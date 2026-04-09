Vera Sienra regresa a la Zitarrosa con canciones propias y de compositores nacionales

Mateo Moreno estará en Sociedad Urbana Villa Dolores, y el 32 Premio Nacional de Narrativa Narradores de la Banda Oriental abrió su convocatoria
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Arriba los que aman. Nosotros en presente se llama el concierto íntimo que ofrecerá la cantante y compositora Vera Sienra el domingo 12 a las 19 horas en la Sala Zitarrosa. Con canciones propias y de otros músicos uruguayos, Sienra propone “Un viaje desde el presente con el corazón en tiempos de infancia”. Estará acompañada por Colomba Biasco, Gabriela Morgare, Andrea Diez, Sara Petrocelli, Carlos Gómez, Gustavo Di Landro, Eduardo Yur, Guzmán Escardó y Matías Bertinat. Entradas a $ 600 en Tickantel, Redpagos, Abitab, Tienda Inglesa y boletería de la sala.
En Sociedad Urbana Villa Dolores, el sábado 11 Mateo Moreno presenta junto con su banda canciones de su nuevo álbum A vos te hicieron peor que vos a mí y repasará temas de su trayectoria. Músico, compositor y productor, Moreno fue cofundador de No Te Va Gustar y lleva más de dos décadas de trayectoria. Entradas en Redtickets y Redpagos.
Hasta el 31 de mayo hay tiempo para presentar trabajos al 32 Premio Nacional de Narrativa Narradores de la Banda Oriental, que convocan la Fundación Lolita Rubial y la Intendencia de Lavalleja en acuerdo con Ediciones de la Banda Oriental. Pueden participar escritores nacionales o extranjeros con residencia mayor de tres años que presenten una novela breve o un conjunto de cuentos; en ambos casos, deberán ser inéditos. Las bases pueden consultarse en la página de Banda Oriental.