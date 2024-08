A Assange “se lo castiga” por “llevar al periodismo a un paso más”

El Departamento de Justicia acusó a Assange de conspiración para conseguir información de Defensa Nacional, también por obtener esa información y por divulgarla. Algunos de esos cargos también recaen sobre la exsoldado Chelsea Manning , quien le filtró los documentos. Durante la conferencia de prensa en la que informó acerca de su decisión, a fines de mayo, el gobierno norteamericano dijo que Assange no es un periodista y que por eso los medios tradicionales no tenían que preocuparse. Las explicaciones del gobierno norteamericano no resultaron suficientes para muchos defensores de la libertad de expresión. “Los últimos cargos contra Assange podrían ser realmente desastrosos para el futuro de las informaciones sobre seguridad nacional en los Estados Unidos”, opinó Sabine Dolan, directora interina de la oficina de Rerporteros Sin Fronteras (RSF) en América del Norte, en un comunicado emitido por la organización .

Amiga de Assange desde 2008, cuando lo conoció en una conferencia sobre activismo digital y dejó que la ayudara en un caso de genocidio en Guatemala, Ávila cuenta que si hubiera estado en la Embajada uruguaya en Londres, no lo hubieran arrestado, y aunque ella quiso que su asilo fuera en la de Brasil, terminó en la de Ecuador.

—Siete años estuvo Assange asilado en la Embajada ecuatoriana. ¿Cree que el presidente Lenín Moreno cedió a las presiones de Estados Unidos?

—Lenín era el vicepresidente de Rafael Correa y era alguien comprometido con los pobres y con casos sociales. Fue una sorpresa el giro que dio. Peleamos una década este caso. Es muy frustrante ver cómo Estados Unidos doblegó tan fácilmente al gobierno de Ecuador. A ellos les conviene tener en el poder a la gente más corrupta e incompetente, es una táctica que estamos viendo en todos los países latinoamericanos. Si tienen a alguien con muchos esqueletos en el armario, es muy fácil. Y en el caso de Moreno los INA papers lo destruyeron. No tenemos pruebas, pero fue evidente el giro completo de la política exterior de Ecuador.

—¿Cómo está Julian Assange?

—Ahora está bloqueado y no tiene acceso a Internet, a las noticias… a nada. Tiene una hora de sol al día. Un trato totalmente inhumano y salvaje.

—¿Es legal eso?

—¡Claro! Una vez que entrás en ese sistema de prisión te pueden restringir cuanto les dé la gana. Pierdes todos tus derechos. Sería buenísimo que gente de Uruguay le escriba cartas con mensajes de apoyo. Está recibiendo mensajes de todos los países y no vamos a dejar que lo crucifiquen ahí. Uruguay era un lugar que a Julian le hubiese gustado visitar. Es un lugar donde la democracia aún se respira y si él pudiera hablar, esperaría solidaridad. Este es un caso básico e importantísimo para el futuro del periodismo y la democracia.

—Hay mucha discusión sobre si lo que hizo fue correcto…

—(Medita la respuesta) Para muchos es un escándalo del periodismo y en realidad es un avance.

—Está la controversia de si fue periodismo o no.

—Exacto. La editorialización que le dan los periodistas a ciertos temas me parece un insulto a mi inteligencia. Por ejemplo, cuando ponen solo un párrafo del contrato corrupto bla, bla, bla… Yo quiero ver todo el contexto. Quiero ver a todos los que están involucrados. Aunque no hubiera hechos ilícitos.

—¿Pero qué pasa si al querer publicar todo, el periodista pone en peligro la vida de una o varias personas?

—¿Quién tiene la responsabilidad de custodiar la información? En este caso, a la base de datos a la que accedió Chelsea Manning tenían acceso 250.000 personas.

—O sea que los cables diplomáticos y los documentos sobre las acciones militares de Estados Unidos en Irak y en Afganistán no eran tan secretos.

—¡Nooo! En el momento que compartes algo con miles de personas ya no es secreto. El gobierno de Estados Unidos está tratando de dar una falsa apariencia de que era una base de datos muy valiosa y custodiada. Y eso es una falacia total. No era la superexclusiva base de datos donde están los códigos nucleares.

—¿Quieres decir que si Estados Unidos no quisiera que se revele un secreto, no se hubiese filtrado nada?

—Si alguien como Manning, que era un soldado, tiene acceso a eso, ¿no crees que esa información está circulando por todas las élites? Y si tanta gente tenía acceso, esa base de datos ya no era secreta para nada. La manejaban think tanks, todo el gobierno de Estados Unidos y aliados como Canadá, Australia e Inglaterra. Entonces, que no me digan que era una información supersensible.

—WikiLeaks filtró los nombres de fuentes diplomáticas estadounidenses junto a decenas de miles de cables. El Departamento de Estado norteamericano, y varios grupos de defensa de los derechos humanos, temían que las revelaciones podrían poner en peligro a sus fuentes. ¿Cree que esto es una imprudencia?

—Manning tenía acceso a esa base de datos. ¿Por qué Estados Unidos irresponsablemente le dio acceso a un chico de 23 años a esa información tan delicada? Todo el mundo dice que WikiLeaks tiene sangre en las manos y publicó eso poniendo vidas en riesgo. Quien puso vidas en riesgo fue Estados Unidos, WikiLeaks hizo su trabajo. Era información de interés público y la publicó. No tenía ninguna obligación con el gobierno de Estados Unidos, tenía una obligación con Chelsea Manning.

—¿Y por qué crees que se da esa discusión de si fue periodismo o no?

—Esa discusión es para hundir a WikiLeaks. Por un lado, los gobiernos se ven amenazados con un modelo de periodismo tan valiente. Por otro, los medios tradicionales son poder negociado. The New York Times antes de publicar algo llama al Departamento de Estado y le cuenta lo que va a difundir. Por ejemplo, antes de publicar lo de WikiLeaks llamó y les dio un aviso de lo que iban a publicar…

—Los medios también necesitan tener la opinión de un gobierno sobre un tema que lo involucra.

—La alerta temprana al actor poderoso no estoy convencida de que funcione. Si el periodista estadounidense Glenn Greenwald le hubiera dicho al ahora ministro de Justicia del gobierno brasileño, Sérgio Moro: “Oye, mira que tenemos todos tus teléfonos y vamos a publicar las conversaciones de la operación Lava Jato”...

—¿Cree que no le dijo nada antes de publicar?

—Quizás se lo dijo, pero en ciertos países hay sicarios que te pueden silenciar antes de que puedas publicar. O hay presiones económicas y políticas para que un diario mate una historia. Es el tema central del caso de Assange: llevar al periodismo a un paso más. No solo publicar la historia, sino publicar completamente la fuente de la historia, el documento completo, sin rayitas negras, sin nada. Eso es lo que tiene muy encabronado al sistema y por eso a Julian se lo castiga tan rudamente. Por otro lado, al sistema de poder que tenemos le asusta mucho la posibilidad de que hoy cualquier persona pueda revelar de manera segura lo que sea.

—La transparencia total hacia el ciudadano, como proclama Assange.

—Julian no hizo nada ilegal. Lo que hizo fue lo que cualquier periodista del siglo XXI haría: hablar con la fuente, tener información de contexto y publicarla.

—¿Para usted el actual periodismo tiene una crisis de identidad?

—Hay un problema de arquitectura de la información. Hay un problema económico del periodismo. El periodismo es una función pública muy importante y que se debería financiar con fondos públicos. Es un problema de salud mental tener buen periodismo y buena calidad de la información. Tan importante como la calidad del aire o la comida; lo que te metes en la cabeza es muy importante. Hemos sido negligentes en dejar el periodismo completamente abandonado y a merced de mercenarios de la información que solo quieren vender y lucrar.

—¿Está Facebook transformando el periodismo?

—Facebook es como el McDonald’s para el cerebro. Es comida basura para el cerebro. No es comida balanceada y saludable. Facebook te alimenta con donas y chocolates todo el tiempo porque sabe que si te da eso vas a querer más. Como un ratoncito de laboratorio, pero para el cerebro. El negocio de Facebook al final del día, además de monetizar ciertos temas como las propagandas electorales, es tener el mayor laboratorio de comportamiento humano. Con todos esos datos de interacción y endgadgement van a producir la próxima generación de tecnología de inteligencia artificial que va a ser mucho más perfecta, intuitiva y mejor diseñada que las de cualquier otro competidor porque nadie tiene más usuarios que ellos.

—¿Qué sugiere hacer para prevenir eso?

—Me gustaría auditorías intensas a los partidos políticos de qué datos se están usando y para qué, y hacer que Facebook desactive todo sistema de preferencias. Su modelo de negocio es incompatible con la democracia porque manipula a la gente. Es muy distinto a quien pone una pancarta en la calle porque es un cartel general para todos. Ese microtargeting que hace Facebook es nefasto para la democracia, porque puede tener campañas personalizadas que al final no se concretan en promesas reales. Lo de Cambridge Analytica no fue sorpresa. Es como se hace la política en muchos países del mundo: campañas sucias, juegos sucios, manipulación…

