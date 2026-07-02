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    ‘Partes de información’: poemas contra lo establecido

    El primer libro de la uruguaya Elina Gómez surge de sus experiencias de trabajo de investigación con el Archivo Berrutti, una de las compilaciones documentales más relevantes de la última dictadura

    Partes de informacion - Elina Gomez
    Búsqueda | Federica Ham
    Por Federica Ham

    Hasta que un día / me despiertan / con la urgencia de lo trascendente / mamá mamá ¿quién eligió / todas las palabras del mundo? / el pétalo de la flor mamá / esa persona la familia / ¿lo que falta no se sabe?

    En todos lados, desde siempre y en cualquier tiempo, las dictaduras se esfuerzan —y se esforzaron— por erradicar, censurar y eliminar todo aquello que las autoridades consideran que está por fuera de las líneas rígidas entre las que intentan encerrar la realidad. Pero esos mismos aparatos de poder, deseosos de controlarlo todo, también rotulan, señalan, detallan y documentan todo lo que su universo comprende. No se les escapa nada.

    Partes de información (Yaugurú, 2026), el primer libro de Elina Gómez (Montevideo, 1989), nace con la intención de darles “una vuelta de sentido” a las mismas palabras con las que las Fuerzas Armadas uruguayas construyeron, durante la última dictadura cívico-militar, un orden obsesionado con la clasificación y la precisión. Su autora es socióloga, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina, docente e investigadora de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Universidad de la República (Udelar). También es poeta.

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    Desde el 2020 participa como investigadora del proyecto Cruzar, una iniciativa —en la que colaboran la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Comunicación y la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar— que trabaja en la sistematización de archivos vinculados a la dictadura y al terrorismo de Estado. En gran medida, su trabajo se centró en el procesamiento del llamado Archivo Berrutti, que agrupa en forma de rollos de microfilm miles de documentos elaborados por organismos militares y de inteligencia entre el año 1968 y el 2004, aproximadamente.

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    Presentación del libro Partes de información en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República.

    Presentación del libro Partes de información en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de la República.

    Fue allí, en una cotideanediad que la encontró rodeada de actas de personas detenidas, reportes de allanamientos y de escuchas telefónicas, comunicados militares oficiales, solicitudes de información y órdenes de captura, donde Gómez encontró el germen poético.

    La idea llegó producto de las conversaciones que la autora mantenía con Paula Simonetti —ambas sociólogas— en sus talleres de escritura. Las dos compartían sobre sus investigaciones y líneas de trabajo académico al tiempo que empezó a rumiar la posibilidad de transformarlo en materia para algo más. Al intercambio y al proceso de escritura se sumó, después, el autor y exdiputado frenteamplista Rafael Sanseviero, que en el prólogo escribió: “En un juego de dos mil veintitrés palabras, se hace visible la confrontación entre lo concentracionario y lo resistente que atravesó una década de vida uruguaya. Todo resulta próximo y prójimo en la voz amable que relata sin apartar la vista de lo inaudito o despreciable, que no esconde el desgarro en la mirada, su cansancio, su regreso (…). Encontrar la poesía de Elina nos recuerda la antigua buena noticia de la fragilidad desobediente que se interpone y cuestiona al poder abrumador”.

    Poniendo a dialogar fragmentos de este archivo, la autora crea una mirada nueva en la que lo humano sí importa y el espacio vacío de lo no dicho se llena de fuerza literaria. Un universo en el que el peso del horror es vencido por el ritmo dócil de la buena poesía.

    (…) Lesionado / tabique, luxaciones, pérdidas dentarias / Dañado / anemia, hipertensión, sepsis / Descalabrado / trastorno psíquico, alucinaciones, delirio / Servicio sanitario / con asesoramiento médico presente / realiza / indicación oportuna de descanso / y luego así / hundiste seguiste / pegaste descansaste seguiste / pateaste seguiste golpeaste / seguiste seguiste seguiste

    El libro incluye una selección de ilustraciones realizadas por alumnos del taller de Ana Laura López de la Torre en la Facultad de Bellas Artes (Udelar), que trabajaron un semestre junto con la autora. Estructurados en tres bloques que Gómez denomina “el afuera, el adentro y el entre”, los poemas están organizados según su temática y el tipo de documento del que surgen: transcripciones de reuniones, cronogramas, descripciones minuciosas y detalladas de personas, inventarios y correspondencias. Con el valor propio de la rebeldía, en cada una de las páginas, la escritora se esfuerza por detenerse y subrayar todo aquello que quiso ser negado y escondido.

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    En una muestra llamada Entre líneas, los estudiantes de Bellas Artes que participaron del proceso de ilustración del libro exhiben su trabajo en la facultad.

    En una muestra llamada Entre líneas, los estudiantes de Bellas Artes que participaron del proceso de ilustración del libro exhiben su trabajo en la facultad.

    Experimentando con el cruce entre la literatura y la escritura documental, lo que hace este libro es, en definitiva, subvertir los rastros de actividad que dejaron los militares. Ese término, presente desde la portada, es también el que usaron los integrantes de aquel régimen para nombrar a quienes desafiaron su autoridad y registrar sus conductas una y otra vez. En ese juego de significados se deja ver claro que las palabras, por más intención que carguen, siempre pueden significar otra cosa.

    Finalmente los subversivos / no deben ser aludidos / ni existir tampoco / todo rastro / que sujete afirme refiera a / comando terrorista célula extremista delincuentes ideológicos o políticos / y que todo aquello / queda ya —por decreto— / sin nombre

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