Ancap hizo un “descuento especial” a Alur por casi U$S 4 millones de la deuda que esa empresa mantiene con la petrolera estatal

Esto significa que Ancap no inyecta más capital en Alur sino que “se cobra” con parte de los pasivos que la empresa sucroalcoholera mantiene. Antes de estas medidas Alur tenía una deuda con Ancap superior a los U$S 45 millones.

El pasivo de Alur —sus deudas totales— es de U$S 85 millones de los que U$S 64 millones son un pasivo corriente, es decir deudas a pagar este año. Por otra parte el activo de la empresa es de casi U$S 173 millones.

Dentro de ese pasivo, Alur tiene créditos bancarios por U$S 45 millones avalados por Ancap.

En enero del 2006 Alur SA —integrada por Ancap y en un 10% por la Corporación Nacional para el Desarrollo— absorbió el ingenio azucarero Calnu en Bella Unión (Artigas). Meses después la participación de la Corporación fue vendida a la petrolera venezolana PDVSA, conformándose así su composición actual.

Desde su creación, Alur ha sido motivo de fuertes enfrentamientos entre el gobierno, que defiende la iniciativa como un proyecto “social” que tendrá rentabilidad “en algunos años”, y la oposición, que lo ve como un “millonario subsidio” y una iniciativa “inviable”.

Esa discusión se fue abonando con los resultados anuales de la empresa, en su gran mayoría negativos: en 2006 tuvo pérdidas por U$S 2,3 millones, en 2007 por U$S 7 millones, en 2008 por U$S 2,3 millones; 2009 fue un año de ganancias, con un balance positivo de U$S 2,8 millones, pero 2010 retomó la senda negativa con pérdidas por U$S 8,4 millones.

En 2011 tuvo un balance positivo de casi U$S 700.000 y las autoridades oficialistas entienden que la situación “seguirá mejorando”.

“El descuento fue necesario porque implicó una política desarrollada desde Ancap de viabilizar los pequeños y medianos emprendimientos de productores en Bella Unión, algo con lo que todo el Directorio estuvo de acuerdo”, dijo a Búsqueda el presidente de Ancap, Raúl Sendic.

“Se resolvió desde Ancap una política de refinanciación de los costos de los productores, con quitas y reducción de la tasa de interés, y eso repercutió en el balance de Alur, por lo que ahora se les descuenta ese gasto”, agregó.

Según Sendic esa medida “no se tendrá que volver a tomar”. Añadió que a partir de este año “habrá una mejor situación” financiera porque la empresa “se ha sacado grandes costos de arriba que no deberá volver a asumir”.

Facturación y perspectivas.

Para los jerarcas oficialistas el proyecto “se encamina” a la sustentabilidad.

“Vamos aumentando la facturación año a año y la relación activo-pasivo también mejora; con los nuevos proyectos de biocombustibles estos números mejorarán sensiblemente”, dijo a Búsqueda el director de Alur, Leonardo de León.

La empresa está en las negociaciones finales con la española Abengoa para la construcción de una planta de etanol en Paysandú por un total de U$S 130 millones. El 20% lo aportarán Alur y Abengoa y el 80% será financiado por organismos internacionales de crédito.

Además tiene prevista la construcción de una planta de biodiesel en el sur del país.

“Con estas iniciativas calculamos que se llegará a una facturación de U$S 300 millones”, dijo De León.

Según un informe sobre Alur al que accedió Búsqueda, desde el ejercicio 2006 al 2010 la facturación de la empresa se mantuvo estancada en unos U$S 24,5 millones. A partir del ingreso de la rama de los biocombustibles la facturación se disparó y alcanzó en 2010 los U$S 82 millones. En 2011 la facturación trepó hasta los U$S 116 millones.

El argumento de los jerarcas ha sido que con el ingreso de los biocombustibles el emprendimiento se haría sustentable. Toda la producción es vendida a Ancap, que la mezcla con las naftas y el diesel.

Pero ese aspecto también generó polémica entre la oposición y el gobierno: es que originalmente se acordó que la petrolera le pagaría a Alur un valor equivalente a los costos más un 5% de utilidad pero en abril del 2011 el Directorio, con los votos oficialistas, aumentó los márgenes a 35% para el 2010, 15% para 2011 y 10% para 2012.

La perspectiva de Ancap es que para 2013 se pueda volver a la paramétrica inicial. Los directores de la oposición en el ente rechazaron esta medida por considerarla un “subsidio encubierto” (Búsqueda Nº 1.637).

Según el informe, el total aportado a Alur por Ancap y PDVSA al cierre del 2011 supera los U$S 124 millones. Esa cifra incluye capitalizaciones por U$S 106 millones, de los que Ancap participó con U$S 98 millones, y el endeudamiento con la petrolera por U$S 19 millones.

Historia repetida.

Esta no es la primera vez que Ancap le condona deuda a Alur. En 2008 Ancap resolvió autorizar a Alur a “disminuir los resultados del ejercicio (pérdida)” por un total de U$S 14.250.000. Esa condonación fue por “parte de los créditos otorgados a Alur” por parte de Ancap.

Según De León, tanto en el caso del 2011 como en la resolución del 2008 la repercusión contable “es similar” y fue para “abatir el impacto negativo” del ejercicio de Alur.

Consultado sobre los motivos que llevaron en su momento a una condonación de más de U$S 14 millones, De León dijo que “se tuvo que recurrir a préstamos y créditos por parte de Ancap porque no se lograba hacer una capitalización con los dos socios”.

Desarrollo

2012-05-31T00:00:00

2012-05-31T00:00:00