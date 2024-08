El viaje de Tito

El miércoles 16 fue un día más de los 36 que está llevando el rodaje de la película. Esa jornada, el equipo estaba citado en el estadio de Danubio para filmar nada menos que la final del campeonato que lleva a la victoria a Unión de América, el equipo de Tito Torres (Facundo Campelo), el protagonista.

La historia es, según el realizador, un coming of age, un momento de transformación para el personaje. “Él es un chico de pueblo, de una familia muy pobre y al que le va muy mal en la escuela. Pero juega muy bien a la pelota. Entonces llega un personaje un poco estereotipado, un tipo que hace negocios comprando y vendiendo niños en el fútbol, y lo compra, lo trae a Montevideo y arrastra a toda la familia con él. Pero eso no termina de funcionar en ningún sentido: los padres (Néstor Guzzini y Verónica Perrotta) no terminan de ubicarse; y la relación entre el niño y sus padres no funciona; sobre todo con su padre, porque el niño empieza a traer el dinero a la casa y a tener muchas demandas y el padre está acostumbrado a ser él quien manda. Crece el conflicto y las cosas salen mal, pierden todo y tienen que regresar al pueblo. Allí, el niño debe encontrar la forma de terminar de crecer: entiende ciertas cosas y se supone que al final de la película es el mismo niño, pero mejor”, relató Morelli.

Semana 4. La tarde se puso inesperadamente ventosa y Claudia, la mamá de Facundo, el protagonista, le acerca a su hijo una campera. Para el chico de 14 años, jugador de séptima de Wanderers, es su primera experiencia como actor. Aunque había leído el libro de Baldi, regalo de su abuela Adela, no se declara tan adepto a la lectura: su tiempo libre lo vuelca al fútbol.

Desde que empezó el rodaje, Facundo falta al liceo y su madre se pidió licencia en el trabajo para acompañarlo. “¿A qué hora terminás hoy de filmar?”, pregunta la madre. “No sé”, responde, “las jornadas dependen del día, pero cansan un montón”.

Previendo que trabajarían con un reparto en el que predominarían los niños, la producción organizó un rodaje largo, dividido en más jornadas de lo habitual y con menos horas diarias de trabajo. A eso, que según la productora ejecutiva Lucía Gaviglio ya era una “condicionante”, se sumaba la incertidumbre de trabajar con niños: “No sabíamos para dónde iba a ir, pero estamos muy gratamente sorprendidos”.

Facundo resultó el protagonista de la película después de una búsqueda que llevó a Bruno Aldecosea e Inés Lage, de Stage Casting, a visitar todas las formativas de equipos de fútbol en lugar de escuelas de teatro. “Siempre está la magia del cine, no es que necesitáramos a Messi o a Suárez. Pero por más que después en la pantalla se vea que está salado jugando al fútbol, debía tener noción de cancha y de postura física; eso era importante”, contó Gaviglio.

De casi 200 niños preseleccionados, quedó Facundo. “Me parece que elegimos bien, porque (Facundo) nos ayuda muchísimo a contar la historia con sus expresiones y sus miradas, y además tiene esa cosa de que se transforma cuando estamos en acción, y cuando decimos ‘corten’, es un niño”, dijo el director.

Según Gaviglio, lo que el chico está haciendo como Tito Torres “es emocionante”: “Estamos todos fascinados, porque también está el detrás de cámara. Es un niño, que tiene una familia, y esto es demandante y es cansador”. La mamá de Facundo, que lo acompaña a diario, se preocupa por estar ahí pero sin hacerse notar, dando lugar a la independencia de su hijo y, si intuye que lo está desconcentrando, se aleja del set. “Es tremenda compañera”, aseguró la productora.

Cine para niños. “A los chicos hay que respetarlos”, dice Morelli. Escribir y dirigir una película para el público infantil no implica, según el director, criterios diferentes. “Es un público que tiene los códigos cinematográficos muy aprehendidos, que entienden de subtexto; hay que hacerla lo mejor posible. Sería un error pensar que una película requiere un código menos elaborado por ser para niños”.

Por otro lado, el proceso de escritura del guion de “Mi mundial” exigió que Morelli se situara en el punto de vista de un niño, pues la historia se cuenta desde su perspectiva. “Pero ese es un ejercicio que se hace siempre: te ponés en el lugar del personaje. En este caso es un niño, y uno tiene sus propias referencias como niño”. “Todos nos quedamos en algún punto de la niñez y después envejecemos”, agregó.

Daniel Baldi, exfutbolista y autor de varios libros infantiles vinculados al fútbol, entre ellos “Mi mundial”, que dio origen a la película, ha acompañado el proceso pero sin intervenir en el guion. “Él escribió su libro, yo lo leí, me encantó y empecé con esto, y Daniel ha sido un compañero incondicional en todo lo que hemos necesitado”, contó Gaviglio, y adelantó que el autor tendrá una participación en la película.

Una historia universal. Antes de concretarse, el proyecto de “Mi mundial” (producido por La gota Cine, U Films y Coral Cine) participó en algunas instancias competitivas a escala internacional que dieron la pauta a sus productores de que la historia que cuenta la película podía generar identificación tanto en Uruguay como en lugares lejanos. “Cuando quedó seleccionado para The Financing Forum For Kids Content, que fue en Malmö, en Suecia, a principios de 2014, básicamente todos los representantes de la industria que estaban presentes eran nórdicos, ingleses, alemanes; había también algún francés y creo que un español, pero tuvo tremenda buena recepción”, contó la productora ejecutiva de “Mi mundial”. “A nadie le pareció demasiado foráneo, todo lo contrario. Tuvimos un pitching, presentando el proyecto y ni siquiera el idioma fue una barrera. Creo que tiene un potencial de venta internacional interesante”, agregó.

Esa proyección fuera de fronteras del filme, que excede a Uruguay y sus coproductores en este caso —Brasil (con Panda Filmes) y Argentina (con Pensa & Rocca)—, es alentadora y hace más viable una película ambiciosa, con muchas locaciones, y cuyo presupuesto, optimizando recursos y contando con “la buena onda de todo el equipo técnico, que cobra los salarios establecidos por el gremio cine, pero no más”, ronda los 800.000 dólares.

“El proyecto me encantaba desde el día que leí el libro, y ahora que estoy viendo lo que está proponiendo Carlos como director y lo que está sucediendo con los actores estoy más feliz todavía; me da la sensación de que estamos haciendo una muy linda película”, dijo Gaviglio.

Está previsto que el rodaje termine el 12 de diciembre y el objetivo es que “Mi mundial” se estrene en Uruguay en vacaciones de julio del año que viene.

