los Olimareños, su libro publicado por Estuario en la colección Discos. En inédita ganó Luis Bravo por Lisandro, ensayo sobre la obra del poeta Ibero Gutiérrez.

    En Literatura infantil y juvenil ganaron El corazón de piedra de la tía Perla, de Fabián Lucas (édita), En el horizonte del renglón, de Lucía Bomio (inédita) y El sueño de Lula, de Micaela Berocay (inédita).

    Libros de Oro

    La Cámara Uruguaya del Libro celebró el martes 16 su reconocimiento anual a los títulos más vendidos en Uruguay y a los méritos de las editoriales, diseñadores y autores.

    Los Libros de Oro, premio que se entrega a los títulos más vendidos del año, fueron para Los indomables, de Pablo Cohen, editado por Planeta (Autor nacional-no ficción) y La gran farsa (Planeta), de Diego Fischer (Autor nacional-ficción).

    Diego Fisher La gran farsa.jpg

    En Literatura infantil y juvenil ganaron Carbonero querido, de Leonardo Haberkorn (autor uruguayo), y Destroza este diario, de Keri Smith (autor extranjero).

    El premio al Esfuerzo editorial fue para Ediciones de la Banda Oriental por su Colección Bicentenario, y el Mérito gráfico, premio al diseño gráfico, fue para Naturaleza extravagante. Seres curiosos en Uruguay, de Gustavo Casás y Alejandro Sequeira.

