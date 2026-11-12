Monitoreo, consultas y chicanas políticas en Uruguay tras caída de banco y crisis institucional en Paraguay

Superando décadas de volatilidad económica y política, en años recientes Paraguay cimentó un ciclo de mayor estabilidad. El país es como una “casa” en uno de los “barrios lindos de Punta del Este”, comparó en enero pasado su entonces ministro de Economía en una entrevista con Búsqueda . En los últimos días, sin embargo, el vaciamiento que llevó a un banco a la liquidación produjo grietas institucionales y una crisis en el sistema político guaraní que pusieron en alerta a varios actores en Uruguay.

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Paraguay, miembro fundador del Mercosur, es un socio económico relativamente menor para Uruguay, aunque en las últimas décadas ganó importancia como destino de inversiones uruguayas, primero en la ganadería —sobre todo en el Chaco— y más recientemente en sectores de servicios y comercio, y en la construcción. Los nexos financieros entre ambos países son poco profundos.

La situación que produjo la caída de Ueno Bank S. A. es un “golpe terrible para un país que venía consolidándose” y hacía pocos años había obtenido el grado de inversión no especulativo (investment grade) para su deuda pública, comentó a Búsqueda un empresario uruguayo con negocios en Paraguay. “Es un desastre para la región también. No es para festejar”, agregó.

“Tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido”, el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicó el lunes 2 que resolvió iniciar el procedimiento de “resolución” de Ueno y designó un equipo interventor. En junio, el BCP había alertado que la institución estaba dando préstamos a sociedades del mismo accionista, el grupo económico Vázquez.

La caída de Ueno causó una crisis política por los vínculos que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo con ese conglomerado empresarial hasta que en marzo de 2025 vendió sus acciones. Acusado entre otras cosas de conflicto de intereses, el jueves 5 presentó su renuncia. Al día siguiente, el Senado aprobó su destitución por mal desempeño de funciones; al mismo tiempo que el exmandatario era detenido en su casa por orden judicial, en el Congreso juramentaba el vicepresidente Pedro Alliana para completar el período hasta 2028. El lunes 9, el nuevo mandatario pidió a todo el gabinete ministerial que pusieran los cargos a disposición para nombrar a sus relevos.

Otra vertiente de la investigación gira en torno a Carlos Carvallo, quien había presidido la financiera El Comercio (luego comprada por el grupo Vázquez) antes de ser designado por Peña al frente del BCP en 2023. Carvallo renunció al organismo el martes 3, en medio de la crisis, y quedó detenido; según informes de medios de comunicación paraguayos, su esposa, la economista uruguaya María Silvia Vázquez, facturó servicios de consultoría a sociedades del conglomerado empresarial al menos en 2025 y 2026.

El nombre de otro uruguayo surgió tras la caída de Ueno Bank: el del narcotraficante Sebastián Marset. Según informó Última Hora con base en documentación judicial, siguiendo órdenes suyas en 2021 se hicieron contratos de inversión, préstamos y certificados de depósito para introducir dinero de origen ilícito en tres empresas del holding propietario de la institución financiera. Fueron unos US$ 8 millones en pocos días.

Entre los afectados por la crisis del banco paraguayo hay alrededor de una decena de informáticos que trabajaban de manera remota desde Montevideo para ITTI, una empresa tecnológica del grupo Vázquez, al cesar sin previo aviso la actividad, consignó El Observador.

Tras el cierre, la Justicia paraguaya ya encausó a 27 personas, entre ellas, al presidente y al director ejecutivo de Ueno y a directivos de otras cinco sociedades vinculadas al grupo económico por presuntos delitos de lesión de confianza, tentativa de estafa, conducta indebida en situación de crisis y violación de la obligación de llevar libros de comercio. También dispuso la inmovilización de cuentas y activos de 10 sociedades del conglomerado Vázquez.

Expansión y caída

Ueno es uno de los ocho bancos de propiedad local mayoritaria del sistema paraguayo; otros seis están ligados a instituciones extranjeras (como Citibank, Itaú y Sudameris) y solo opera una entidad estatal, el Banco Nacional de Fomento.

Ueno actuaba con esa identidad desde febrero de 2022, tras la adquisición del paquete accionario de la financiera El Comercio por parte del grupo Vázquez: lanzó Ueno Casa de Bolsa y Ueno Seguros, y en noviembre de 2023 se transformó en banco.

Según la memoria de 2025, al cierre de ese año la cartera de clientes superaba los 2,7 millones, más de la mitad de la población adulta de Paraguay. A esa fecha tenía el equivalente a unos US$ 2.500 millones en depósitos y US$ 1.800 millones en préstamos otorgados. En 2025 procesó más de 9,5 millones de transacciones por semana; una de cada tres transferencias realizadas en ese país pasó por su plataforma. Contaba con 75 locales, aunque apostaba fuerte al uso de canales digitales. “Somos un antes y un después en la historia, en tu historia; y eso es algo muy ueno”, puede leerse en la web sobre ese costado innovador de la entidad, ahora en liquidación.

Ueno aumentó su tamaño tras la adquisición de Visión Banco. El estudio de abogados Ferrere, que tiene hace más de 20 años una oficina en Asunción, actuó como asesor legal en esa fusión de 2024, y también intervino en la preparación y la ejecución de una emisión internacional de bonos por US$ 350 millones concretada por Ueno en marzo pasado, en la que además participaron con distintos roles Bank of America y J. P. Morgan. Aludiendo a una supuesta “pata uruguaya” del caso Ueno, Eduardo Preve publicó en X las gacetillas de prensa difundidas en su momento por Ferrere.

Fuentes del estudio dijeron a Búsqueda que Ferrere en Paraguay prestó asesoría jurídica a Ueno Bank en “cuestiones puntuales” como “abogados externos”, y fue un asesoramiento sin “carácter integral” ni relacionado con la gestión de la institución. Aclararon que la firma tampoco tuvo participación, ni directa ni indirecta, en el asesoramiento, diseño, estructuración o la ejecución de las operaciones del banco ahora bajo investigación judicial.

En marzo, la calificadora Fitch Rating asignó al banco paraguayo una nota “bb” por la “buena calidad de sus activos, una rentabilidad sólida, una capitalización adecuada y una estructura de fondeo estable y moderadamente concentrada”.

Supuestamente, los problemas empezaron a salir a luz poco tiempo después. Un informe de mediados de año de la Intendencia de Supervisión de Entidades Financieras Sistémicas del BCP citado por la prensa paraguaya alertaba que Ueno Bank daba préstamos y sobregiros a empresas vinculadas a su grupo propietario, y que el dinero no se aplicaba a los proyectos declarados, sino que se transfería a sociedades centrales del conglomerado para cubrir sus propios pasivos. Para el regulador, esa exposición de cartera superaba los límites prudenciales.

Monitoreo desde Uruguay

Tras la intervención, el pasado jueves se activó el mecanismo de garantía de depósitos y los ahorristas, en grupos, empezaron a recuperar parte de su dinero (con un tope de 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes en guaraníes a unos US$ 20.000 por persona física o jurídica). Entre los depositantes en Ueno figuran algunas entidades públicas, como el Instituto de Previsión Social; este organismo comunicó que el pago de los haberes jubilatorios no peligra y que actuará para “precautelar su patrimonio”.

Según las consultas hechas por Búsqueda, no habría uruguayos afectados por el cierre del banco.

De todos modos, la situación del sistema financiero y la inestabilidad política en Paraguay se siguen con atención en diferentes ámbitos en Uruguay.

El Banco Central del Uruguay “monitorea la situación en Paraguay”, señaló el organismo a Búsqueda. Agregó que la “exposición de las instituciones uruguayas al sistema financiero paraguayo es baja y no se identifican canales concretos de contagio”. En esa línea, el presidente de la autoridad monetaria, Guillermo Tolosa, destacó el lunes 9 en una rueda de prensa la “integridad” del sistema local.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario (Copab), que gestiona el fondo de garantía de depósitos en Uruguay, también hace un seguimiento del episodio de Ueno. “No encontramos motivos de preocupación para nuestra plaza” con la información disponible desde Paraguay, comentó una fuente de la Copab, si bien el tráfico en la web de la corporación se incrementó “un poco”, en particular para consultas sobre la cobertura del seguro. Sus autoridades lo atribuyen a aquello de “cuando veas las barbas del vecino arder…”. También constataron que algunos sitios que difunden información financiera (en Instagram, por ejemplo) han publicado referencias al seguro de depósitos en Uruguay.

En el plano político, mientras desde el gobierno monitorean el sacudón político guaraní —en vísperas de la cumbre del Mercosur de principios de diciembre—, la Mesa Política del Frente Amplio expresó el lunes su “profunda preocupación ante la severa crisis desencadenada” en Paraguay.

Por su lado, dirigentes del oficialismo recordaron viajes del expresidente Luis Lacalle Pou a Paraguay y su participación en actividades públicas junto con Peña.

“Da la sensación de que en Uruguay muchos festejan la crisis de Paraguay. Preocupa el nivel de politización. (…) No caigamos en el error de comparar y mucho menos de señalar con el dedo errores de los vecinos”, cuestionó por su lado Ignacio Bartesaghi, analista internacional y profesor de la Universidad Católica.

A algunos en el mercado de valores les preocupa que haya confusión. “ParaGUAY en modo risk-on. Espero que ningún PM (portfolio manager) se equivoque y apriete el botón de sale (venta) para el crédito equivocado. Suena parecido pero no es lo mismo!”, escribió en X Diego Rodríguez, socio y director de la corredora de bolsa Bengochea Inversiones.