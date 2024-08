Algo cambió frente a la Plaza Matriz

MARCA MUSEO. Carrete llegó a la Dirección del Cabildo en 2013. En ese momento comenzó a pensar en una “propuesta de museo histórico con abordajes contemporáneos”, aunque aclara que no se buscó “refundar” algo que ya existía.Hoy la prioridad de la nueva directora es incorporar al Cabildo elementos que permitan hacerlo accesible a nuevas tecnologías y que apunten a un público más amplio. La idea es que el museo sea un lugar vivo, y no un viejo edificio en el cual se disponen piezas en determinado orden, sin demasiada interacción. “Era un museo que tenía la marca museo muy desdibujada. Hoy por hoy un museo no puede ser solo el edificio”, explicó.Una de las líneas de acción tiene que ver con la vinculación de las computadoras del Plan Ceibal, para que los chicos de las escuelas accedan de primera mano a parte del acervo y de las exposiciones. Carrete quiere avanzar en esa propuesta de trabajo, porque considera que ahora las nuevas tecnologías permiten modernizar la manera en que el público se enfrenta a un museo.Otro de los planes tiene que ver con continuar algo que comenzó hace algunos meses: la organización de muestras itinerantes, para las que se apeló a colaboraciones externas de artistas y profesionales. De esa manera, se combina el acervo histórico del edificio con elementos traídos del exterior, ya sea de otros museos o de particulares (ver recuadro).Para 2016, Carrete pretende que en el Cabildo se instale una cafetería y una tienda de regalos, dos espacios habituales en los museos del mundo. Además, tiene previsto buscar alguna forma para mejorar la accesibilidad del edificio porque, por ejemplo, al primer piso solo se pueda acceder por escalera. En ese sentido, la jerarca explicó que se analiza la posibilidad de instalar un ascensor porque, por razones patrimoniales (el Cabildo tiene la categoría 4, la más alta en preservación patrimonial), no se puede modificar la estructura del edificio.Carrete es licenciada en Artes y Ciencias de la Comunicación, y diplomada en Gestión Educativa. Antes del Cabildo trabajó en el Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, en el sector de Turismo, en la Comedia Nacional, en la Filarmónica y luego fue directora del Subte Municipal.