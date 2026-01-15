Sindicato de radios públicas pide negociación tripartita por contratos precarios

A mediados de diciembre, se conoció que las radios públicas están atravesando problemas presupuestales y que su director, Daniel Ayala, estaba organizando un cambio en la programación para mantener a todos los trabajadores de las radios Cultura y Uruguay, que son las perjudicadas. En ese contexto, siete trabajadores pasarían a tener contratos por fideicomiso, por fuera de los habituales, durante seis meses con la posibilidad de renovar por seis meses más.
Los afectados son conductores de programas o productores, algunos con cuatro años de antigüedad y en algún caso con 10 o con 20 años en las radios del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan).
Hernán Rodríguez Silvera, integrante del sindicato de radios, dijo a Búsqueda que por esta situación pidieron un ámbito de negociación en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra). Este miércoles 14 fue la primera reunión, pero no asistió ningún representante de la dirección de las radios ni del Secan. “El Ministerio de Educación y Cultura designó un abogado de oficio que estuvo junto a las abogadas del Ministerio de Trabajo. La mesa sindical estuvo en pleno con nuestra abogada. Quedamos en oficializar la mesa de negociación y reunirnos el 4 de febrero a las 10 de la mañana”.
El sindicalista agregó que los siete trabajadores fueron pasados a régimen de fideicomiso por seis meses con la promesa “de palabra” de renovar por seis meses más. “Ninguna de esas afirmaciones y/o promesas del director en la reunión con el sindicato quedaron registradas en actas. Para nuestra abogada, estos contratos por fideicomiso son ‘la precarización de la precarización’ porque ponen en extrema vulnerabilidad los derechos adquiridos por los trabajadores”. Consideró también que se dejaron de lado los derechos del sindicato, al que no se consultó.