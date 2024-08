Científicos comienzan a dilucidar los primeros pasos del Alzheimer y el Parkinson, que continúan sin tener un tratamiento efectivo

—Son difíciles de resolver, como ocurre con el cáncer, no hay una bala mágica. A menudo la gente piensa que cuando tiene un enfermo de Alzheimer, Parkinson o ELA en la familia, otros miembros tienen altas chances de padecerla. La realidad es que solo un bajo porcentaje de estas se encuentran directamente vinculadas a la genética, ronda el 10%. Todas las otras son esporádicas y no sabemos qué es lo que las desencadena. Aquí está el misterio, no sabemos qué las provoca. ¿Es una combinación de algunos factores genéticos sumados a otros del ambiente? No sabemos qué las induce, por lo tanto no sabemos qué hacer para evitarlas.