Adiós princesas

Lejos de Blancanieves, La bella durmiente o La Cenicienta, los nuevos libros para chicos están enfocados en asuntos vinculados al género, redefinición de roles, bullying, violencia, ruptura de estereotipos, nuevos modelos de familia, o versiones de cuentos tradicionales adaptadas al siglo XXI. Hay mensajes sobre el valor de la inteligencia por encima de la belleza, de la importancia de combatir desde chicos la violencia de género, y del respeto por el cuerpo, con referencias a que no siempre se tiene que saludar o dar beso a mayores, en especial si no se los conoce. Incluso hay reinterpretaciones de los tradicionales cuentos de hadas o de princesas, adaptándolos a los tiempos que corren. Algunos lo hacen despojados de juicios de valor, pero en otros casos hay textos cargados de una visión ideológica al menos discutible (ver esta nota).

En Uruguay el fenómeno cobró fuerza en los últimos años, pero basta recorrer librerías del exterior —o buscar opciones en Internet— para constatar que se trata de un hecho que trasciende fronteras. En España el mercado es amplísimo, y se encuentran títulos como El futuro es femenino. Cuentos para que juntas cambiemos el mundo; La princesa rebelde; la colección Pequeña y grande, que cuenta la historia de mujeres como Marie Curie; Las princesas también se tiran pedos; Mercedes quiere ser bombera; Heroínas secretas de la vida de España; o La vida secreta de las mamás, entre otros.

En las librerías de Estados Unidos la lista de opciones es enorme y es frecuente encontrar mesas destinadas exclusivamente a ese tipo de literatura. El año pasado, el diario The Washington Post publicó una lista de “los mejores libros para criar hijos activistas”, en la que se recomendaba dar “un descanso” a princesas y piratas y enfocarse en lecturas “inspiradoras”.

NIÑAS REBELDES

En la previa del 8 de marzo, en la Librería El Virrey de Punta del Este se vendieron más ejemplares que de costumbre del libro Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, porque varios adultos aprovecharon para regalarlo a nenas y adolescentes para el Día Internacional de la Mujer.

La anécdota, que contaron en ese local, es solo un ejemplo del impacto que tuvo el libro en Uruguay y en el mundo, donde se convirtió en éxito de ventas, con traducciones en varios idiomas. Escrito por las italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo, el libro cuenta la vida de escritoras, científicas, políticas, deportistas, diseñadoras, artistas y reinas de la vida real, entre otras mujeres destacadas, acompañada de coloridas ilustraciones.

Nombres como Cleopatra, Frida Kahlo, Serena Williams, Coco Chanel, Hillary Clinton, Miriam Makeba, Yoko Ono o Zaha Hadid, forman parte del primer tomo de este libro que debido a la demanda tuvo su propia edición en Uruguay.

Aquí llegó sobre fin de año y desde ese momento ocupa un lugar destacado en las librerías nacionales. De acuerdo con distintas consultas realizadas por galería, este trabajo ayudó a despertar interés en textos similares, con historias de mujeres de la vida real. Hay padres que van a buscarlo para hijas chicas y también mujeres más grandes, que se acercan a él y luego exploran más en profundidad en otros libros la vida de esas protagonistas.

Hoy ya está en las librerías Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2, que reproduce el mismo esquema (breve historia de mujer destacada acompañada de colorida ilustración), pero introduce nuevas figuras. En este caso aparecen Agatha Christie, Angela Merkel, Anita Garibaldi, Beyoncé, Cristina de Suecia y Ellen Degeneres, entre otras.

Ambos tomos de Cuentos de buenas noches... tienen la particularidad de destacar el valor de las mujeres sobre las que se escribe, sin caer en cuestionamientos o críticas explícitas a los modelos tradicionales de los cuentos infantiles. Los dos se encuentran entre los textos de literatura infantil más vendidos en los últimos meses, de acuerdo con un relevamiento hecho por galería en las librerías El Virrey, Escaramuza, Libros de la Arena, DBD, Yenny y Puro Verso.

VERSIONES SIGLO XXI

Distintos libreros consultados indicaron que es cada vez menos frecuente que se busquen cuentos infantiles tradicionales. Pocas niñas quieren ser princesas que esperan al príncipe azul, o al menos sus padres intentan que esa no sea su prioridad. También ha cambiado el modelo de familia, y hoy se encuentran hogares con padres y hermanos variados, así que la madrastra de Blancanieves o las hermanastras de Cenicienta estarían fuera de época.

Hace unos años, en España, una editorial independiente impulsó el proyecto Érase dos veces, una iniciativa que consiste en dar a los cuentos tradicionales una nueva interpretación, más acorde con los tiempos que corren y alejada de los estereotipos de género. Esos textos se pueden encontrar en Uruguay, ya que acá los imprime Gussi Libros.

En la versión de Érase dos veces de La bella durmiente, las hadas que conceden dones a Aurora deciden darle inteligencia en vez de dulzura; valentía en vez de belleza, y capacidad de decidir en vez de una voz hermosa. La bebé —“que tomaba teta sin importarle nada más”— creció “feliz” lejos del palacio real. “Le gustaba salir a dar largos paseos, jugar con los pajarillos, coger moras y frutos rojos, leer libros gordos y, sobre todo, trepar a los árboles más altos”, dice la nueva versión del cuento de los hermanos Grimm.

En el caso del libro de esa colección de Blancanieves, se trata de una niña que había nacido princesa, aunque no le gustaba ese título. “Era una princesa atípica. Odiaba los tacones, las coronas y los vestidos elegantes. Y, en general, todo lo que pincha, corta, daña o molesta: le gustaba vestir cómoda, prescindir de los corsés y usar zapato ancho y plano”, dice la historia.

En esta versión, la protagonista llega a una casa en la que viven “siete jóvenes” que son “bastante bajitos” porque tienen la “estatura ideal” para trabajar en un mina. Después de mucho conversar, Blancanieves les propuso alquilar un cuarto en su casa. Ellos la aceptaron y acordaron una “distribución de tareas”. Al final del cuento, Blancanieves conoce “a un chico que trabaja en una ONG en defensa de los animales del bosque”, del que se enamoró y con el que se fue a vivir.

Caperucita Roja también tiene un giro diferente al original. El lobo no quiere comerse a la abuela, sino que en realidad es un viejo amigo de la señora, y juntos deciden hacerle una broma a Caperucita. Para eso, él se mete en la cama de la anciana y ella se esconde en el ropero. “Caperucita comenzó a reír y reír. La broma había tenido su gracia, tenía que reconocerlo, pero sobre todo se estaba desternillando del aspecto tan gracioso que tenía el lobo con el camisón de puntillas de la abuela. Bien mirado, estaba hasta guapo. El rosa le sentaba de maravilla”, dice el cuento.

Otros títulos de esa colección que se pueden encontrar en Uruguay son Hansel y Gretel, Pinocho, Los tres cerditos, La bella y la bestia, El patito feo, Rapunzel, La gatita presumida y La Sirenita. En España esa editorial trabaja con otro tipo de textos que en breve Gussi imprimirá para el mercado local. Entre ellos se encuentran Marta no da besos; Teresa no quiere ser princesa, y Benito y su carrito.

ELLA Y/O ÉL

Si bien se trata de ejemplos muy concretos, poco a poco en Uruguay comenzó a aparecer un tipo de literatura infantil que está relacionada con roles asignados y estereotipos de género, algo que ya está extendido fuera de fronteras. Uno de los pioneros locales fue el artista Dani Umpi, que en 2011 publicó El vestido de mamá. “Cuando uso el vestido de mamá me observo en todos los espejos de la casa. Hago muecas y hablo como si fuera otra persona. Es muy divertido. Acaricio las piedritas de la tela”, escribió Umpi en el libro que habla sobre el niño que utiliza ropa femenina a escondidas.

En La niña que no veían —un libro que se presentó la semana pasada—, el publicista uruguayo Gastón Rosa cuenta la historia de Martina, una pequeña transgénero. 'Martina es una niña de 6 años. A veces es simpática, y a veces más tímida, se esconde tras las piernas de sus padres cuando alguien la saluda. Siempre ha sido muy buena jugando a la mancha y corriendo hasta que su perrito llamado Fanático la alcance. Vive en una pequeña ciudad con su mamá, su papá y su hermanito Bruno. Algunas veces, Martina siente que la tratan diferente y no entiende cuál es la razón”, escribió Rosa, que lleva adelante distintas iniciativas para promover la diversidad infantil. Hace un tiempo presentó el cuento Zapatos cambiados, que tiene como protagonista a un chico con síndrome de Down.

En tanto, la editorial Fin de Siglo publicó libros infantiles sobre esas temáticas. El héroe de las zapatillas, de Carolina Silva, tiene como protagonista a Facundo, un chico al que toda su familia imagina como jugador de fútbol excepto él, que quiere bailar ballet. “(Facundo) pudo sentir ya entonces ese cosquilleo que le nace a uno en la panza cuando se proyecta en algo que le hace realmente feliz y por un instante se vio ahí, sin arco y sin tapones, dejándose llevar por la música en un escenario”, escribió Silva.

Pablo Roy Leguísamo escribió Desde el campito hasta la final. El libro habla sobre Rocío, una niña a la que le gusta jugar al fútbol con sus amigos varones, pero que no puede anotarse en un equipo masculino. “Su madre asomó el rostro por la ventana de la cocina que daba al pequeño patio de la casa. Los pelotazos continuaron. Rocío no le prestó atención, ya entraría cuando terminara de practicar. En el pequeño patio (...) el padre de Rocío había pintado un arco sobre la pared (...) apenas Roció comenzó a mostrar algún interés en el fútbol”, escribió .

Creció publicación de libros infantiles

Casi 20 % de los libros publicados en Uruguay el año pasado fueron textos infantiles, un porcentaje que fue creciendo en los últimos años, dijo a galería Alvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. En 2010 la literatura infantil alcanzaba un 8 %.

El año pasado en Uruguay se editaron 2.230 títulos, de los que 419 fueron para niños y adolescentes (19 %). Entre ellos, los más vendidos fueron los de Susana Olaondo, Daniel Baldi, Helen Velando, Magdalena Helguera y Roy Berocay.

Según Risso, hay varios factores que ayudan a entender ese fenómeno. En primer lugar, se trata de temas cotidianos y cercanos, como por ejemplo un partido de fútbol, un verano en Cabo Polonio, o una situación que ocurre en 18 de Julio. Todo eso es “más local y reconocible” que un cuento que involucra a príncipes y princesas. A eso se suma la calidad de los autores, que en general van acompañados de ilustradores que permiten la publicación de ediciones que resultan vistosas.

Y hay más

Valerosas. Mujeres que solo hacen lo que ellas quieren, de la francesa Pénélope Bagieu. Son dos tomos que se promocionan con 30 retratos de mujeres “que inventaron su destino” y llevan vendidos en el mundo más de 250.000 ejemplares. Están escritos como cómic, con ilustraciones de colores, y los relatos hablan de actrices, activistas, músicas y letristas. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las hermanas Mirabal, de República Dominicana. También aparecen en esos libros la bailarina Josephine Baker, la emperatriz Wu Zetian, o la mecenas Peggy Guggenheim. Sobre esta última, por ejemplo, se destaca que consagró “su fortuna, su energía, su intuición y su pasión” a “dar vida al arte y hacerlo accesible”.

La guía de las chicas, de la acróbata Marawa Ibrahim, presenta 50 lecciones para conocer los cambios corporales y hormonales que atraviesan las niñas en la adolescencia. El libro está dividido en 50 capítulos, cada uno con sus respectivas ilustraciones y en algunos casos con recuadros de consejos. Se puede leer sin un orden establecido, porque está organizado por temas. Por ejemplo, cómo usar un tampón, de qué manera superar la tristeza, o recomendaciones sobre qué comer.

#Ni una menos desde los primeros años. Educación en géneros para infancias más libres, de varias autoras, compiladas por las argentinas Cecilia Merchán y Nadia Fink. Incluye textos sobre juguetes, prejuicios e infancias trans, entre otros asuntos.

GALERIA

2018-06-21T00:00:00

