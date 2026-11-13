“¡Ya no dio más!”: Chile y un precio histórico del combustible que parece extenderse en Latinoamérica

“No más alzas de combustibles” y “paro nacional”. Son las principales consignas que se leen en las banderas chilenas y en los cristales de los vehículos detenidos en las rutas.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Bajo temperaturas superiores a los 30 °C, miles de transportistas se concentran en distintos puntos de Chile para exigir la intervención del gobierno y frenar las subas de los combustibles.

Las bocinas marcan el ritmo de la protesta. Suenan tanto desde los vehículos de los manifestantes como desde los que avanzan lentamente para sortear los bloqueos parciales. El paro comenzó con camioneros independientes, pero ahora reúne a distintos sectores del transporte, afectados por el aumento de los costos para llenar sus estanques.

Iglesia católica Antes de su visita a Uruguay, León XIV recibió a Bob Dylan en el Vaticano

“¡Ya no dio más, ya no dio más!”, dice a France 24 el camionero Miguel Ángel Navarro. Junto a más de 150 camiones, taxis y autobuses, mantiene un punto de protesta en el acceso a la ciudad costera de Valparaíso. Allí representa a la agrupación Fedequinta, de esa región.

Las subas de los combustibles, de varios centavos de dólar cada tres semanas desde junio, colmaron la paciencia de transportistas que cada vez encuentran menos rentable poner sus vehículos en marcha para trabajar. “Se fueron juntando durante todo el año y ya el vaso se llenó completo de agua, llenó la última gota y se rebalsó”, señala Navarro con impotencia.

Bola de nieve

Desde que el gobierno de José Antonio Kast asumió el poder en marzo pasado, el precio de los combustibles en Chile no ha dejado de subir.

El economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz, explicó a France 24 que, desde entonces, el diésel aumentó un 76,4% y la gasolina de 93 octanos, un 38,3%, según sus estimaciones.

Chile importa la totalidad de los combustibles que consume. Por eso, el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que disparó los precios internacionales del petróleo, golpeó con fuerza al sector del transporte.

Ante esa situación, el gobierno decidió no utilizar los mecanismos de estabilización de precios que existen en el país. Estas herramientas permiten recurrir a fondos públicos para amortiguar las subas y limitar su impacto en los consumidores.

De un día para otro, el diésel y la gasolina registraron el mayor aumento de precios de la historia de Chile.

Hasta junio, los valores se mantuvieron regulados, pero el fracaso de las negociaciones de paz y la continuidad del conflicto en Medio Oriente volvieron a encarecer el petróleo. Desde entonces, los combustibles acumulan seis aumentos consecutivos en el país. “El diésel llega al nivel más alto de la serie histórica”, señala Ortiz.

No solo camiones

En medio de este escenario, del que transportistas independientes ya se quejaban hacía semanas, se concretó el paro nacional. Y es justo en medio de ese paro nacional, que se anuncia un nuevo incremento del precio de combustibles.

No solo son los camioneros independientes. En tres días numerosos sectores cuya actividad implica movilización se han sumado. En algunas rutas hay autobuses interregionales, vehículos de transporte escolar, taxis, grúas, camiones de reparto de gas…

Todos tienen que repostar sus vehículos para trabajar, por eso piden al gobierno un congelamiento de las tarifas por cuatro meses y la eliminación del último aumento de 40 pesos (0,35 dólares) que entró en vigor este jueves 12.

El descontento al volante aumenta, como afirma a France24 el taxista Jorge Díaz, en Santiago, donde tiene su taxi parado porque ya no es rentable salir a trabajar con los actuales precios. “Lo único que estamos viendo en la clase media, en la clase trabajadora como yo, como taxista, es que lo único que hacen es sacarnos plata (…) es algo que ya no se puede soportar”, dice.

Reconoce que votó por Kast en las elecciones, pero a día de hoy, indica que el actuar del gobierno es “una decepción total”.

Más allá del combustible

El paro nacional está capitalizando el descontento social contra el gobierno de Kast, que registra una aprobación del 20% y una desaprobación en dos de cada tres chilenos, según las encuestas. Se nota en el apoyo de los conductores particulares, que aguantan largas filas en las rutas para sortear los puntos de protesta, pero hacen sonar sus bocinas en apoyo cuando pasan por el lugar.

El alza de combustibles solo es una parte de la crítica social al Ejecutivo, explica a France24 el economista Jorge Berríos, socio de la firma LKP Consulting, quien considera que más allá del descontento por los precios, la protesta también tiene un componente político ante un escenario desfavorable económicamente en Chile.

“La economía va a crecer este año posiblemente cero, con una inflación cercana al 4,7% (superior a las proyecciones). Alza en los combustibles. La expectativa económica es pesimista, la expectativa de los empresarios es pesimista. Se juntan demasiadas cosas, ya está tocando el bolsillo muy fuerte. Lógicamente se inicia toda esta secuencia”, comenta.

A pesar de los tres días de paro nacional, los líderes gremiales han estado acudiendo al Palacio de La Moneda cada día para negociar con el gobierno. Hay disposición a negociar, comentan cuando salen de las reuniones, pero no se alcanzan las peticiones.

Tras la segunda jornada, desde La Moneda se ingresó al Congreso un proyecto para congelar el precio del combustible hasta febrero, menos de lo que piden los manifestantes, y anular el alza de esta semana y dar por cerrado el asunto antes de que Kast inicie este viernes su gira por Asia para visitar Vietnam, China y Japón, y acudir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“No hay excusas para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras”, dijo tras anunciar las medidas el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Pero el paro continúa y gana fuerza. Las conversaciones se mantienen, pero el margen de maniobra del gobierno es escaso ante la estrechez fiscal del Estado.

“El rubro de los camioneros es muy fuerte, porque puede parar Chile. (…) No es un sector que uno puede dejarlo políticamente y tomar decisiones muy drásticas porque el efecto puede ser muy grande”, afirma Berríos.

FUENTE:FRANCE24