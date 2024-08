El 28% “no pide ayuda a nadie”

En gran medida quienes no cuentan que padecen acoso actúan así porque se sienten responsables o porque no quieren “quebrar el código de silencio” (43%). Estos adolescentes respondieron que no le cuentan a nadie porque: “no quiero preocupar”, “es mi responsabilidad”, “no quiero involucrarlos”, “me da vergüenza”, “porque no soy buchón”, “porque me puedo defender solo”.